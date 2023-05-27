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Формула 1 / Гран При Монако Отчет о квалификации

Ферстаппен выиграл квалификацию в Монако, Перес разбил машину

Пилот Red Bull стал сильнейшим в самой главной квалификации сезона, опередив Фернандо Алонсо и Шарля Леклера.

Александр Кабановский
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Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Про Гран При Монако принято говорить, что суббота здесь важнее воскресенья. И Макс Ферстаппен наглядно доказал, почему именно он сейчас сильнее всех в Ф1.  

Он стал лучшим в первом сегменте квалификации (опередив Цуноду с Элбоном), затем возглавил протокол второго, впервые по ходу уик-энда проехав круг быстрее 1:12.

Первая попытка финала также осталась за лидером Red Bull (1:11.654) – это на 0,052 лучше, чем у Фернандо Алонсо.

В этот момент в спор лидеров вмешался было тот, кого не считали фаворитом – Эстебану Окону удался круг за 1:11.556. Но следом в бой пошла тяжелая артиллерия: Шарль Леклер, стартовавший с поула на домашней трассе два последних года, показал время 1:11.471, а Алонсо – и вовсе 1:11.449.

А дальше пит-лейн вновь покинул Макс и снял все вопросы результатом 1:11.365. При этом он не лучшим образом начал круг и был не самым быстрым на двух первых секторах, отставал от графика Алонсо на две десятых – но безупречно справился с третьим. 

«О, боги, я задел стену как минимум четырежды», – только и сказал чемпион по радио после третьего поула в сезоне.

Главным же неудачником сессии, без сомнений, стал другой пилот Red Bull Серхио Перес. Он тоже ударился о стену, но с совсем другим итогом.  

Авария Серхио Переса, Red Bull RB19

Авария Серхио Переса, Red Bull RB19

Вместо того, чтобы побороться с напарником, прошлогодний победитель Гран При ошибся в довольно безобидной ситуации в самом начале первого сегмента. Из-за избыточной поворачиваемости на выходе из первого поворота Red Bull мексиканца задней частью бросило в барьер, что привело к повреждениям подвески и досрочному прекращению борьбы. 

Заезды пришлось остановить на 16 минут для очистки трассы, Перес теперь будет начинать гонку самым последним, а остальные пилоты постарались извлечь максимум пользы из проблем соперника. 

Алонсо в итоге остался по результатам квалификации вторым – для испанца это уже третья гонка в сезоне, которую он начнет с первого ряда. Второй ряд к радости местных болельщиков составят Леклер и Окон. 

Еще один представитель Ferrari Карлос Сайнс будет на решетке пятым – впереди Льюиса Хэмилтона на доработанной Mercedes W14. 

Другой пилот команды Джордж Расселл показал лучший с начала уик-энда восьмой результат, уступив несколько сотых Пьеру Гасли из Alpine. Юки Цунода добился отличной девятой позиции на решетке, а вот Ландо Норрис, машину которого едва успели отремонтировать для единственного выезда на трассу под конец финала, остался десятым. 

О том, почему McLaren британца пришлось чинить, читайте ниже. 

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Дорога разочарований

Вторая честь субботней сессии поставила крест на надеждах нескольких пилотов, которые явно могли проходить дальше. 

Лэнс Стролл завершил третьим утреннюю тренировку, а Алекс Элбон показал этот же результат в стартовой квалификационной 18-минутке. Но ни одному из них не удалось повторить такую скорость, когда это было действительно важно. Канадца из Aston Martin, кроме того, может ждать штраф – он не заехал на обязательное взвешивание. 

Ландо Норрис был быстр по ходу всего уик-энда, но и для него второй сегмент оказался сложным испытанием: на решающем быстром круге пилот McLaren задел барьер в повороте «Табак». Он смог добраться до пит-лейна и даже выйти в финал, но машине потребовался ремонт. 

Выбили же из борьбы на этой стадии также Валттери Боттас и два новичка – Ник да Врис с Оскаром Пиастри. Для голландца такой результат, тем не менее, стал лучшим со старта сезона. 

Кевин Магнуссен, Haas VF-23

Кевин Магнуссен, Haas VF-23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Испорченный юбилей

Этап в Монако стал 150-м в истории команды Haas. Надо ж было такому случиться, что она оказалась единственной, оба пилота которой выбыли из борьбы в первом же сегменте, показав только 17-ю и 18-ю скорость. 

Не менее обидным оказался и результат Логана Сарджента – американец из Williams уступил лучшему результату всего 0,727 секунды. На большинстве трасс это гарантировало бы ему место в десятке, но в Монако дебютант сезона остался лишь 16-м. 

По скорости самым медленным оказался Чжоу Гуаньюй, который побеждал на этой трассе в Формуле 2, а прошлогодний триумфатор Гран При Серхио Перес на этот раз будет стартовать последним.

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Для Макса поул стал 23-м в карьере (на один больше, чем у Алонсо) и первым в Монако. Правда, начиная с 2015 года обладатель первой стартовой позиции смог победить в княжестве всего дважды. 

Результаты квалификации Гран При Монако

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'11.365  
2 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1'11.449 0.084
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'11.471 0.106
4 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'11.553 0.188
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'11.630 0.265
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'11.725 0.360
7 France Пьер Гасли Alpine Renault 1'11.933 0.568
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'11.964 0.599
9 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'12.082 0.717
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'12.254 0.889
11 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1'12.395 1.030
12 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1'12.428 1.063
13 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'12.527 1.162
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'12.623 1.258
15 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'12.625 1.260
16 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 1'13.113 1.748
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'13.270 1.905
18 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1'13.279 1.914
19 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'13.523 2.158
20 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'13.850 2.485
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