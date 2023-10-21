Ферстаппен выиграл спринт в Остине, Леклер пропустил Хэмилтона

Шарль Леклер перед стартом спринта обещал, что постарается отобрать лидерство у обладателя поула Макса Ферстаппена в первом же повороте. Пилот Ferrari действительно попробовал атаковать после сигнала светофоров, но соперник действовал жестко и вытеснил Шарля далеко в сторону выезда с пит-лейна, сохранив лидерство.

Этим воспользовался Льюис Хэмилтон, который на выходе из первого поворота обогнал Леклера за пределами трассы и стал вторым. Судьи закрыли глаза на маневр семикратного чемпиона, после чего положение в первой тройке оставалось неизменным все 19 кругов. К финишу отрывы между гонщиками достигли почти десяти секунд.

Будь это главная гонка этапа, Ферстаппен стал бы в ней автором «Большого шлема», так как лидировал от старта до финиша и показал лучшее время круга.

Фото: Энди Хон / Motorsport Images После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Спор за последующие позиции вышел более напряженным. Карлос Сайнс – единственный в пелотоне, кто стартовал на самых мягких шинах Soft – поначалу поднялся было на четвертое место, опередив обоих соперников из McLaren. Но затем темп испанца предсказуемо стал падать.

Его в свою очередь обогнал Ландо Норрис, а следом и Серхио Перес. После этого на заднем крыле Ferrari повис Джордж Расселл, но тут Сайнс уже не уступил, оставшись шестым. К огорчению его соперника из Mercedes, ранее он получил пять секунд штрафа за обгон Оскара Пиастри за пределами трассы. Потому, финишировав на трассе седьмым, Джордж оказался в протоколе строчкой ниже, пропустив Пьера Гасли из Alpine.

Алекс Элбон стал первым из тех, кому не достались очки. Пилоту Williams не хватило всего трех десятых, чтобы также воспользоваться наказанием Расселла. Только следом гонку завершил Оскар Пиастри – в отличие от Катара, в этот раз у пилота McLaren совершенно не было темпа, и на первых кругах он пропустил нескольких соперников.

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Единственным, кто в субботу не добрался до финиша, стал Лэнс Стролл. Проблемы с тормозами, которые преследовали его команду Aston Martin на протяжении всего уик-энда, вынудили канадца остановиться на пит-лейне незадолго до конца дистанции.

Отчет дополняется

Результаты спринта Гран При США (19 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Машина Время / Отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing - 2 Льюис Хэмилтон Mercedes +9.465 3 Шарль Леклер Ferrari +17.987 4 Ландо Норрис McLaren +18.863 5 Серхио Перес Red Bull Racing +22.928 6 Карлос Сайнс Ferrari +28.307 7 Пьер Гасли Alpine +32.403 8 Джордж Расселл Mercedes +34.250 9 Алекс Элбон Williams +34.567 10 Оскар Пиастри McLaren +42.403 11 Эстебан Окон Alpine +44.986 12 Даниэль Риккардо AlphaTauri +45.509 13 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing +49.086 14 Юки Цунода AlphaTauri +49.733 15 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team +56.650 16 Валттери Боттас Alfa Romeo +1:04.401 17 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo +1:07.972 18 Кевин Магнуссен Haas F1 Team +1:11.122 19 Логан Сарджент Williams +1:11.449 ЛЭнс Стролл Aston Martin Racing