Ферстаппен выиграл пятничную квалификацию в Австрии, Леклер уступил 0,048
Борьба за поул на «Ред Булл Ринге» оказалась куда более напряженной, чем можно было ожидать. Макс опередил дуэт Ferrari, а вот Серхио Перес остался 15-м
Макс Ферстаппен стал лучшим в двух первых сегментах пятничной сессии спринтерского уик-энда, но в финале лишь на несколько сотых превзошел Шарля Леклера.
Вся квалификация прошла под знаком постоянных судейских решений. Гонщикам постоянно снимали время круга за нарушение границ трассы – а затем некоторым восстанавливали показанное время. Из-за этого в течение всего часа позиции постоянно менялись.
«Этот какая то шутка, – сказал по этому поводу Макс, потерявший как минимум два круга. – ***ная нелепость».
Сам голландец, несмотря на это, уверенно прошел в финал, где в первой же быстрой попытке разом обновил со своего рекорда уик-энда разом полсекунды (1:04.503). Пилоты Ferrari тоже ускорились, но остались в двух и четырех десятых позади лидера сезона.
Льюис Хэмилтон, несмотря на абсолютный рекорд первого сектора, по итогам всего круга остался только пятым, уступив еще и Ландо Норрису.
Впереди каждого ждал решающий круг.
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Под клетчатым флагом Макс еще более ускорился – 1:04.391. Леклер же с рекордом второго сектора едва не огорчил болельщиков голландца, заполнивших трибуны «Ред Булл Ринга», но остался в 0,048 секундах позади.
Карлос Сайнс подтвердил прогресс Ferrari третьим временем и разделит второй ряд с Ландо Норрисом на обновленной McLaren.
Хэмилтон остался пятым, опередив пару пилотов Aston Martin – Лэнсу Строллу не засчитали первый быстрый круг, а Фернандо Алонсо проводил его на стартой резине, потому у обоих была фактически одна попытка на время.
Героями второго плана в Шпильберге стали Алекс Элбон с Нико Хюлькенбергом. Оба дошли до финала пятничной сессии – правда, там пилоту Williams не засчитали вторую попытку и он остался десятым, а немец из Haas начнет борьбу в главной гонке восьмым. Между ними место на решетке займет Пьер Гасли из Alpine.
Серхио Перес, Red Bull RB19
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Жертвы лимитов
Если первый сегмент все лидеры прошли без приключений, то во втором напряжение стало еще выше – и с некоторыми это сыграло плохую шутку. Серхио Пересу вообще аннулировали обе быстрые попытки, и он остался 15-м.
«Как же так? Может, я могу выехать снова?», – недоумевал растерянный мексиканец уже после клетчатого флага. Он не прошел в финальную десятку четвертый раз подряд.
Не повезло и Джорджу Расселлу – пилоту Mercedes не насчитали первый быстрый круг, а второго хватило только для 11-й позиции на воскресной решетке.
На этой же стадии из квалификации выбыли Эстебан Окон, Оскар Пиастри и Валттери Боттас.
Ник де Врис, AlphaTauri AT04
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Ник сник
В первом сегменте, который пришлось остановить красными флагами после шести минут из-за разворота Валттери Боттаса при выходе на вторую прямую, все 20 результатов в итоге уложились в 0,858 секунды.
В условиях, когда все решали сотые и даже тысячные доли секунды, сам финн из Alfa Romeo в итоге смог пройти дальше, а вот его напарник Чжоу Гуаньюй оказался за бортом сессии. Вмести с китайцем на этой стадии из борьбы выбыли гонщики еще трех команд.
Юки Цуноде (AlphaTauri) не хватило всего 0,022 секунды, Логан Сарджент (Williams) показал вполне достойное 18-е время, а вот Кевина Магнуссена (Haas), который слишком уж осторожничал на своей попытке, и Ника де Вриса (AlphaTauri) ждет старт с последнего ряда.
Для голландца 20-й квалификационный результат не предвещает ничего хорошего на фоне слухов о возможном увольнении…
Поул стал для Ферстаппена четвертым подряд, шестым в сезоне и 26-м в карьере – как у еще одного обладателя двух титулов Мики Хаккинена.
Результаты квалификации Гран При Австрии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'04.391
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'04.439
|0.048
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'04.581
|0.190
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'04.658
|0.267
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'04.819
|0.428
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'04.893
|0.502
|7
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|1'04.911
|0.520
|8
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|1'05.090
|0.699
|9
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|1'05.170
|0.779
|10
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'05.823
|1.432
|11
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'05.428
|1.037
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'05.453
|1.062
|13
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|1'05.605
|1.214
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'05.680
|1.289
|15
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|2'06.688
|1'02.297
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'05.784
|1.393
|17
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'05.818
|1.427
|18
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|1'05.948
|1.557
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'05.971
|1.580
|20
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'05.974
|1.583
|Полные результаты
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