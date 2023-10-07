Предыдущая / Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре Следующая / Пиастри выиграл спринт в Катаре, Ферстаппен стал трехкратным чемпионом
Формула 1 / Гран При Катара Новость

Ферстаппен выиграл третий титул после аварии Переса в спринте

Голландцу даже не потребовалось заканчивать субботнюю дистанцию, чтобы стать трехкратным

Александр Кабановский
Автор:
Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Столкновение Серхио Переса с Эстебаном Оконом и Нико Хюлькенбергом в начала 12-го круга спринта Гран При Катара положило конец даже математическим надеждам мексиканца на чемпионства.

Макс Ферстаппен, который в тот момент занимал в гонке третье место после старта на более жестких шинах, стал недостижим для своего последнего преследователя и в третий раз подряд выиграл титул чемпиона мира Ф1.

Голландец стал 11-м гонщиком в истории, сумевшим стать трехкратным чемпионом. Последним, кто сделал это до него, был Льюис Хэмилтон в 2015 году.

Взять три титула подряд до Макса удавалось лишь звезде послевоенных лет Хуану Фанхио, а также Михаэлю Шумахеру, Себастьяну Феттелю и Хэмилтону.

Red Bull Racing гарантировала себе второй подряд и шестой в истории Кубок конструкторов на предыдущем этапе в Японии две недели назад. 

Читайте также:

 

 

Поделились
Комментарии

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

Пиастри выиграл спринт в Катаре, Ферстаппен стал трехкратным чемпионом
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа

FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа

Формула 1
Гран При Катара

FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа

«Они стали зерниться уже на прогревочном круге». Сайнс назвал ошибкой выбор Soft

«Они стали зерниться уже на прогревочном круге». Сайнс назвал ошибкой выбор Soft

Формула 1
Гран При Катара

«Они стали зерниться уже на прогревочном круге». Сайнс назвал ошибкой выбор Soft «Они стали зерниться уже на прогревочном круге». Сайнс назвал ошибкой выбор Soft

Леклера оштрафовали после спринта, он потерял седьмое место

Леклера оштрафовали после спринта, он потерял седьмое место

Формула 1
Гран При Катара

Леклера оштрафовали после спринта, он потерял седьмое место Леклера оштрафовали после спринта, он потерял седьмое место

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте

Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте

Формула 1
Гран При Катара

Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте

Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Катара

Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Катара

Стартовая решетка Гран При Катара

Формула 1
Гран При Катара

Стартовая решетка Гран При Катара Стартовая решетка Гран При Катара

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме

Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме

Формула 1
Гран При Катара

Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара

Формула 1
Гран При Катара

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

Формула 1
Гран При Катара

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

Самое важное:

Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте

Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте

F1 Формула 1
Гран При Катара

Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте

Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме

Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме

F1 Формула 1
Гран При Катара

Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме

FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа

FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа

F1 Формула 1
Гран При Катара

FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа

Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях

F1 Формула 1
Гран При Катара

Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.