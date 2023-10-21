Формула 1 Гран При США
Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл спринт в Остине, Леклер пропустил Хэмилтона

Итоги субботней гонки на американском Гран При в значительной степени определили события в первых поворотах

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Шарль Леклер перед стартом спринта обещал, что постарается отобрать лидерство у обладателя поула Макса Ферстаппена в первом же повороте. Пилот Ferrari действительно попробовал атаковать после сигнала светофоров, но соперник действовал жестко и вытеснил Шарля далеко в сторону выезда с пит-лейна, сохранив лидерство.

Этим воспользовался Льюис Хэмилтон, который на выходе из первого поворота обогнал Леклера за пределами трассы и стал вторым. Судьи закрыли глаза на маневр семикратного чемпиона, после чего положение в первой тройке оставалось неизменным все 19 кругов. К финишу отрывы между гонщиками достигли почти десяти секунд. 

Будь это главная гонка этапа, Ферстаппен стал бы в ней автором «Большого шлема», так как лидировал от старта до финиша и показал лучшее время круга. 

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Спор за последующие позиции вышел более напряженным. Карлос Сайнс – единственный в пелотоне, кто стартовал на самых мягких шинах Soft – поначалу поднялся было на четвертое место, опередив обоих соперников из McLaren. Но затем темп испанца предсказуемо стал падать. 

Его в свою очередь обогнал Ландо Норрис, а следом и Серхио Перес. После этого на заднем крыле Ferrari повис Джордж Расселл, но тут Сайнс уже не уступил, оставшись шестым. К огорчению его соперника из Mercedes, ранее он получил пять секунд штрафа за обгон Оскара Пиастри за пределами трассы. Потому, финишировав на трассе седьмым, Джордж оказался в протоколе строчкой ниже, пропустив Пьера Гасли из Alpine. 

Алекс Элбон стал первым из тех, кому не достались очки. Пилоту Williams не хватило всего трех десятых, чтобы также воспользоваться наказанием Расселла. Только следом гонку завершил Оскар Пиастри – в отличие от Катара, в этот раз у пилота McLaren совершенно не было темпа, и на первых кругах он пропустил нескольких соперников. 

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Единственным, кто в субботу не добрался до финиша, стал Лэнс Стролл. Проблемы с тормозами, которые преследовали его команду Aston Martin на протяжении всего уик-энда, вынудили канадца остановиться на пит-лейне незадолго до конца дистанции. 

Отчет дополняется

Результаты спринта Гран При США (19 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing

-
2 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes

+9.465

 
3 Monaco Шарль ЛеклерFerrari

+17.987

 
4 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren

+18.863

 
5 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing

+22.928

 
6 Spain Карлос СайнсFerrari

+28.307

 
7 France Пьер ГаслиAlpine

+32.403

 
8 United Kingdom Джордж РасселлMercedes

+34.250

 
9 Thailand Алекс ЭлбонWilliams

+34.567

 
10 Australia Оскар ПиастриMcLaren

+42.403

 
11 France Эстебан ОконAlpine

+44.986

 
12 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri

+45.509

 
13 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing

+49.086

 
14 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri

+49.733

 
15 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team

+56.650

 
16 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo

+1:04.401

 
17 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo

+1:07.972

 
18 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team

+1:11.122

 
19 United States Логан СарджентWilliams

+1:11.449

 
  Canada ЛЭнс СтроллAston Martin Racing

 
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