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Формула 1 / Гран При Великобритании Отчет о квалификации

Ферстаппен выиграл первый в истории Формулы 1 спринт

Автор:
, главный редактор

Вопреки предсказаниям в первой в истории субботней гонка были и прорывы, и провалы, и вылеты. Свои квалификационные позиции сохранили только 4 пилота

Ферстаппен выиграл первый в истории Формулы 1 спринт

Макс Ферстаппен завоевал право начать с первой позиции гонку на Гран При Великобритании, одержав победу в т.н. «спринтерской квалификации» – гонке на дистанцию в 17 кругов, которая определила расстановку пилотов на старте воскресного заезда. Напомним, что эта нестандартная схема проведения уик-энда была использована на этапе чемпионата мира впервые.

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Ферстаппен опередил стартовавшего с первой позиции Льюиса Хэмилтона по пути к первому повороту, отбил контратаки британца в конце первого и начале второго круга – после чего быстро оторвался от пилота Mercedes больше чем на секунду, лишив соперника воможности использовать систему DRS.

Между тем главным неудачником заезда стал напарник Ферстаппена. В начале заезда Серхио Перес потерял пару позиций, а на 5-м круге и вовсе вылетел с трассы, откатившись в конец пелотона. В итоге почти весь заезд мексиканец провел на 18-м месте, а в конце предпоследнего круга по просьбе инженеров заехал в боксы – став, таким образом, единственным участником спринта, который не смог пересечь финишную линию.

 

Еще одним гонщиком, допустившим серьезную ошибку в дебюте спринта, стал Никита Мазепин. Россиянина закрутило на первом круге – что, впрочем, не помешало Никите добраться до финиша (на 19-м месте) в 9-ти секундах от напарника.

Вопреки предсказаниям о езде «паровозиком» заезд не обошелся без прорывов и провалов. В частности, в самом начале гонки Фернандо Алонсо с 11-го места прорвался на 5-е – а стартовавший 9-м Карлос Сайнс после контакта в борьбе с Джорджем Расселлом откатился в середину второй десятки. После этого два испанца начали движение навстречу друг другу: пилот Alpine терял места, а гонщик Ferrari – отыгрывал. В целом по итогам спринта Алонсо отыграл 4 места, а Сайнс – потерял два. Свои квалификационные позиции сохранили только 3 пилота: Валттери Боттас, Шарль Леклер (4-й) и оба пилота AlphaTauri.

Алонсо стал (наряду с Боттасом, Оконом и Райкконеном) одним из гонщиков, выделившихся на общем фоне в плане выбора типа шин. В то время как остальные пилоты вышли на старт на резине Medium, упомянутая четверка предпочла самые мягкие покрышки.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull    
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1.430 1.430
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 7.502 6.072
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 11.278 3.776
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 24.111 12.833
6 Australia Даниэль Риккардо McLaren 30.959 6.848
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine 43.527 12.568
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 44.439 0.912
9 United Kingdom Джордж Расселл Williams 46.652 2.213
10 France Эстебан Окон Alpine 47.395 0.743
11 Spain Карлос Сайнс Ferrari 47.798 0.403
12 France Пьер Гасли AlphaTauri 48.763 0.965
13 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 50.677 1.914
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 52.179 1.502
15 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 53.225 1.046
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri 53.567 0.342
17 Canada Николя Латифи Williams 55.162 1.595
18 Germany Мик Шумахер Haas 1'08.213 13.051
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas 1'17.648 9.435
20 Mexico Серхио Перес Red Bull    
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