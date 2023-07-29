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Формула 1 / Гран При Бельгии Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл спринт в Спа, обогнав Пиастри на рестарте

Даже упустив инициативу в дебюте, Макс все равно продолжил победную серию, а молодой австралиец добился лучшего результата в карьере. Пьеру Гасли повезло финишировать третьим.

Александр Кабановский
Автор:
Оскар Пиастри, McLaren, второе место, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель спринта

Субботний спринт Гран При Бельгии из-за дождя удалось начать намного позже, чем было запланировано. 

Вместо одного судьи позволили пилотам провести пять прогревочных кругов, что сократило гоночную дистанцию до 11. Но еще до старта с хода стало ясно, что дождевые шины уже не являются оптимальным выбором, и их надо менять на промежуточные. 

Проблема была в том, что топ-команды, чьи гаражи находятся ближе к началу пит-лейна, рисковали потерять много времени – их пилотам пришлось бы ждать, пока соперники проедут мимо, чтобы безопасно выехать от механиков. 

В итоге каждая из команд в момент рестарта провела пит-стоп одному из своих гонщиков, тогда как другой поехал на смену шин кругом позже. 

В Red Bull после совещания с Максом Ферстаппеном решили не рисковать и первым выбрали Серхио Переса. В McLaren раньше переобуваться поехал – Оскар Пиастри, в Ferrari – Карлос Сайнс, в Alpine – Пьер Гасли, в Mercedes – Льюис Хэмилтон. 

Именно они и получили преимущество (кроме Сайнса, который потерял несколько позиций как раз из-за ожидания). Когда Макс в конце первого гоночного круга свернул на пит-лейн, потерянное из-за дождевых шин время отбросило его на второе место. 

Оскар Пиастри лидировал впервые в карьере, я пятерку поднялись Гасли, Перес и Хэмилтон. 

Авария Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Авария Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Ферстаппен стал нагонять пилота McLaren, но их борьбу нарушила прервала ошибка Фернандо Алонсо – чемпион мира закрутился в Пуоне и улетел в гравий. Судьи вернули машину безопасности. 

На рестарте стало ясно, что Пиастри не напрасно говорил, что поул в Спа никому не нужен – гонщик McLaren ничего не смог поделать с лидером сезона, который вышел вперед перед Ле-Комбом и помчался к победе. 

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Тем временем у занимающего четвертое место Переса начались проблемы – из-за нехватки сцепления мексиканцу пришлось обороняться. У них произошел контакт с Хэмилтоном, которому в итоге все же удалось выйти вперед. Следом Red Bull опередили и пилоты Ferrari, а затем Перес улетел в гравий, откатился далеко назад и прекратил гонку. 

Для мексиканца, как и для Алонсо, сход стал первым со старта нынешнего чемпионата. 

Тем временем судьи после изучения обстоятельств случившегося оштрафовали Льюиса пятью секундами, что окончательно обезопасило третье место Пьера Гасли и позволило уже после клетчатого флага подняться на одну позицию выше обоим пилотам Ferrari и Ландо Норрису. 

Джорджу Расселлу, который немногим ранее отобрал у Даниэля Риккардо восьмое место, не хватило до напарника 0,065 секунды – и он замкнул группу тех, кто заработал очки. 

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Отчет дополняется

Результаты спринта Гран При Бельгии (11 кругов)

 Поз.  Гонщик   Машина / мотор Время / отст.
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull/Honda RBPT 24'58.433
2 Australia Оскар Пиастри McLaren/Mercedes 6.677
3 France Пьер Гасли Alpine/Renault 10.733
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari 12.648
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari 15.016
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren/Mercedes 16.052
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 16.757
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 16.822
9 France Эстебан Окон Alpine/Renault 22.410
10 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri/Honda RBPT 22.806
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin/Mercedes 25.007
12 Thailand Алекс Элбон Williams/Mercedes 26.303
13 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo/Ferrari 27.006
14 Denmark Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 32.986
15 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo/Ferrari 36.342
16 United States Логан Сарджент Williams/Mercedes 37.571
17 Germany Нико Хюлькенберг Haas/Ferrari 37.827
18 Japan Юки Цунода AlphaTauri/Honda RBPT 39.267
  Mexico Серхио Перес Red Bull/Honda RBPT НФ
  Spain Фернандо Алонсо Aston Martin/Mercedes НФ
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Леклер: Я проиграл квалификацию в одном повороте

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