Ферстаппен выиграл у Хэмилтона 0,038 секунды в споре за поул

Возвращение Формулы 1 на голландскую трассу получилось ярким – переполненные трибуны приветствовали успех своего кумира Макса Ферстаппена, который завоевал десятый поул в карьере, проехав круг за 1:08.885.

В двух первых сегментах пилоты Mercedes значительно уступали лидерам, однако под клетчатым флагом Льюис Хэмилтон сделал все возможное, чтобы испортить фанатам праздник. В итоге он уступил, однако лишь 0,038 секунды.

Второй ряд в воскресенье займут Валттери Боттас и Пьер Гасли, на третьем расположатся гонщики Ferrari. Механики Скудерии восстановили разбитую утром машину Карлоса Сайнса, и тот уступил Шарлю Леклеру всего одну сотую.

Седьмым – повторив, как и Гасли, лучший результат в карьере – стал Антонио Джовинацци. Пилот Alfa Romeo опередил дуэт Alpine и Даниэля Риккардо.

Все гонщики первой десятки стартуют в гонке на самых мягких шинах Soft.

Две аварии Williams

Герой этапа в Спа Джордж Расселл допустил ошибку во втором сегменте, и его машина ударилась о барьер в 13-м повороте. Британец смог вернуться на асфальт и доехать до боксов, но судьи еще до этого прервали сессию красными флагами.

Едва оставшиеся участники сессии вернулись на трассу после возобновления заездов, как в похожую аварию попал и другой пилот Williams Николя Латифи. В первой части сессии он показал пятый результат, однако вместо первого в карьере выхода в десятку лучших попал в медицинский центр.

Проезжая мимо Льюиса Хэмилтона на входе в восьмой поворот, канадец зацепил травяную обочину в точке торможения и улетел в барьеры.

После вторых красных флагов оставшуюся часть сессии отменили, что обернулось для Ландо Норриса первым в сезоне стартом из-за пределов десятки.

Без Переса и Феттеля

Серхио Пересу не хватило пары секунд, чтобы начать финальный круг в первой части сессии. Соперникам удалось опередить мексиканца, и впервые после перехода в Red Bull тот выбыл из борьбы в самом начале квалификации и будет стартовать только 16-м.

Россиянин Никита Мазепин показал 20-е и последнее время, да вдобавок помешал быстрой попытке Себастьяна Феттеля, который из-за этого не смог выйти во второй сегмент. С высокой вероятностью пилота Haas ждет наказание от судей.

Роберт Кубица, который экстренно заменил в Alfa Romeo Кими Райкконена, стал 18-м по скорости.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Зандворте.

Результаты квалификации Гран При Нидерландов