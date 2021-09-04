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Формула 1 / Гран При Нидерландов Отчет о квалификации

Ферстаппен выиграл у Хэмилтона 0,038 секунды в споре за поул

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Макс выиграл квалификацию в Зандворте с минимальным преимуществом, Валттери Боттас остался третьим

Ферстаппен выиграл у Хэмилтона 0,038 секунды в споре за поул

Возвращение Формулы 1 на голландскую трассу получилось ярким – переполненные трибуны приветствовали успех своего кумира Макса Ферстаппена, который завоевал десятый поул в карьере, проехав круг за 1:08.885.

В двух первых сегментах пилоты Mercedes значительно уступали лидерам, однако под клетчатым флагом Льюис Хэмилтон сделал все возможное, чтобы испортить фанатам праздник. В итоге он уступил, однако лишь 0,038 секунды.

Второй ряд в воскресенье займут Валттери Боттас и Пьер Гасли, на третьем расположатся гонщики Ferrari. Механики Скудерии восстановили разбитую утром машину Карлоса Сайнса, и тот уступил Шарлю Леклеру всего одну сотую.

Седьмым – повторив, как и Гасли, лучший результат в карьере – стал Антонио Джовинацци. Пилот Alfa Romeo опередил дуэт Alpine и Даниэля Риккардо.

Все гонщики первой десятки стартуют в гонке на самых мягких шинах Soft.

Две аварии Williams

Герой этапа в Спа Джордж Расселл допустил ошибку во втором сегменте, и его машина ударилась о барьер в 13-м повороте. Британец смог вернуться на асфальт и доехать до боксов, но судьи еще до этого прервали сессию красными флагами.

 

Едва оставшиеся участники сессии вернулись на трассу после возобновления заездов, как в похожую аварию попал и другой пилот Williams Николя Латифи. В первой части сессии он показал пятый результат, однако вместо первого в карьере выхода в десятку лучших попал в медицинский центр.

Проезжая мимо Льюиса Хэмилтона на входе в восьмой поворот, канадец зацепил травяную обочину в точке торможения и улетел в барьеры.

 

После вторых красных флагов оставшуюся часть сессии отменили, что обернулось для Ландо Норриса первым в сезоне стартом из-за пределов десятки.

Без Переса и Феттеля

Серхио Пересу не хватило пары секунд, чтобы начать финальный круг в первой части сессии. Соперникам удалось опередить мексиканца, и впервые после перехода в Red Bull тот выбыл из борьбы в самом начале квалификации и будет стартовать только 16-м. 

Россиянин Никита Мазепин показал 20-е и последнее время, да вдобавок помешал быстрой попытке Себастьяна Феттеля, который из-за этого не смог выйти во второй сегмент. С высокой вероятностью пилота Haas ждет наказание от судей.

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Роберт Кубица, который экстренно заменил в Alfa Romeo Кими Райкконена, стал 18-м по скорости.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Зандворте.

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Результаты квалификации Гран При Нидерландов

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'08.885  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'08.923 0.038
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'09.222 0.337
4 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'09.478 0.593
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'09.527 0.642
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'09.537 0.652
7 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'09.590 0.705
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'09.933 1.048
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'09.956 1.071
10 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'10.166 1.281
11 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'10.332 1.447
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'10.367 1.482
13 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'10.406 1.521
14 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'11.161 2.276
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1'11.314 2.429
16 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'10.530 1.645
17 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'10.731 1.846
18 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo Ferrari 1'11.301 2.416
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'11.387 2.502
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'11.875 2.990
Полные результаты 

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