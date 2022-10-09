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Завоевать звание чемпиона уже на «Сузуке» Максу Ферстаппену позволило невероятное стечение обстоятельств. Шарлю Леклеру, который на трассе финишировал вторым, дали пять секунд штрафа, а FIA начислила за укороченную гонку полные очки. Это гарантировало лидеру Red Bull второй подряд титул за четыре гонки до конца сезона.

Формула 1 не приезжала на «Сузуку» с 2019 года, и возвращение оказалось скомканным из-за воскресного дождя. Старт дали по расписанию, но гонщики не успели проехать и двух полных кругов, когда из-за череды аварий борьбу остановили красными флагами.

После этого пришлось ждать еще два часа, но в итоге гонка возобновилась – правда, по новым правилам между стартом и финишем не может пройти более трех часов, потому пилоты за оставшееся время преодолели только 28 кругов из 53 запланированных.

В отличие от первого старта, когда Шарль Леклер лучше начал движение, и Максу Ферстаппену с большим трудом удалось отстоять первую позицию, второй давали с хода, при этом с обязательным условием использования дождевых шин.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, после старта Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Из-за большого количества висящей в воздухе водяной пыли никто из пилотов не стал рисковать, и позиции остались неизменными: Макс лидировал, его преследовали Леклер, Серхио Перес и остальные.

Пользуясь чистой трассой, голландец стал быстро отрываться, тем временем Себастьян Феттель с Николя Латифи поехали на пит-лейн за промежуточными шинами. После этого их темп оказался на несколько секунд выше, чем у всех остальных – и пит-стопы быстро провели и все остальные.

Фернандо Алонсо дольше соперников задержался на трассе и даже вышел в лидеры на дождевой резине, но лишь потерял на этом время.

Вернув первую позицию, Ферстаппен начал еще быстрее уезжать от Леклера. А вот монегаск, создав было отрыв в 7 секунд от Переса, начал испытывать проблемы с шинами. Он даже спросил Ferrari о возможности еще одного пит-стопа, но получил отрицательный ответ.

В концовке Серхио догнал соперника и даже успел провести пару очень острых атак, но остался позади. Однако уже после финиша Шарлю добавили пять секунд за то, что в одном из эпизодов – в «эске» на самом последнем круге, – обороняясь, он нарушил границы трассы. Это наказание отбросило Леклера на третье место и лишило даже теоретических шансов на чемпионство.

От победившего в 12-й раз за сезон Ферстаппена призеры в итоге отстали почти на полминуты, но в этот день важны были не секунды, а позиции. Так как бонус за лучший круг в этот раз не начислили никому (лучшее время показал Гуаньюй Чжоу, который приехал 16-м), Макс стал недосягаем для преследователей.

Перес помог Red Bull оформить дубль, Леклер дополнил призовой подиум.

Эстебан Окон, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Четвертую позицию по ходу всех гонки оспаривали Эстебан Окон с Льюисом Хэмилтоном. Пилот Mercedes, отбив после первого старта атаку Фернандо Алонсо, в дальнейшем активно наседал на партнера испанца по Alpine.

Но у Mercedes в Японии совсем не было скорости на прямых, потому Льюис так и остался позади, уступив на финише меньше секунды.

Шестым финишировал Феттель. Разворот в дебюте отбросил немца назад, но ранний пит-стоп позволил с лихвой отыграться. Себ повторил лучший результат в сезоне и напомнил о четырех прежних победах на «Сузуке».

Следом за четырехкратным чемпионом ехал Алонсо, однако решил рискнуть и незадолго до финиша поехал за отправился промежуточными шинами. С седьмого места ветеран откатился на десятое, но за пять оставшихся кругов вернулся на прежнюю позицию и едва не прошел Феттеля – их разделили 0,011 секунды.

Джордж Расселл потерял время в боксах во время перехода с дождевых шин на промежуточные. Он ждал, пока механики работали с Хэмилтоном, потому продолжил гонку лишь 14-м. Британцу удалось пробиться на седьмое место, но на последнем круге его обогнал Алонсо.

Николя Латифи, Williams FW44 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Десятку замкнули Латифи (это не шутка) и Ландо Норрис. Первому помог ранний пит-стоп, у второго весь день не было скорости в дождевых условиях.

Местный кумир Юки Цунода долго держался в десятке, но попробовал, как и Алонсо, провести второй пит-стоп, после чего остался 13-м.

Мик Шумахер даже лидировал в какой-то момент, дольше всех оставшись на дождевых, но потерян на этом так много времени, что финишировал самым последним.

Карлос Сайнс разбил машину еще на самом первом круге – удивительно, но эта авария так и осталась единственной. Алекса Элбона в тот же момент подвела машина.

Результаты Гран При Японии

Первоначально в отчете было указано, что Макс не стал чемпионом мира. Заголовок и текст скорректированы после пояснений FIA о начислении очков