Ферстаппен выиграл пятничную квалификацию в Австрии, Леклер уступил 0,048

Макс Ферстаппен стал лучшим в двух первых сегментах пятничной сессии спринтерского уик-энда, но в финале лишь на несколько сотых превзошел Шарля Леклера.

Вся квалификация прошла под знаком постоянных судейских решений. Гонщикам постоянно снимали время круга за нарушение границ трассы – а затем некоторым восстанавливали показанное время. Из-за этого в течение всего часа позиции постоянно менялись.

«Этот какая то шутка, – сказал по этому поводу Макс, потерявший как минимум два круга. – ***ная нелепость».

Сам голландец, несмотря на это, уверенно прошел в финал, где в первой же быстрой попытке разом обновил со своего рекорда уик-энда разом полсекунды (1:04.503). Пилоты Ferrari тоже ускорились, но остались в двух и четырех десятых позади лидера сезона.

Льюис Хэмилтон, несмотря на абсолютный рекорд первого сектора, по итогам всего круга остался только пятым, уступив еще и Ландо Норрису.

Впереди каждого ждал решающий круг.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Под клетчатым флагом Макс еще более ускорился – 1:04.391. Леклер же с рекордом второго сектора едва не огорчил болельщиков голландца, заполнивших трибуны «Ред Булл Ринга», но остался в 0,048 секундах позади.

Карлос Сайнс подтвердил прогресс Ferrari третьим временем и разделит второй ряд с Ландо Норрисом на обновленной McLaren.

Хэмилтон остался пятым, опередив пару пилотов Aston Martin – Лэнсу Строллу не засчитали первый быстрый круг, а Фернандо Алонсо проводил его на стартой резине, потому у обоих была фактически одна попытка на время.

Героями второго плана в Шпильберге стали Алекс Элбон с Нико Хюлькенбергом. Оба дошли до финала пятничной сессии – правда, там пилоту Williams не засчитали вторую попытку и он остался десятым, а немец из Haas начнет борьбу в главной гонке восьмым. Между ними место на решетке займет Пьер Гасли из Alpine.

Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Жертвы лимитов

Если первый сегмент все лидеры прошли без приключений, то во втором напряжение стало еще выше – и с некоторыми это сыграло плохую шутку. Серхио Пересу вообще аннулировали обе быстрые попытки, и он остался 15-м.

«Как же так? Может, я могу выехать снова?», – недоумевал растерянный мексиканец уже после клетчатого флага. Он не прошел в финальную десятку четвертый раз подряд.

Не повезло и Джорджу Расселлу – пилоту Mercedes не насчитали первый быстрый круг, а второго хватило только для 11-й позиции на воскресной решетке.

На этой же стадии из квалификации выбыли Эстебан Окон, Оскар Пиастри и Валттери Боттас.

Ник де Врис, AlphaTauri AT04 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Ник сник

В первом сегменте, который пришлось остановить красными флагами после шести минут из-за разворота Валттери Боттаса при выходе на вторую прямую, все 20 результатов в итоге уложились в 0,858 секунды.

В условиях, когда все решали сотые и даже тысячные доли секунды, сам финн из Alfa Romeo в итоге смог пройти дальше, а вот его напарник Чжоу Гуаньюй оказался за бортом сессии. Вмести с китайцем на этой стадии из борьбы выбыли гонщики еще трех команд.

Юки Цуноде (AlphaTauri) не хватило всего 0,022 секунды, Логан Сарджент (Williams) показал вполне достойное 18-е время, а вот Кевина Магнуссена (Haas), который слишком уж осторожничал на своей попытке, и Ника де Вриса (AlphaTauri) ждет старт с последнего ряда.

Для голландца 20-й квалификационный результат не предвещает ничего хорошего на фоне слухов о возможном увольнении…

Поул стал для Ферстаппена четвертым подряд, шестым в сезоне и 26-м в карьере – как у еще одного обладателя двух титулов Мики Хаккинена.

Результаты квалификации Гран При Австрии