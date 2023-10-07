Ферстаппен выиграл третий титул после аварии Переса в спринте

Столкновение Серхио Переса с Эстебаном Оконом и Нико Хюлькенбергом в начала 12-го круга спринта Гран При Катара положило конец даже математическим надеждам мексиканца на чемпионства.

Макс Ферстаппен, который в тот момент занимал в гонке третье место после старта на более жестких шинах, стал недостижим для своего последнего преследователя и в третий раз подряд выиграл титул чемпиона мира Ф1.

Голландец стал 11-м гонщиком в истории, сумевшим стать трехкратным чемпионом. Последним, кто сделал это до него, был Льюис Хэмилтон в 2015 году.

Взять три титула подряд до Макса удавалось лишь звезде послевоенных лет Хуану Фанхио, а также Михаэлю Шумахеру, Себастьяну Феттелю и Хэмилтону.

Red Bull Racing гарантировала себе второй подряд и шестой в истории Кубок конструкторов на предыдущем этапе в Японии две недели назад.