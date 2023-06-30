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Формула 1 / Гран При Австрии Отчет о квалификации

Ферстаппен выиграл пятничную квалификацию в Австрии, Леклер уступил 0,048

Борьба за поул на «Ред Булл Ринге» оказалась куда более напряженной, чем можно было ожидать. Макс опередил дуэт Ferrari, а вот Серхио Перес остался 15-м

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен стал лучшим в двух первых сегментах пятничной сессии спринтерского уик-энда, но в финале лишь на несколько сотых превзошел Шарля Леклера. 

Вся квалификация прошла под знаком постоянных судейских решений. Гонщикам постоянно снимали время круга за нарушение границ трассы – а затем некоторым восстанавливали показанное время. Из-за этого в течение всего часа позиции постоянно менялись. 

«Этот какая то шутка, – сказал по этому поводу Макс, потерявший как минимум два круга. – ***ная нелепость».

Сам голландец, несмотря на это, уверенно прошел в финал, где в первой же быстрой попытке разом обновил со своего рекорда уик-энда разом полсекунды (1:04.503). Пилоты Ferrari тоже ускорились, но остались в двух и четырех десятых позади лидера сезона. 

Льюис Хэмилтон, несмотря на абсолютный рекорд первого сектора, по итогам всего круга остался только пятым, уступив еще и Ландо Норрису. 

Впереди каждого ждал решающий круг. 

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Под клетчатым флагом Макс еще более ускорился – 1:04.391. Леклер же с рекордом второго сектора едва не огорчил болельщиков голландца, заполнивших трибуны «Ред Булл Ринга», но остался в 0,048 секундах позади. 

Карлос Сайнс подтвердил прогресс Ferrari третьим временем и разделит второй ряд с Ландо Норрисом на обновленной McLaren.

Хэмилтон остался пятым, опередив пару пилотов Aston Martin – Лэнсу Строллу не засчитали первый быстрый круг, а Фернандо Алонсо проводил его на стартой резине, потому у обоих была фактически одна попытка на время.

Героями второго плана в Шпильберге стали Алекс Элбон с Нико Хюлькенбергом. Оба дошли до финала пятничной сессии – правда, там пилоту Williams не засчитали вторую попытку и он остался десятым, а немец из Haas начнет борьбу в главной гонке восьмым. Между ними место на решетке займет Пьер Гасли из Alpine. 

Серхио Перес, Red Bull RB19

Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Жертвы лимитов

Если первый сегмент все лидеры прошли без приключений, то во втором напряжение стало еще выше – и с некоторыми это сыграло плохую шутку. Серхио Пересу вообще аннулировали обе быстрые попытки, и он остался 15-м. 

«Как же так? Может, я могу выехать снова?», – недоумевал растерянный мексиканец уже после клетчатого флага. Он не прошел в финальную десятку четвертый раз подряд.

Не повезло и Джорджу Расселлу – пилоту Mercedes не насчитали первый быстрый круг, а второго хватило только для 11-й позиции на воскресной решетке.

На этой же стадии из квалификации выбыли Эстебан Окон, Оскар Пиастри и Валттери Боттас.

Ник де Врис, AlphaTauri AT04

Ник де Врис, AlphaTauri AT04

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Ник сник

В первом сегменте, который пришлось остановить красными флагами после шести минут из-за разворота Валттери Боттаса при выходе на вторую прямую, все 20 результатов в итоге уложились в 0,858 секунды. 

В условиях, когда все решали сотые и даже тысячные доли секунды, сам финн из Alfa Romeo в итоге смог пройти дальше, а вот его напарник Чжоу Гуаньюй оказался за бортом сессии. Вмести с китайцем на этой стадии из борьбы выбыли гонщики еще трех команд. 

Юки Цуноде (AlphaTauri) не хватило всего 0,022 секунды, Логан Сарджент (Williams) показал вполне достойное 18-е время, а вот Кевина Магнуссена (Haas), который слишком уж осторожничал на своей попытке, и Ника де Вриса (AlphaTauri) ждет старт с последнего ряда. 

Для голландца 20-й квалификационный результат не предвещает ничего хорошего на фоне слухов о возможном увольнении…

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Результаты квалификации Гран При Австрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'04.391  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'04.439 0.048
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'04.581 0.190
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'04.658 0.267
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'04.819 0.428
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'04.893 0.502
7 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1'04.911 0.520
8 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1'05.090 0.699
9 France Пьер Гасли Alpine Renault 1'05.170 0.779
10 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'05.823 1.432
11 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'05.428 1.037
12 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'05.453 1.062
13 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1'05.605 1.214
14 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'05.680 1.289
15 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 2'06.688 1'02.297
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'05.784 1.393
17 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'05.818 1.427
18 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 1'05.948 1.557
19 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'05.971 1.580
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1'05.974 1.583
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