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Формула 1 / Гран При Австрии Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл спринт в Шпильберге, опередив пару Ferrari

Гонщик Red Bull лидировал с первого до последнего круга и стал сильнейшим в субботней гонке, первая четверка сохранила стартовые позиции

Александр Кабановский
Автор:
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Ферстаппен выиграл спринт в Шпильберге, опередив пару Ferrari
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Борьба за победу в Австрии продлилась до третьего поворота – именно там болельщики увидели первую и единственную за все 23 круга атаку на позиции Макса Ферстаппена. 

Карлос Сайнс, опередив на первых метрах своего партнера по Ferrari Шарля Леклера, попробовал опередить голландца по внешнему радиусу. Но Макс хладнокровно отбился, а Сайнс, потеряв на разгоне, уступил позицию напарнику. 

После этого Шарль и Карлос несколько кругов отчаянно сражались между собой, что не привело к изменению позиций, но позволило Ферстаппену создать отрыв в пару секунд и больше не думать об обороне. На второй части дистанции Леклер смог понемногу догонять лидера, но все равно остался вторым.  

Джордж Расселл стартовал и финишировал четвертым, проведя гонку в полном одиночестве.

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Мик Шумахер, Haas VF-22, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Мик Шумахер, Haas VF-22, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Решение судей отбросило Серхио Переса на 13-ю позицию решетки, но мексиканец отыграл в спринте практически все потерянные позиции – он финишировал пятым. После хорошего старта пилот Red Bull обгонял соперников, пока не оказался за парой Haas. Мик Шумахер мог открывать заднее крыло, находясь позади Кевина Магнуссена, потому успешно сдерживал Переса.

Тот взял паузу и подловил момент, когда на девятом круге Мик сам попробовал оказать прессинг на партнера по команде. Тут же последовала атака в третьем повороте – и Серхио вышел вперед. Вскоре он опередил и второго гонщика Haas, а следом и Эстебана Окона из Alpine.

Старт спринта: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Джордж Расселл, Mercedes W13, другие гонщики

Старт спринта: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Джордж Расселл, Mercedes W13, другие гонщики

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

На финальном отрезке дистанции самым интересным оказался поединок того же Шумахера с догнавшим его Льюисом Хэмилтоном. Тот откатился назад, устроив аварию с Пьером Гасли еще на стартовой прямой, но постепенно смог пробиться на девятое место.

На этот раз Мик оборонялся гораздо дольше и упорнее – и, наверное, смог бы второй раз подряд заработать очки, но из-за дуэли с Льюисом отстал от Магнуссена и больше на мог использовать DRS. Немец по радио попросил команду, чтобы напарник чуть сбросил и помог ему, но было поздно – Хэмилтон вышел вперед.

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Алессио Моргезе

Фернандо Алонсо не смог принять участия в спринте из-за поломки машины на старте прогревочного круга. Механики откатили ее на пит-лейн, но и там «оживить» Alpine не удалось. 

В конце того же прогревочного круга остановился на трассе Гуаньюй Чжоу. Команде китаец сказал, что мотор просто отключился. Однако затем он заработал вновь, пилоту Alfa Romeo пришлось стартовать с пит-лейна, а дистанцию спринта сократили на круг.

Вторым и последним сошедшим оказался Себастьян Феттель – он стартовал на шинах Soft и смог пробиться в начало второго десятка, но контакт в борьбе с Алексом Элбоном, ставший виной пилота Williams, отбросил четырехкратного чемпиона мира в гравий. Себ смог вырулить оттуда задним ходом, но в самом конце дистанции получил от команды указание заехать на пит-лейн и сойти. 

Элбон еще до этого получил пять секунд штрафа за выдавливание с трассы Ландо Норриса – это наказание стоило Алексу трех потерянных позиций.

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Результаты спринтерской гонки Гран При Австрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 26'30.059  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 26'31.734 1.675
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 26'35.703 5.644
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 26'43.488 13.429
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 26'48.361 18.302
6 France Эстебан Окон Alpine Renault 27'01.091 31.032
7 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 27'04.598 34.539
8 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 27'05.506 35.447
9 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 27'07.222 37.163
10 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 27'07.616 37.557
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 27'08.639 38.580
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 27'09.797 39.738
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 27'18.300 48.241
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 27'20.812 50.753
15 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 27'22.184 52.125
16 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 27'22.471 52.412
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 27'24.615 54.556
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 27'38.753 1'08.694
19 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes    
  Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault    
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