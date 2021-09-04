Ферстаппен выиграл у Хэмилтона 0,038 секунды в споре за поул
Макс выиграл квалификацию в Зандворте с минимальным преимуществом, Валттери Боттас остался третьим
Возвращение Формулы 1 на голландскую трассу получилось ярким – переполненные трибуны приветствовали успех своего кумира Макса Ферстаппена, который завоевал десятый поул в карьере, проехав круг за 1:08.885.
В двух первых сегментах пилоты Mercedes значительно уступали лидерам, однако под клетчатым флагом Льюис Хэмилтон сделал все возможное, чтобы испортить фанатам праздник. В итоге он уступил, однако лишь 0,038 секунды.
Второй ряд в воскресенье займут Валттери Боттас и Пьер Гасли, на третьем расположатся гонщики Ferrari. Механики Скудерии восстановили разбитую утром машину Карлоса Сайнса, и тот уступил Шарлю Леклеру всего одну сотую.
Седьмым – повторив, как и Гасли, лучший результат в карьере – стал Антонио Джовинацци. Пилот Alfa Romeo опередил дуэт Alpine и Даниэля Риккардо.
Все гонщики первой десятки стартуют в гонке на самых мягких шинах Soft.
Две аварии Williams
Герой этапа в Спа Джордж Расселл допустил ошибку во втором сегменте, и его машина ударилась о барьер в 13-м повороте. Британец смог вернуться на асфальт и доехать до боксов, но судьи еще до этого прервали сессию красными флагами.
Едва оставшиеся участники сессии вернулись на трассу после возобновления заездов, как в похожую аварию попал и другой пилот Williams Николя Латифи. В первой части сессии он показал пятый результат, однако вместо первого в карьере выхода в десятку лучших попал в медицинский центр.
Проезжая мимо Льюиса Хэмилтона на входе в восьмой поворот, канадец зацепил травяную обочину в точке торможения и улетел в барьеры.
После вторых красных флагов оставшуюся часть сессии отменили, что обернулось для Ландо Норриса первым в сезоне стартом из-за пределов десятки.
Без Переса и Феттеля
Серхио Пересу не хватило пары секунд, чтобы начать финальный круг в первой части сессии. Соперникам удалось опередить мексиканца, и впервые после перехода в Red Bull тот выбыл из борьбы в самом начале квалификации и будет стартовать только 16-м.
Россиянин Никита Мазепин показал 20-е и последнее время, да вдобавок помешал быстрой попытке Себастьяна Феттеля, который из-за этого не смог выйти во второй сегмент. С высокой вероятностью пилота Haas ждет наказание от судей.
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Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Зандворте.
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Результаты квалификации Гран При Нидерландов
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'08.885
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'08.923
|0.038
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|1'09.222
|0.337
|4
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'09.478
|0.593
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'09.527
|0.642
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'09.537
|0.652
|7
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'09.590
|0.705
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'09.933
|1.048
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'09.956
|1.071
|10
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'10.166
|1.281
|11
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1'10.332
|1.447
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'10.367
|1.482
|13
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'10.406
|1.521
|14
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'11.161
|2.276
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1'11.314
|2.429
|16
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|1'10.530
|1.645
|17
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'10.731
|1.846
|18
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'11.301
|2.416
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'11.387
|2.502
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|1'11.875
|2.990
|Полные результаты
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