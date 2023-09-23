Ферстаппен выиграл поул на «Сузуке» с преимуществом 0,6 секунды. Пиастри – второй

Оставив позади кошмар Сингапура, Макс Ферстаппен наглядно продемонстрировал свою скорость и силу Red Bull RB19 в быстрых виражах японской «восьмерки». Двукратный чемпион не просто переиграл соперников в квалификации – он буквально разгромил их, не оставив шансов.

Сессия затянулась из-за аварии Логана Сарджента в самом начале, но после красных флагов и 20-минутной паузы продолжалась уже без осложнений

На первую попытку в финале поехали только шестеро пилотов, причем трое из них – на старых шинах. Макс захвалит промежуточное лидерство (1:29.012), опередив почти на полсекунды дуэт McLaren, где впервые приехавший на «Сузуку» Оскар Пиастри опередил Ландо Норриса.

Под клетчатым флагом голландец поставил рекордное время на всех трех секторах и поднял планку до недосягаемых 1:28.877. Пилоты на оранжевых машинах, напротив, не улучшили даже свое время – и так и остались вторым и третьим.

Единственная попытка Ferrari завершилась на четвертой и шестой позициях. Шарль Леклер впервые с лета опередил обладателя поула двух последних этапов Карлоса Сайнса, а между ними будет стартовать Серхио Перес.

Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл проиграли уже больше секунды и остались на четвертом ряду.

Юки Цунода, пробившийся в финал впервые с Монако, порадовал земляков девятым результатом, проехав быстрее Фернандо Алонсо.

При этом Леклер еще в самом начале сессии нарушил правило о максимальном времени разгонного круга (дирекция гонки ввела те же правила, что в Монце) – потому его результат остается предварительным до решения судей.

Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Борьба за тысячные

Во втором сегменте результаты всех 15 пилотов на трассе длиной 5,8 км уложились в невероятные 0,725 секунды (а первая тройка – и вовсе в 0,025). В такой ситуации гонщикам команд-середняков требовалось проехать свой круг безупречно, чтобы пройти дальше.

Список тех, кому это не удалось, составили Лиам Лоусон, уступивший ему одну тысячную Пьер Гасли, Алекс Элбон, Эстебан Окон и Кевин Магнуссен.

Авария Логана Сарджента, Williams FW45

Не доехал

Первый выбывший из квалификации стал известен задолго до клетчатого флага в первом сегменте. Логан Сарджент не справился с коварным последним поворотом: избрав слишком широкую траекторию – Williams не хватило сцепления на более грязном асфальте, машину стащило на обочину и бросило в барьер.

Красные флаги заметно осложнили квалификацию всем участникам, оставив времени всего на одну попытку и вызвав сильный трафик. Гуаньюй Чжоу, вдобавок, выехал за белую линию во втором Дегнере и остался 19-м, также дальше не прошли Лэнс Стролл, Нико Хюлькенберг и Валттери Боттас.

Alfa Romeo не только не удалось подтвердить хороший темп, показанный в утренней тренировке. Обоих пилотов, как и Леклера, уличили в слишком медленном движении по трассе – этот вопрос передан на рассмотрение судей.

Для Ферстаппена поул стал девятым в сезоне и 29-м в карьере – столько же у легендарного гонщика послевоенных лет Хуана-Мануэля Фанхио. Оскар Пиастри никогда прежде не стартовал в Гран При с первого ряда. Более того, за всю историю спорта это удавалось лишь четверым австралийцам, включая его собственного менеджера Марка Уэббера.

Результаты квалификации Гран При Японии

Поз. Гонщик / Команда Машина Время / Отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 1'28.877 2 Оскар Пиастри McLaren +0.581 3 Ландо Норрис McLaren +0.616 4 Шарль Леклер Ferrari +0.665 5 Серхио Перес Red Bull Racing +0.773 6 Карлос Сайнс Ferrari +0.973 7 Льюис Хэмилтон Mercedes +1.031 8 Джордж Расселл Mercedes +1.342 9 Юки Цунода AlphaTauri +1.426 10 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing +1.683 11 Лиам Лоусон AlphaTauri +1.631 12 Пьер Гасли Alpine +1.632 13 Алекс Элбон Williams +1.660 14 Эстебан Окон Alpine +1.709 15 Кевин Магнуссен Haas F1 Team +1.788 16 Валттери Боттас Alfa Romeo +2.172 17 Лэнс Стролл Aston Martin Racing +2.304 18 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team +2.422 19 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo +2.521 20 Логан Сарджент Williams