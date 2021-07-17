Ферстаппен выиграл первый в истории Формулы 1 спринт
Вопреки предсказаниям в первой в истории субботней гонка были и прорывы, и провалы, и вылеты. Свои квалификационные позиции сохранили только 4 пилота
Макс Ферстаппен завоевал право начать с первой позиции гонку на Гран При Великобритании, одержав победу в т.н. «спринтерской квалификации» – гонке на дистанцию в 17 кругов, которая определила расстановку пилотов на старте воскресного заезда. Напомним, что эта нестандартная схема проведения уик-энда была использована на этапе чемпионата мира впервые.
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Ферстаппен опередил стартовавшего с первой позиции Льюиса Хэмилтона по пути к первому повороту, отбил контратаки британца в конце первого и начале второго круга – после чего быстро оторвался от пилота Mercedes больше чем на секунду, лишив соперника воможности использовать систему DRS.
Между тем главным неудачником заезда стал напарник Ферстаппена. В начале заезда Серхио Перес потерял пару позиций, а на 5-м круге и вовсе вылетел с трассы, откатившись в конец пелотона. В итоге почти весь заезд мексиканец провел на 18-м месте, а в конце предпоследнего круга по просьбе инженеров заехал в боксы – став, таким образом, единственным участником спринта, который не смог пересечь финишную линию.
Еще одним гонщиком, допустившим серьезную ошибку в дебюте спринта, стал Никита Мазепин. Россиянина закрутило на первом круге – что, впрочем, не помешало Никите добраться до финиша (на 19-м месте) в 9-ти секундах от напарника.
Вопреки предсказаниям о езде «паровозиком» заезд не обошелся без прорывов и провалов. В частности, в самом начале гонки Фернандо Алонсо с 11-го места прорвался на 5-е – а стартовавший 9-м Карлос Сайнс после контакта в борьбе с Джорджем Расселлом откатился в середину второй десятки. После этого два испанца начали движение навстречу друг другу: пилот Alpine терял места, а гонщик Ferrari – отыгрывал. В целом по итогам спринта Алонсо отыграл 4 места, а Сайнс – потерял два. Свои квалификационные позиции сохранили только 3 пилота: Валттери Боттас, Шарль Леклер (4-й) и оба пилота AlphaTauri.
Алонсо стал (наряду с Боттасом, Оконом и Райкконеном) одним из гонщиков, выделившихся на общем фоне в плане выбора типа шин. В то время как остальные пилоты вышли на старт на резине Medium, упомянутая четверка предпочла самые мягкие покрышки.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1.430
|1.430
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|7.502
|6.072
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|11.278
|3.776
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|24.111
|12.833
|6
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|30.959
|6.848
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|43.527
|12.568
|8
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|44.439
|0.912
|9
|Джордж Расселл
|Williams
|46.652
|2.213
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|47.395
|0.743
|11
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|47.798
|0.403
|12
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|48.763
|0.965
|13
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|50.677
|1.914
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|52.179
|1.502
|15
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|53.225
|1.046
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|53.567
|0.342
|17
|Николя Латифи
|Williams
|55.162
|1.595
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|1'08.213
|13.051
|19
|Никита Мазепин
|Haas
|1'17.648
|9.435
|20
|Серхио Перес
|Red Bull
|Полные результаты
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