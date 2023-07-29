Ферстаппен выиграл спринт в Спа, обогнав Пиастри на рестарте

Субботний спринт Гран При Бельгии из-за дождя удалось начать намного позже, чем было запланировано.

Вместо одного судьи позволили пилотам провести пять прогревочных кругов, что сократило гоночную дистанцию до 11. Но еще до старта с хода стало ясно, что дождевые шины уже не являются оптимальным выбором, и их надо менять на промежуточные.

Проблема была в том, что топ-команды, чьи гаражи находятся ближе к началу пит-лейна, рисковали потерять много времени – их пилотам пришлось бы ждать, пока соперники проедут мимо, чтобы безопасно выехать от механиков.

В итоге каждая из команд в момент рестарта провела пит-стоп одному из своих гонщиков, тогда как другой поехал на смену шин кругом позже.

В Red Bull после совещания с Максом Ферстаппеном решили не рисковать и первым выбрали Серхио Переса. В McLaren раньше переобуваться поехал – Оскар Пиастри, в Ferrari – Карлос Сайнс, в Alpine – Пьер Гасли, в Mercedes – Льюис Хэмилтон.

Именно они и получили преимущество (кроме Сайнса, который потерял несколько позиций как раз из-за ожидания). Когда Макс в конце первого гоночного круга свернул на пит-лейн, потерянное из-за дождевых шин время отбросило его на второе место.

Оскар Пиастри лидировал впервые в карьере, я пятерку поднялись Гасли, Перес и Хэмилтон.

Авария Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Ферстаппен стал нагонять пилота McLaren, но их борьбу нарушила прервала ошибка Фернандо Алонсо – чемпион мира закрутился в Пуоне и улетел в гравий. Судьи вернули машину безопасности.

На рестарте стало ясно, что Пиастри не напрасно говорил, что поул в Спа никому не нужен – гонщик McLaren ничего не смог поделать с лидером сезона, который вышел вперед перед Ле-Комбом и помчался к победе.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Тем временем у занимающего четвертое место Переса начались проблемы – из-за нехватки сцепления мексиканцу пришлось обороняться. У них произошел контакт с Хэмилтоном, которому в итоге все же удалось выйти вперед. Следом Red Bull опередили и пилоты Ferrari, а затем Перес улетел в гравий, откатился далеко назад и прекратил гонку.

Для мексиканца, как и для Алонсо, сход стал первым со старта нынешнего чемпионата.

Тем временем судьи после изучения обстоятельств случившегося оштрафовали Льюиса пятью секундами, что окончательно обезопасило третье место Пьера Гасли и позволило уже после клетчатого флага подняться на одну позицию выше обоим пилотам Ferrari и Ландо Норрису.

Джорджу Расселлу, который немногим ранее отобрал у Даниэля Риккардо восьмое место, не хватило до напарника 0,065 секунды – и он замкнул группу тех, кто заработал очки.

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Отчет дополняется

Результаты спринта Гран При Бельгии (11 кругов)

Поз. Гонщик Машина / мотор Время / отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull/Honda RBPT 24'58.433 2 Оскар Пиастри McLaren/Mercedes 6.677 3 Пьер Гасли Alpine/Renault 10.733 4 Карлос Сайнс Ferrari 12.648 5 Шарль Леклер Ferrari 15.016 6 Ландо Норрис McLaren/Mercedes 16.052 7 Льюис Хэмилтон Mercedes 16.757 8 Джордж Расселл Mercedes 16.822 9 Эстебан Окон Alpine/Renault 22.410 10 Даниэль Риккардо AlphaTauri/Honda RBPT 22.806 11 Лэнс Стролл Aston Martin/Mercedes 25.007 12 Алекс Элбон Williams/Mercedes 26.303 13 Валттери Боттас Alfa Romeo/Ferrari 27.006 14 Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 32.986 15 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo/Ferrari 36.342 16 Логан Сарджент Williams/Mercedes 37.571 17 Нико Хюлькенберг Haas/Ferrari 37.827 18 Юки Цунода AlphaTauri/Honda RBPT 39.267 Серхио Перес Red Bull/Honda RBPT НФ Фернандо Алонсо Aston Martin/Mercedes НФ