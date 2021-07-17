Ферстаппен выиграл первый в истории Формулы 1 спринт

Макс Ферстаппен завоевал право начать с первой позиции гонку на Гран При Великобритании, одержав победу в т.н. «спринтерской квалификации» – гонке на дистанцию в 17 кругов, которая определила расстановку пилотов на старте воскресного заезда. Напомним, что эта нестандартная схема проведения уик-энда была использована на этапе чемпионата мира впервые.

Ферстаппен опередил стартовавшего с первой позиции Льюиса Хэмилтона по пути к первому повороту, отбил контратаки британца в конце первого и начале второго круга – после чего быстро оторвался от пилота Mercedes больше чем на секунду, лишив соперника воможности использовать систему DRS.

Между тем главным неудачником заезда стал напарник Ферстаппена. В начале заезда Серхио Перес потерял пару позиций, а на 5-м круге и вовсе вылетел с трассы, откатившись в конец пелотона. В итоге почти весь заезд мексиканец провел на 18-м месте, а в конце предпоследнего круга по просьбе инженеров заехал в боксы – став, таким образом, единственным участником спринта, который не смог пересечь финишную линию.

Еще одним гонщиком, допустившим серьезную ошибку в дебюте спринта, стал Никита Мазепин. Россиянина закрутило на первом круге – что, впрочем, не помешало Никите добраться до финиша (на 19-м месте) в 9-ти секундах от напарника.

Вопреки предсказаниям о езде «паровозиком» заезд не обошелся без прорывов и провалов. В частности, в самом начале гонки Фернандо Алонсо с 11-го места прорвался на 5-е – а стартовавший 9-м Карлос Сайнс после контакта в борьбе с Джорджем Расселлом откатился в середину второй десятки. После этого два испанца начали движение навстречу друг другу: пилот Alpine терял места, а гонщик Ferrari – отыгрывал. В целом по итогам спринта Алонсо отыграл 4 места, а Сайнс – потерял два. Свои квалификационные позиции сохранили только 3 пилота: Валттери Боттас, Шарль Леклер (4-й) и оба пилота AlphaTauri.

Алонсо стал (наряду с Боттасом, Оконом и Райкконеном) одним из гонщиков, выделившихся на общем фоне в плане выбора типа шин. В то время как остальные пилоты вышли на старт на резине Medium, упомянутая четверка предпочла самые мягкие покрышки.