Ферстаппен выиграл спринт в Спа, обогнав Пиастри на рестарте
Даже упустив инициативу в дебюте, Макс все равно продолжил победную серию, а молодой австралиец добился лучшего результата в карьере. Пьеру Гасли повезло финишировать третьим.
Субботний спринт Гран При Бельгии из-за дождя удалось начать намного позже, чем было запланировано.
Вместо одного судьи позволили пилотам провести пять прогревочных кругов, что сократило гоночную дистанцию до 11. Но еще до старта с хода стало ясно, что дождевые шины уже не являются оптимальным выбором, и их надо менять на промежуточные.
Проблема была в том, что топ-команды, чьи гаражи находятся ближе к началу пит-лейна, рисковали потерять много времени – их пилотам пришлось бы ждать, пока соперники проедут мимо, чтобы безопасно выехать от механиков.
В итоге каждая из команд в момент рестарта провела пит-стоп одному из своих гонщиков, тогда как другой поехал на смену шин кругом позже.
В Red Bull после совещания с Максом Ферстаппеном решили не рисковать и первым выбрали Серхио Переса. В McLaren раньше переобуваться поехал – Оскар Пиастри, в Ferrari – Карлос Сайнс, в Alpine – Пьер Гасли, в Mercedes – Льюис Хэмилтон.
Именно они и получили преимущество (кроме Сайнса, который потерял несколько позиций как раз из-за ожидания). Когда Макс в конце первого гоночного круга свернул на пит-лейн, потерянное из-за дождевых шин время отбросило его на второе место.
Оскар Пиастри лидировал впервые в карьере, я пятерку поднялись Гасли, Перес и Хэмилтон.
Авария Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Ферстаппен стал нагонять пилота McLaren, но их борьбу нарушила прервала ошибка Фернандо Алонсо – чемпион мира закрутился в Пуоне и улетел в гравий. Судьи вернули машину безопасности.
На рестарте стало ясно, что Пиастри не напрасно говорил, что поул в Спа никому не нужен – гонщик McLaren ничего не смог поделать с лидером сезона, который вышел вперед перед Ле-Комбом и помчался к победе.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images
Тем временем у занимающего четвертое место Переса начались проблемы – из-за нехватки сцепления мексиканцу пришлось обороняться. У них произошел контакт с Хэмилтоном, которому в итоге все же удалось выйти вперед. Следом Red Bull опередили и пилоты Ferrari, а затем Перес улетел в гравий, откатился далеко назад и прекратил гонку.
Для мексиканца, как и для Алонсо, сход стал первым со старта нынешнего чемпионата.
Тем временем судьи после изучения обстоятельств случившегося оштрафовали Льюиса пятью секундами, что окончательно обезопасило третье место Пьера Гасли и позволило уже после клетчатого флага подняться на одну позицию выше обоим пилотам Ferrari и Ландо Норрису.
Джорджу Расселлу, который немногим ранее отобрал у Даниэля Риккардо восьмое место, не хватило до напарника 0,065 секунды – и он замкнул группу тех, кто заработал очки.
Отчет дополняется
Результаты спринта Гран При Бельгии (11 кругов)
|Поз.
|Гонщик
|Машина / мотор
|Время / отст.
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull/Honda RBPT
|24'58.433
|2
|Оскар Пиастри
|McLaren/Mercedes
|6.677
|3
|Пьер Гасли
|Alpine/Renault
|10.733
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|12.648
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|15.016
|6
|Ландо Норрис
|McLaren/Mercedes
|16.052
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|16.757
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes
|16.822
|9
|Эстебан Окон
|Alpine/Renault
|22.410
|10
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri/Honda RBPT
|22.806
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin/Mercedes
|25.007
|12
|Алекс Элбон
|Williams/Mercedes
|26.303
|13
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo/Ferrari
|27.006
|14
|Кевин Магнуссен
|Haas/Ferrari
|32.986
|15
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo/Ferrari
|36.342
|16
|Логан Сарджент
|Williams/Mercedes
|37.571
|17
|Нико Хюлькенберг
|Haas/Ferrari
|37.827
|18
|Юки Цунода
|AlphaTauri/Honda RBPT
|39.267
|Серхио Перес
|Red Bull/Honda RBPT
|НФ
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin/Mercedes
|НФ
Леклер: Я проиграл квалификацию в одном повороте
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии
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