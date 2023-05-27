Ферстаппен выиграл квалификацию в Монако, Перес разбил машину

Про Гран При Монако принято говорить, что суббота здесь важнее воскресенья. И Макс Ферстаппен наглядно доказал, почему именно он сейчас сильнее всех в Ф1.

Он стал лучшим в первом сегменте квалификации (опередив Цуноду с Элбоном), затем возглавил протокол второго, впервые по ходу уик-энда проехав круг быстрее 1:12.

Первая попытка финала также осталась за лидером Red Bull (1:11.654) – это на 0,052 лучше, чем у Фернандо Алонсо.

В этот момент в спор лидеров вмешался было тот, кого не считали фаворитом – Эстебану Окону удался круг за 1:11.556. Но следом в бой пошла тяжелая артиллерия: Шарль Леклер, стартовавший с поула на домашней трассе два последних года, показал время 1:11.471, а Алонсо – и вовсе 1:11.449.

А дальше пит-лейн вновь покинул Макс и снял все вопросы результатом 1:11.365. При этом он не лучшим образом начал круг и был не самым быстрым на двух первых секторах, отставал от графика Алонсо на две десятых – но безупречно справился с третьим.

«О, боги, я задел стену как минимум четырежды», – только и сказал чемпион по радио после третьего поула в сезоне.

Главным же неудачником сессии, без сомнений, стал другой пилот Red Bull Серхио Перес. Он тоже ударился о стену, но с совсем другим итогом.

Авария Серхио Переса, Red Bull RB19

Вместо того, чтобы побороться с напарником, прошлогодний победитель Гран При ошибся в довольно безобидной ситуации в самом начале первого сегмента. Из-за избыточной поворачиваемости на выходе из первого поворота Red Bull мексиканца задней частью бросило в барьер, что привело к повреждениям подвески и досрочному прекращению борьбы.

Заезды пришлось остановить на 16 минут для очистки трассы, Перес теперь будет начинать гонку самым последним, а остальные пилоты постарались извлечь максимум пользы из проблем соперника.

Алонсо в итоге остался по результатам квалификации вторым – для испанца это уже третья гонка в сезоне, которую он начнет с первого ряда. Второй ряд к радости местных болельщиков составят Леклер и Окон.

Еще один представитель Ferrari Карлос Сайнс будет на решетке пятым – впереди Льюиса Хэмилтона на доработанной Mercedes W14.

Другой пилот команды Джордж Расселл показал лучший с начала уик-энда восьмой результат, уступив несколько сотых Пьеру Гасли из Alpine. Юки Цунода добился отличной девятой позиции на решетке, а вот Ландо Норрис, машину которого едва успели отремонтировать для единственного выезда на трассу под конец финала, остался десятым.

О том, почему McLaren британца пришлось чинить, читайте ниже.

Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Дорога разочарований

Вторая честь субботней сессии поставила крест на надеждах нескольких пилотов, которые явно могли проходить дальше.

Лэнс Стролл завершил третьим утреннюю тренировку, а Алекс Элбон показал этот же результат в стартовой квалификационной 18-минутке. Но ни одному из них не удалось повторить такую скорость, когда это было действительно важно. Канадца из Aston Martin, кроме того, может ждать штраф – он не заехал на обязательное взвешивание.

Ландо Норрис был быстр по ходу всего уик-энда, но и для него второй сегмент оказался сложным испытанием: на решающем быстром круге пилот McLaren задел барьер в повороте «Табак». Он смог добраться до пит-лейна и даже выйти в финал, но машине потребовался ремонт.

Выбили же из борьбы на этой стадии также Валттери Боттас и два новичка – Ник да Врис с Оскаром Пиастри. Для голландца такой результат, тем не менее, стал лучшим со старта сезона.

Кевин Магнуссен, Haas VF-23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Испорченный юбилей

Этап в Монако стал 150-м в истории команды Haas. Надо ж было такому случиться, что она оказалась единственной, оба пилота которой выбыли из борьбы в первом же сегменте, показав только 17-ю и 18-ю скорость.

Не менее обидным оказался и результат Логана Сарджента – американец из Williams уступил лучшему результату всего 0,727 секунды. На большинстве трасс это гарантировало бы ему место в десятке, но в Монако дебютант сезона остался лишь 16-м.

По скорости самым медленным оказался Чжоу Гуаньюй, который побеждал на этой трассе в Формуле 2, а прошлогодний триумфатор Гран При Серхио Перес на этот раз будет стартовать последним.

Для Макса поул стал 23-м в карьере (на один больше, чем у Алонсо) и первым в Монако. Правда, начиная с 2015 года обладатель первой стартовой позиции смог победить в княжестве всего дважды.

Результаты квалификации Гран При Монако