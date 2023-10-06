Ферстаппен выиграл квалификацию в Катаре, у Норриса отобрали второе время

В силу спринтерского формата квалификация 17-го этапа сезона Ф1 прошла вечером в пятницу в свете прожекторов.

Так как дневная жара спала, а асфальт стал заметно чище, скорости оказались куда выше, чем в тренировке несколькими часами ранее.

Макс Ферстаппен привычно захватил лидерство после первой попытки в финале (1:23.778 – на четыре секунды быстрее, чем у него же днем), а второй результат Ландо Норриса не засчитали судьи, так как пилот McLaren показал его с нарушением границ трассы в пятом повороте.

Так что главными соперниками лидера сезона оказалиcь пилоты Mercedes, отставшие 0,5-0,6 секунды. Лишь следом в протоколе расположились еще один гонщик McLaren Оскар Пиастри, который никогда прежде не выступал на трассе «Лосаил», и единственный вышедший в эту стадию представитель Ferrari Шарль Леклер.

Макс выехал на трассу под клетчатым флагом, но даже не стал начинать быструю попытку и вернулся на пит-лейн – догнать его все равно было нереально.

Норрис же почти точно повторил свое время, но вновь не получил места в первом ряду – судьи и в этот раз зафиксировали у него нарушение, теперь в десятом повороте. Британец остался вовсе без зачетного результата и будет на воскресной решетке лишь десятым.

Из-за его исключения места в тройке достались Джорджу Расселлу (+0,441) и уступившему ему лишь 0,009 секунды Оскару Пиастри. Правда, результат австралийца пока тоже остается предварительным – есть вероятность, что и его удалят из протокола, и тогда третьим станет Льюис Хэмилтон.

Обновление: вслед за партнером по McLaren Пиастри также не засчитали быстрый круг под клетчатым флагом. Об этом стало известно в тот самый момент, когда он давал интервью как обладатель третьего результата.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Такие события вывели на четвертое место позади пары гонщиков Mercedes Фернандо Алонсо, который два года назад на этой трассе добыл подиум, выступая за Alpine.

Только следом за испанцем из Aston Martin, который не был так высоко на решетке с Гран При Канады, место на стартовом поле займет Шарль Леклер – у Ferrari в этот раз совсем не оказалось скорости. Третий ряд с монегаском поделит Пиастри, у которого хотя бы нашелся один быстрый круг.

Гонщики Alpinе впервые с Барселоны в полном составе вышли в третий сегмент, где Пьер Гасли проехал на две десятых быстрее Эстебана Окона. Валттери Боттас и вовсе добрался до финала квалификации лишь в третий раз в нынешнем чемпионате.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Не Сингапур

Обладатель поула на двух из трех последних Гран При Карлос Сайнс на этот раз остался только 12-м. Испанец из Ferrari отстал от лучшего времени всего на 0,947 секунды, но этого не хватило, чтобы оказаться в заветной десятке. Для Карлоса это выступление стало худшим в сезоне.

Не прошел дальше и Серхио Перес – время гонщика Red Bull не засчитали судьи, так как он выехал за бедую линию в пятом повороте. В компании двух победителей Гран При из квалификации на этой стадии также выбыли Юки Цунода (японцу не хватило всего 0,005 секунды), Алекс Элбон и Нико Хюлькенберг.

Логан Сарджент, Williams FW45 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В одной десятой от чуда

По ходу большей части первого сегмента Логан Сарджент опережал своего партнера по Williams Алекса Элбона, у которого несколько раз снимали время круга за нарушение границ трассы. Казалось, американцу наконец-то удастся взять верх во внутрикомандной дуэли.

Но под клетчатым флагом Алекс все же собрал круг и оказался на 0,092 секунды впереди Логана. Самое обидное, что именно между ними и пролегла граница между теми, кто продолжил борьбу, и выбывшими.

Вместе с Сарджентом дальше не смогли пройти гонщики еще четырех команд: Лэнс Стролл из Aston Martin, Лиам Лоусон из AlphaTauri, Кевин Магнуссен из Haas и Чжоу Гуаньюй из Alfa Romeo.

Из всей этой пятерки только Стролл выступал в Катаре в 2021-м.

Отчет дополняется

По ходу сессии несколько гонщиков, включая Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера, нарушили правило о минимальном времени медленного круга. Судьям FIA еще предстоит разобрать эти эпизоды.

Напомним, итоги пятничной квалификации определят расположение пилотов на решетке в воскресенье. При этом в субботу их ждут новая квалификационная сессия и короткая спринтерская гонка.

Результаты квалификации Гран При Катара

Поз. Гонщик / Команда Машина Время / Отст 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 1'23.778 2 Джордж Расселл Mercedes +0.441 3 Льюис Хэмилтон Mercedes +0.527 4 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing +0.591 5 Шарль Леклер Ferrari +0.646 6 Оскар Пиастри McLaren +0.762 7 Пьерг Гасли Alpine +0.775 8 Эстебан Окон Alpine +0.985 9 Валттери Боттас Alfa Romeo +1.280 10 Ландо Норрис McLaren 11 Юки Цунода AlphaTauri +1.523 12 Карлос Сайнс Ferrari +1.550 13 Серхио Перес Red Bull Racing +1.684 14 Алекс Элбон Williams +1.929 15 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team +2.005 16 Логан Сарджент Williams +2.432 17 Лэнс Стролл Aston Martin Racing +2.567 18 Лиам Лоусон AlphaTauri +2.857 19 Кевин Магнуссен Haas F1 Team +3.268 20 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo +3.654