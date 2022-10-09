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Формула 1 / Гран При Японии Отчет о гонке

Ферстаппен стал чемпионом, выиграв укороченную дождевую гонку в Японии

Гонщик Red Bull досрочно оформил второй титул из-за особенностей правил. Серхио Перес и Шарль Леклер дополнили подиум

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен стал чемпионом, выиграв укороченную дождевую гонку в Японии
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Завоевать звание чемпиона уже на «Сузуке» Максу Ферстаппену позволило невероятное стечение обстоятельств. Шарлю Леклеру, который на трассе финишировал вторым, дали пять секунд штрафа, а FIA начислила за укороченную гонку полные очки. Это гарантировало лидеру Red Bull второй подряд титул за четыре гонки до конца сезона. 

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Формула 1 не приезжала на «Сузуку» с 2019 года, и возвращение оказалось скомканным из-за воскресного дождя. Старт дали по расписанию, но гонщики не успели проехать и двух полных кругов, когда из-за череды аварий борьбу остановили красными флагами

После этого пришлось ждать еще два часа, но в итоге гонка возобновилась – правда, по новым правилам между стартом и финишем не может пройти более трех часов, потому пилоты за оставшееся время преодолели только 28 кругов из 53 запланированных. 

В отличие от первого старта, когда Шарль Леклер лучше начал движение, и Максу Ферстаппену с большим трудом удалось отстоять первую позицию, второй давали с хода, при этом с обязательным условием использования дождевых шин.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, после старта

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, после старта

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Из-за большого количества висящей в воздухе водяной пыли никто из пилотов не стал рисковать, и позиции остались неизменными: Макс лидировал, его преследовали Леклер, Серхио Перес и остальные.

Пользуясь чистой трассой, голландец стал быстро отрываться, тем временем Себастьян Феттель с Николя Латифи поехали на пит-лейн за промежуточными шинами. После этого их темп оказался на несколько секунд выше, чем у всех остальных – и пит-стопы быстро провели и все остальные. 

Фернандо Алонсо дольше соперников задержался на трассе и даже вышел в лидеры на дождевой резине, но лишь потерял на этом время. 

Вернув первую позицию, Ферстаппен начал еще быстрее уезжать от Леклера. А вот монегаск, создав было отрыв в 7 секунд от Переса, начал испытывать проблемы с шинами. Он даже спросил Ferrari о возможности еще одного пит-стопа, но получил отрицательный ответ.  

В концовке Серхио догнал соперника и даже успел провести пару очень острых атак, но остался позади. Однако уже после финиша Шарлю добавили пять секунд за то, что в одном из эпизодов – в «эске» на самом последнем круге, – обороняясь, он нарушил границы трассы. Это наказание отбросило Леклера на третье место и лишило даже теоретических шансов на чемпионство. 

От победившего в 12-й раз за сезон Ферстаппена призеры в итоге отстали почти на полминуты, но в этот день важны были не секунды, а позиции. Так как бонус за лучший круг в этот раз не начислили никому (лучшее время показал Гуаньюй Чжоу, который приехал 16-м), Макс стал недосягаем для преследователей. 

Перес помог Red Bull оформить дубль, Леклер дополнил призовой подиум.

Эстебан Окон, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Эстебан Окон, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Четвертую позицию по ходу всех гонки оспаривали Эстебан Окон с Льюисом Хэмилтоном. Пилот Mercedes, отбив после первого старта атаку Фернандо Алонсо, в дальнейшем активно наседал на партнера испанца по Alpine. 

Но у Mercedes в Японии совсем не было скорости на прямых, потому Льюис так и остался позади, уступив на финише меньше секунды. 

Шестым финишировал Феттель. Разворот в дебюте отбросил немца назад, но ранний пит-стоп позволил с лихвой отыграться. Себ повторил лучший результат в сезоне и напомнил о четырех прежних победах на «Сузуке».

Следом за четырехкратным чемпионом ехал Алонсо, однако решил рискнуть и незадолго до финиша поехал за отправился  промежуточными шинами. С седьмого места ветеран откатился на десятое, но за пять оставшихся кругов вернулся на прежнюю позицию и едва не прошел Феттеля – их разделили 0,011 секунды. 

Джордж Расселл потерял время в боксах во время перехода с дождевых шин на промежуточные. Он ждал, пока механики работали с Хэмилтоном, потому продолжил гонку лишь 14-м. Британцу удалось пробиться на седьмое место, но на последнем круге его обогнал Алонсо.

Николя Латифи, Williams FW44

Николя Латифи, Williams FW44

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Десятку замкнули Латифи (это не шутка) и Ландо Норрис. Первому помог ранний пит-стоп, у второго весь день не было скорости в дождевых условиях. 

Местный кумир Юки Цунода долго держался в десятке, но попробовал, как и Алонсо, провести второй пит-стоп, после чего остался 13-м. 

Мик Шумахер даже лидировал в какой-то момент, дольше всех оставшись на дождевых, но потерян на этом так много времени, что финишировал самым последним. 

Карлос Сайнс разбил машину еще на самом первом круге – удивительно, но эта авария так и осталась единственной. Алекса Элбона в тот же момент подвела машина.  

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Результаты Гран При Японии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 28 3:01'44.004   2
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 28 3:02'11.070 27.066 2
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 28 3:02'15.767 31.763 2
4 France Эстебан Окон Alpine Renault 28 3:02'23.689 39.685 2
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 28 3:02'24.330 40.326 2
6 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 28 3:02'30.362 46.358 2
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 28 3:02'30.373 46.369 3
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 28 3:02'31.665 47.661 2
9 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 28 3:02'54.147 1'10.143 2
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 28 3:02'54.786 1'10.782 2
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 28 3:02'56.881 1'12.877 2
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 28 3:02'57.908 1'13.904 3
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 28 3:02'59.603 1'15.599 3
14 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 28 3:03'10.020 1'26.016 2
15 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 28 3:03'10.500 1'26.496 2
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 28 3:03'11.047 1'27.043 3
17 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 28 3:03'12.095 1'28.091 4
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 28 3:03'16.527 1'32.523 2
  Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 0      
  Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 0      
Полные результаты

Первоначально в отчете было указано, что Макс не стал чемпионом мира. Заголовок и текст скорректированы после пояснений FIA о начислении очков

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