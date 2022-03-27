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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл у Леклера дуэль за победу в Джидде

Красивый поединок между пилотами Red Bull и Ferrari длился много кругов и завершился в пользу действующего чемпиона

Александр Кабановский
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Ферстаппен выиграл у Леклера дуэль за победу в Джидде
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Вторая гонка Ф1 в сезоне-2022 включала в себя две неравные половины, разделенные аварией Николя Латифи в последнем повороте. Первым лидером стал обладатель поула Серхио Перес – мексиканец уверенно контролировал отрыв от преследователей, а в группе лидеров сохранялся статус-кво. 

Но Перес раньше главных соперников поехал на первый пит-стоп – и почти сразу после этого Латифи расколотил Williams в последнем повороте. В режиме VSC все пилоты устремились в боксы, и Серхио оказался только третьим.

Впереди теперь были главные герои первой гонки – Шарль Леклер и Макс Ферстаппен, еще на старте обошедший Карлоса Сайнса. Поначалу казалось, что монегаску из Ferrari удается поддерживать достаточный отрыв, но шесть финальных кругов превратились в невероятную дуэль двух гонщиков. 

Макс и Шарль несколько раз обгоняли друг друга, блокировали колеса и эмоционально общались с командами по радио. Несколько раз потеряв лидерство, Ферстаппен все же нашел брешь в обороне соперника и вышел вперед. На этот раз, в отличие от Бахрейна, его машина доехала до финиша и принесла чемпиону первую победу в сезоне.

Для его оппонента небольшим утешением стали бонусный балл за лучший круг и укрепление лидерства в таблице общего зачета. 

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Серхио Перес, Red Bull RB18, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Не лучший день Переса

Для обладателя поула гонка вышла не самой успешной: упустив лидерство после аварии Латифи, Серхио Перес успел проскочить на третье место прямо перед носом выезжающего из боксов Карлоса Сайнса – но чуть позже на рестарте все же уступил испанцу и финишировал только четвертым. 

При этом как Сайнс, так и Перес рискуют получить наказание: судьи заметили, что оба недостаточно сбросили скорость под желтыми флагами незадолго до финиша. 

Пятым гонку закончил Джордж Расселл: британец довольно быстро обогнал Alpine Эстебана Окона, после чего всю оставшуюся дистанцию провел в одиночестве – не имея возможности угнаться за Red Bull и Ferrari, но не опасаясь всех остальных.

Фернандо Алонсо, Alpine A522, Эстебан Окон, Alpine A522

Фернандо Алонсо, Alpine A522, Эстебан Окон, Alpine A522

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Круг схода

Один и тот же 36-й круг гонки принес самые негативные эмоции сразу трем пилотам – все они сошли именно на этой отметке. Сначала проблемы возникли у Фернандо Алонсо, который отлично начал гонку, бился со своим партнером по Alpine Эстебаном Оконом и реально претендовал на итоговое шестое место. 

После того, как испанец замедлился, на въезде в боксы остановился Даниэль Риккардо из McLaren, а на пит-лейне механики закатили в гараж Alfa Romeo Валттери Боттаса.

Больше всех от этой истории пострадал, как ни странно, Льюис Хэмилтон. Тот стал одним из трех пилотов, стартовавших на Hard (все остальные выбрали Medium). Но из-за того, что Риккардо и Алонсо остановились у въезда на пит-лейн, боксы закрыли – и семикратному чемпиону не удалось поменять шины в режиме VSC.

Льюис смог провести пит-стоп только после возобновления борьбы и в итоге финишировал десятым. 

Неудачи соперников позволили заработать очки тем, кто имел не так много шансов пробиться в десятку: Ландо Норрис принес McLaren первые в сезоне очки за седьмое место, восьмым стал Пьер Гасли, девятым – также стартовавший на Hard Кевин Магнуссен.

Гуанью Чжоу остался 11-м после очень обидной истории: китайца наказали пятью секундами за обгон со срезкой, но по хода пит-стопа команда не выполнила процедуру штрафной остановки. За это дебютанту сезона присудили штрафной проезд через боксы, после которого тот финишировал вне очковой десятки. 

В самом конце гонки столкнулись Алекс Элбон и Лэнс Стролл, а Юки Цунода вовсе не стартовал в гонке из-за поломки по пути на решетку.

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Результаты Гран При Саудовской Аравии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:24'19.293   1
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:24'19.842 0.549 1
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:24'27.390 8.097 1
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:24'30.093 10.800 1
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:24'52.025 32.732 1
6 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:25'15.310 56.017 1
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:25'15.417 56.124 1
8 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1:25'22.239 1'02.946 1
9 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:25'23.601 1'04.308 1
10 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:25'33.241 1'13.948 1
11 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:25'41.508 1'22.215 2
12 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin Mercedes 1:25'51.035 1'31.742 1
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1 lap   1
14 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes     1
  Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari     3
  Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault     1
  Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes     1
  Canada Николя Латифи Williams Mercedes      
  Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull      
  Germany Мик Шумахер Haas Ferrari      
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