Ферстаппен выиграл третий титул после аварии Переса в спринте
Голландцу даже не потребовалось заканчивать субботнюю дистанцию, чтобы стать трехкратным
Столкновение Серхио Переса с Эстебаном Оконом и Нико Хюлькенбергом в начала 12-го круга спринта Гран При Катара положило конец даже математическим надеждам мексиканца на чемпионства.
Макс Ферстаппен, который в тот момент занимал в гонке третье место после старта на более жестких шинах, стал недостижим для своего последнего преследователя и в третий раз подряд выиграл титул чемпиона мира Ф1.
Голландец стал 11-м гонщиком в истории, сумевшим стать трехкратным чемпионом. Последним, кто сделал это до него, был Льюис Хэмилтон в 2015 году.
Взять три титула подряд до Макса удавалось лишь звезде послевоенных лет Хуану Фанхио, а также Михаэлю Шумахеру, Себастьяну Феттелю и Хэмилтону.
Red Bull Racing гарантировала себе второй подряд и шестой в истории Кубок конструкторов на предыдущем этапе в Японии две недели назад.
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Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
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