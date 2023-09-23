Ферстаппен выиграл поул на «Сузуке» с преимуществом 0,6 секунды. Пиастри – второй
Лидер Формулы 1 не оставил соперникам шансов в субботней сессии Гран При Японии, гонщики McLaren дополнили тройку лидеров, причем Ландо Норрис остался позади молодого напарника
Оставив позади кошмар Сингапура, Макс Ферстаппен наглядно продемонстрировал свою скорость и силу Red Bull RB19 в быстрых виражах японской «восьмерки». Двукратный чемпион не просто переиграл соперников в квалификации – он буквально разгромил их, не оставив шансов.
Сессия затянулась из-за аварии Логана Сарджента в самом начале, но после красных флагов и 20-минутной паузы продолжалась уже без осложнений
На первую попытку в финале поехали только шестеро пилотов, причем трое из них – на старых шинах. Макс захвалит промежуточное лидерство (1:29.012), опередив почти на полсекунды дуэт McLaren, где впервые приехавший на «Сузуку» Оскар Пиастри опередил Ландо Норриса.
Под клетчатым флагом голландец поставил рекордное время на всех трех секторах и поднял планку до недосягаемых 1:28.877. Пилоты на оранжевых машинах, напротив, не улучшили даже свое время – и так и остались вторым и третьим.
Единственная попытка Ferrari завершилась на четвертой и шестой позициях. Шарль Леклер впервые с лета опередил обладателя поула двух последних этапов Карлоса Сайнса, а между ними будет стартовать Серхио Перес.
Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл проиграли уже больше секунды и остались на четвертом ряду.
Юки Цунода, пробившийся в финал впервые с Монако, порадовал земляков девятым результатом, проехав быстрее Фернандо Алонсо.
При этом Леклер еще в самом начале сессии нарушил правило о максимальном времени разгонного круга (дирекция гонки ввела те же правила, что в Монце) – потому его результат остается предварительным до решения судей.
Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Борьба за тысячные
Во втором сегменте результаты всех 15 пилотов на трассе длиной 5,8 км уложились в невероятные 0,725 секунды (а первая тройка – и вовсе в 0,025). В такой ситуации гонщикам команд-середняков требовалось проехать свой круг безупречно, чтобы пройти дальше.
Список тех, кому это не удалось, составили Лиам Лоусон, уступивший ему одну тысячную Пьер Гасли, Алекс Элбон, Эстебан Окон и Кевин Магнуссен.
Авария Логана Сарджента, Williams FW45
Не доехал
Первый выбывший из квалификации стал известен задолго до клетчатого флага в первом сегменте. Логан Сарджент не справился с коварным последним поворотом: избрав слишком широкую траекторию – Williams не хватило сцепления на более грязном асфальте, машину стащило на обочину и бросило в барьер.
Красные флаги заметно осложнили квалификацию всем участникам, оставив времени всего на одну попытку и вызвав сильный трафик. Гуаньюй Чжоу, вдобавок, выехал за белую линию во втором Дегнере и остался 19-м, также дальше не прошли Лэнс Стролл, Нико Хюлькенберг и Валттери Боттас.
Alfa Romeo не только не удалось подтвердить хороший темп, показанный в утренней тренировке. Обоих пилотов, как и Леклера, уличили в слишком медленном движении по трассе – этот вопрос передан на рассмотрение судей.
Для Ферстаппена поул стал девятым в сезоне и 29-м в карьере – столько же у легендарного гонщика послевоенных лет Хуана-Мануэля Фанхио. Оскар Пиастри никогда прежде не стартовал в Гран При с первого ряда. Более того, за всю историю спорта это удавалось лишь четверым австралийцам, включая его собственного менеджера Марка Уэббера.
Результаты квалификации Гран При Японии
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Стартовая решетка Гран При Японии
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