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Формула 1 / Гран При Японии Отчет о квалификации

Ферстаппен выиграл поул на «Сузуке» с преимуществом 0,6 секунды. Пиастри – второй

Лидер Формулы 1 не оставил соперникам шансов в субботней сессии Гран При Японии, гонщики McLaren дополнили тройку лидеров, причем Ландо Норрис остался позади молодого напарника

Александр Кабановский
Автор:
Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Оставив позади кошмар Сингапура, Макс Ферстаппен наглядно продемонстрировал свою скорость и силу Red Bull RB19 в быстрых виражах японской «восьмерки». Двукратный чемпион не просто переиграл соперников в квалификации – он буквально разгромил их, не оставив шансов.

Сессия затянулась из-за аварии Логана Сарджента в самом начале, но после красных флагов и 20-минутной паузы продолжалась уже без осложнений

На первую попытку в финале поехали только шестеро пилотов, причем трое из них – на старых шинах. Макс захвалит промежуточное лидерство (1:29.012), опередив почти на полсекунды дуэт McLaren, где впервые приехавший на «Сузуку» Оскар Пиастри опередил Ландо Норриса. 

Под клетчатым флагом голландец поставил рекордное время на всех трех секторах и поднял планку до недосягаемых 1:28.877. Пилоты на оранжевых машинах, напротив, не улучшили даже свое время – и так и остались вторым и третьим. 

Единственная попытка Ferrari завершилась на четвертой и шестой позициях. Шарль Леклер впервые с лета опередил обладателя поула двух последних этапов Карлоса Сайнса, а между ними будет стартовать Серхио Перес.  

Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл проиграли уже больше секунды и остались на четвертом ряду.

Юки Цунода, пробившийся в финал впервые с Монако, порадовал земляков девятым результатом, проехав быстрее Фернандо Алонсо. 

При этом Леклер еще в самом начале сессии нарушил правило о максимальном времени разгонного круга (дирекция гонки ввела те же правила, что в Монце) – потому его результат остается предварительным до решения судей.

Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04

Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Борьба за тысячные

Во втором сегменте результаты всех 15 пилотов на трассе длиной 5,8 км уложились в невероятные 0,725 секунды (а первая тройка – и вовсе в 0,025). В такой ситуации гонщикам команд-середняков требовалось проехать свой круг безупречно, чтобы пройти дальше.

Список тех, кому это не удалось, составили Лиам Лоусон, уступивший ему одну тысячную Пьер Гасли, Алекс Элбон, Эстебан Окон и Кевин Магнуссен.  

Авария Логана Сарджента, Williams FW45

Авария Логана Сарджента, Williams FW45

Не доехал

Первый выбывший из квалификации стал известен задолго до клетчатого флага в первом сегменте. Логан Сарджент не справился с коварным последним поворотом: избрав слишком широкую траекторию – Williams не хватило сцепления на более грязном асфальте, машину стащило на обочину и бросило в барьер. 

Красные флаги заметно осложнили квалификацию всем участникам, оставив времени всего на одну попытку и вызвав сильный трафик. Гуаньюй Чжоу, вдобавок, выехал за белую линию во втором Дегнере и остался 19-м, также дальше не прошли Лэнс Стролл, Нико Хюлькенберг и Валттери Боттас.

Alfa Romeo не только не удалось подтвердить хороший темп, показанный в утренней тренировке. Обоих пилотов, как и Леклера, уличили в слишком медленном движении по трассе – этот вопрос передан на рассмотрение судей.

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Для Ферстаппена поул стал девятым в сезоне и 29-м в карьере – столько же у легендарного гонщика послевоенных лет Хуана-Мануэля Фанхио. Оскар Пиастри никогда прежде не стартовал в Гран При с первого ряда. Более того, за всю историю спорта это удавалось лишь четверым австралийцам, включая его собственного менеджера Марка Уэббера. 

Результаты квалификации Гран При Японии

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 1'28.877
2 Australia Оскар ПиастриMcLaren +0.581
3 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren +0.616
4 Monaco Шарль ЛеклерFerrari +0.665
5 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing +0.773
6 Spain Карлос СайнсFerrari +0.973
7 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes +1.031
8 United Kingdom Джордж РасселлMercedes +1.342
9 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri +1.426
10 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing +1.683
11 New Zealand Лиам ЛоусонAlphaTauri +1.631
12 France Пьер ГаслиAlpine +1.632
13 Thailand Алекс ЭлбонWilliams +1.660
14 France Эстебан ОконAlpine +1.709
15 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team +1.788
16 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo +2.172
17 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing +2.304
18 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team +2.422
19 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo +2.521
20 United States Логан СарджентWilliams  
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