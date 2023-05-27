Ферстаппен выиграл квалификацию в Монако, Перес разбил машину
Пилот Red Bull стал сильнейшим в самой главной квалификации сезона, опередив Фернандо Алонсо и Шарля Леклера.
Про Гран При Монако принято говорить, что суббота здесь важнее воскресенья. И Макс Ферстаппен наглядно доказал, почему именно он сейчас сильнее всех в Ф1.
Он стал лучшим в первом сегменте квалификации (опередив Цуноду с Элбоном), затем возглавил протокол второго, впервые по ходу уик-энда проехав круг быстрее 1:12.
Первая попытка финала также осталась за лидером Red Bull (1:11.654) – это на 0,052 лучше, чем у Фернандо Алонсо.
В этот момент в спор лидеров вмешался было тот, кого не считали фаворитом – Эстебану Окону удался круг за 1:11.556. Но следом в бой пошла тяжелая артиллерия: Шарль Леклер, стартовавший с поула на домашней трассе два последних года, показал время 1:11.471, а Алонсо – и вовсе 1:11.449.
А дальше пит-лейн вновь покинул Макс и снял все вопросы результатом 1:11.365. При этом он не лучшим образом начал круг и был не самым быстрым на двух первых секторах, отставал от графика Алонсо на две десятых – но безупречно справился с третьим.
«О, боги, я задел стену как минимум четырежды», – только и сказал чемпион по радио после третьего поула в сезоне.
Главным же неудачником сессии, без сомнений, стал другой пилот Red Bull Серхио Перес. Он тоже ударился о стену, но с совсем другим итогом.
Авария Серхио Переса, Red Bull RB19
Вместо того, чтобы побороться с напарником, прошлогодний победитель Гран При ошибся в довольно безобидной ситуации в самом начале первого сегмента. Из-за избыточной поворачиваемости на выходе из первого поворота Red Bull мексиканца задней частью бросило в барьер, что привело к повреждениям подвески и досрочному прекращению борьбы.
Заезды пришлось остановить на 16 минут для очистки трассы, Перес теперь будет начинать гонку самым последним, а остальные пилоты постарались извлечь максимум пользы из проблем соперника.
Алонсо в итоге остался по результатам квалификации вторым – для испанца это уже третья гонка в сезоне, которую он начнет с первого ряда. Второй ряд к радости местных болельщиков составят Леклер и Окон.
Еще один представитель Ferrari Карлос Сайнс будет на решетке пятым – впереди Льюиса Хэмилтона на доработанной Mercedes W14.
Другой пилот команды Джордж Расселл показал лучший с начала уик-энда восьмой результат, уступив несколько сотых Пьеру Гасли из Alpine. Юки Цунода добился отличной девятой позиции на решетке, а вот Ландо Норрис, машину которого едва успели отремонтировать для единственного выезда на трассу под конец финала, остался десятым.
О том, почему McLaren британца пришлось чинить, читайте ниже.
Ландо Норрис, McLaren MCL60
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Дорога разочарований
Вторая честь субботней сессии поставила крест на надеждах нескольких пилотов, которые явно могли проходить дальше.
Лэнс Стролл завершил третьим утреннюю тренировку, а Алекс Элбон показал этот же результат в стартовой квалификационной 18-минутке. Но ни одному из них не удалось повторить такую скорость, когда это было действительно важно. Канадца из Aston Martin, кроме того, может ждать штраф – он не заехал на обязательное взвешивание.
Ландо Норрис был быстр по ходу всего уик-энда, но и для него второй сегмент оказался сложным испытанием: на решающем быстром круге пилот McLaren задел барьер в повороте «Табак». Он смог добраться до пит-лейна и даже выйти в финал, но машине потребовался ремонт.
Выбили же из борьбы на этой стадии также Валттери Боттас и два новичка – Ник да Врис с Оскаром Пиастри. Для голландца такой результат, тем не менее, стал лучшим со старта сезона.
Кевин Магнуссен, Haas VF-23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Испорченный юбилей
Этап в Монако стал 150-м в истории команды Haas. Надо ж было такому случиться, что она оказалась единственной, оба пилота которой выбыли из борьбы в первом же сегменте, показав только 17-ю и 18-ю скорость.
Не менее обидным оказался и результат Логана Сарджента – американец из Williams уступил лучшему результату всего 0,727 секунды. На большинстве трасс это гарантировало бы ему место в десятке, но в Монако дебютант сезона остался лишь 16-м.
По скорости самым медленным оказался Чжоу Гуаньюй, который побеждал на этой трассе в Формуле 2, а прошлогодний триумфатор Гран При Серхио Перес на этот раз будет стартовать последним.
Для Макса поул стал 23-м в карьере (на один больше, чем у Алонсо) и первым в Монако. Правда, начиная с 2015 года обладатель первой стартовой позиции смог победить в княжестве всего дважды.
Результаты квалификации Гран При Монако
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'11.365
|2
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|1'11.449
|0.084
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'11.471
|0.106
|4
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'11.553
|0.188
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'11.630
|0.265
|6
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'11.725
|0.360
|7
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|1'11.933
|0.568
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'11.964
|0.599
|9
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'12.082
|0.717
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'12.254
|0.889
|11
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|1'12.395
|1.030
|12
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'12.428
|1.063
|13
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'12.527
|1.162
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'12.623
|1.258
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'12.625
|1.260
|16
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|1'13.113
|1.748
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'13.270
|1.905
|18
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|1'13.279
|1.914
|19
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'13.523
|2.158
|20
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'13.850
|2.485
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Стартовая решетка Гран При Монако
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