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Формула 1 / Гран При Бельгии Отчет о квалификации

Ферстаппен выиграл квалификацию в Бельгии, поул достался Сайнсу

Макс проехал в субботу быстрее всех, но штраф за замену мотора не позволит ему стартовать первым

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен выиграл квалификацию в Бельгии, поул достался Сайнсу
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Квалификация в Спа началась с 25-минутным опозданием: из-за аварии в Суперкубке Porsche пришлось восстанавливать один из защитных барьеров. 

Борьба на этот раз шла на двух уровнях. Штрафы за перерасход компонентов мотора привели к тому, что шесть пилотов заранее знали, что их отправят в конец решетки – потому сражались только между собой, тогда как для остальных ставки были куда выше.

Четверо из «штрафников», включая лидеров сезона Макса Ферстаппена и Шарля Леклера, успешно дошли в субботу до заключительной стадии. 

После первой попытки быстрейшим был Макс, проехавший на самых мягких шинах С4 за 1:43.665. Следом в протоколе располагались Карлос Сайнс (+0,632), Серхио Перес и Леклер. Ferrari в очередной раз допустила в отношении своего лидера тактическую ошибку: монегаск на свежем комплекте поехал разгонять напарника в слип-стриме, а собственную быструю попытку провел только кругом позже, когда резина была уже изношена.

Глядя на это, Маттиа Бинотто на командном мостике сложил из пальцев пистолет и демонстративно приставил к виску…

Ферстаппен не поехал на решающую попытку: сберечь комплект сликов в его ситуации было важнее. Также поступил и другой наказанный, Ландо Норрис. А вот Леклер покинул боксы – для того, чтобы вторично разогнать  Сайнса в слип-стриме на прямой Кеммель.

Но испанцу это не помогло: позже по ходу круга он зацепил гравий в «эске» Фань и даже не улучшил свое время. Впрочем, не удалось это и Пересу. Это значит, что Карлос и Серхио займут в воскресенье первый ряд. 

Пятое и шестое время осталось за пилотами Alpine – таким образом, Фернандо Алонсо стартует третьим, так как Эстебан Окон также отправится в конец решетки.

Лишь следом в протоколе расположились гонщики Mercedes: Льюис Хэмилтон проехал быстрее Джорджа Расселла.

Алекс Элбон впервые в сезоне добрался до финала, и хотя остался там предпоследним, сможет начать гонку шестым.

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Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Пять из пяти

Вторая часть сессии получилась в целом спокойной. Не считая отличного выступления Элбона, в ее результатах сложно отыскать что-то сенсационное. 

Борьбу на этой стадии прекратили гонщики пяти разных команд: Даниэль Риккардо (McLaren), которому не засчитали лучший круг за нарушение пределов трассы, а также Пьер Гасли (AlphaTauri), Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo), Лэнс Стролл (Aston Martin) и Мик Шумахер (Haas).

Чжоу и Шумахер еще до старта квалификации знали, что стартовать им придется из хвоста решетки. Смена мотора отбросила обоих гонщиков на итоговый десятый ряд.

Валттери Боттас, Alfa Romeo

Валттери Боттас, Alfa Romeo

Фото: Эрик Юниус

Впервые за семь лет

Из тех, кто получил штраф, в первом сегменте из борьбы выбыл только Валттери Боттас. Из-за особенностей регламента финн был фактически обречен стартовать 14-м вне зависимости от квалификационного результата. В итоге пилот Alfa Romeo остался 20-м и самым последним. Он выбыл из квалификации на этой стадии впервые с Гран При Монако 2015 года. 

Также дальше не прошли Юки Цунода, заблокировавший колеса в Автобусной остановке, Кевин Магнуссен, Николя Латифи и Себастьян Феттель. 

Себу не хватило всего трех тысячных, чтобы продолжить борьбу – в этой связи он даже позволил себе выругаться по радио неприличными словами. 

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Результаты квалификации Гран При Бельгии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'43.665  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'44.297 0.632
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'44.462 0.797
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'44.553 0.888
5 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'45.180 1.515
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'45.368 1.703
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'45.503 1.838
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'45.776 2.111
9 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'45.837 2.172
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'46.178 2.513
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'45.767 1.216
12 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'45.827 1.276
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'46.085 1.534
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'46.611 2.060
15 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'47.718 3.167
15 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'46.342 1.761
16 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'46.344 1.763
17 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'46.401 1.820
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'46.557 1.976
19 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'46.692 2.111
20 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'47.866 3.285
Полные результаты

*отрыв указан от лучшего времени сегмента (Q1 – Ферстаппен, 1:44.581; Q2 – Леклер, 1:44.551)

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