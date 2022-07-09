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Борьба за победу в Австрии продлилась до третьего поворота – именно там болельщики увидели первую и единственную за все 23 круга атаку на позиции Макса Ферстаппена.

Карлос Сайнс, опередив на первых метрах своего партнера по Ferrari Шарля Леклера, попробовал опередить голландца по внешнему радиусу. Но Макс хладнокровно отбился, а Сайнс, потеряв на разгоне, уступил позицию напарнику.

После этого Шарль и Карлос несколько кругов отчаянно сражались между собой, что не привело к изменению позиций, но позволило Ферстаппену создать отрыв в пару секунд и больше не думать об обороне. На второй части дистанции Леклер смог понемногу догонять лидера, но все равно остался вторым.

Джордж Расселл стартовал и финишировал четвертым, проведя гонку в полном одиночестве.

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Мик Шумахер, Haas VF-22, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Решение судей отбросило Серхио Переса на 13-ю позицию решетки, но мексиканец отыграл в спринте практически все потерянные позиции – он финишировал пятым. После хорошего старта пилот Red Bull обгонял соперников, пока не оказался за парой Haas. Мик Шумахер мог открывать заднее крыло, находясь позади Кевина Магнуссена, потому успешно сдерживал Переса.

Тот взял паузу и подловил момент, когда на девятом круге Мик сам попробовал оказать прессинг на партнера по команде. Тут же последовала атака в третьем повороте – и Серхио вышел вперед. Вскоре он опередил и второго гонщика Haas, а следом и Эстебана Окона из Alpine.

Старт спринта: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Джордж Расселл, Mercedes W13, другие гонщики Фото: Энди Хон / Motorsport Images

На финальном отрезке дистанции самым интересным оказался поединок того же Шумахера с догнавшим его Льюисом Хэмилтоном. Тот откатился назад, устроив аварию с Пьером Гасли еще на стартовой прямой, но постепенно смог пробиться на девятое место.

На этот раз Мик оборонялся гораздо дольше и упорнее – и, наверное, смог бы второй раз подряд заработать очки, но из-за дуэли с Льюисом отстал от Магнуссена и больше на мог использовать DRS. Немец по радио попросил команду, чтобы напарник чуть сбросил и помог ему, но было поздно – Хэмилтон вышел вперед.

Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Алессио Моргезе

Фернандо Алонсо не смог принять участия в спринте из-за поломки машины на старте прогревочного круга. Механики откатили ее на пит-лейн, но и там «оживить» Alpine не удалось.

В конце того же прогревочного круга остановился на трассе Гуаньюй Чжоу. Команде китаец сказал, что мотор просто отключился. Однако затем он заработал вновь, пилоту Alfa Romeo пришлось стартовать с пит-лейна, а дистанцию спринта сократили на круг.

Вторым и последним сошедшим оказался Себастьян Феттель – он стартовал на шинах Soft и смог пробиться в начало второго десятка, но контакт в борьбе с Алексом Элбоном, ставший виной пилота Williams, отбросил четырехкратного чемпиона мира в гравий. Себ смог вырулить оттуда задним ходом, но в самом конце дистанции получил от команды указание заехать на пит-лейн и сойти.

Элбон еще до этого получил пять секунд штрафа за выдавливание с трассы Ландо Норриса – это наказание стоило Алексу трех потерянных позиций.

Результаты спринтерской гонки Гран При Австрии