Ферстаппен выиграл квалификацию в Бельгии, поул достался Сайнсу
Макс проехал в субботу быстрее всех, но штраф за замену мотора не позволит ему стартовать первым
Квалификация в Спа началась с 25-минутным опозданием: из-за аварии в Суперкубке Porsche пришлось восстанавливать один из защитных барьеров.
Борьба на этот раз шла на двух уровнях. Штрафы за перерасход компонентов мотора привели к тому, что шесть пилотов заранее знали, что их отправят в конец решетки – потому сражались только между собой, тогда как для остальных ставки были куда выше.
Четверо из «штрафников», включая лидеров сезона Макса Ферстаппена и Шарля Леклера, успешно дошли в субботу до заключительной стадии.
После первой попытки быстрейшим был Макс, проехавший на самых мягких шинах С4 за 1:43.665. Следом в протоколе располагались Карлос Сайнс (+0,632), Серхио Перес и Леклер. Ferrari в очередной раз допустила в отношении своего лидера тактическую ошибку: монегаск на свежем комплекте поехал разгонять напарника в слип-стриме, а собственную быструю попытку провел только кругом позже, когда резина была уже изношена.
Глядя на это, Маттиа Бинотто на командном мостике сложил из пальцев пистолет и демонстративно приставил к виску…
Ферстаппен не поехал на решающую попытку: сберечь комплект сликов в его ситуации было важнее. Также поступил и другой наказанный, Ландо Норрис. А вот Леклер покинул боксы – для того, чтобы вторично разогнать Сайнса в слип-стриме на прямой Кеммель.
Но испанцу это не помогло: позже по ходу круга он зацепил гравий в «эске» Фань и даже не улучшил свое время. Впрочем, не удалось это и Пересу. Это значит, что Карлос и Серхио займут в воскресенье первый ряд.
Пятое и шестое время осталось за пилотами Alpine – таким образом, Фернандо Алонсо стартует третьим, так как Эстебан Окон также отправится в конец решетки.
Лишь следом в протоколе расположились гонщики Mercedes: Льюис Хэмилтон проехал быстрее Джорджа Расселла.
Алекс Элбон впервые в сезоне добрался до финала, и хотя остался там предпоследним, сможет начать гонку шестым.
Даниэль Риккардо, McLaren MCL36
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Пять из пяти
Вторая часть сессии получилась в целом спокойной. Не считая отличного выступления Элбона, в ее результатах сложно отыскать что-то сенсационное.
Борьбу на этой стадии прекратили гонщики пяти разных команд: Даниэль Риккардо (McLaren), которому не засчитали лучший круг за нарушение пределов трассы, а также Пьер Гасли (AlphaTauri), Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo), Лэнс Стролл (Aston Martin) и Мик Шумахер (Haas).
Чжоу и Шумахер еще до старта квалификации знали, что стартовать им придется из хвоста решетки. Смена мотора отбросила обоих гонщиков на итоговый десятый ряд.
Валттери Боттас, Alfa Romeo
Фото: Эрик Юниус
Впервые за семь лет
Из тех, кто получил штраф, в первом сегменте из борьбы выбыл только Валттери Боттас. Из-за особенностей регламента финн был фактически обречен стартовать 14-м вне зависимости от квалификационного результата. В итоге пилот Alfa Romeo остался 20-м и самым последним. Он выбыл из квалификации на этой стадии впервые с Гран При Монако 2015 года.
Также дальше не прошли Юки Цунода, заблокировавший колеса в Автобусной остановке, Кевин Магнуссен, Николя Латифи и Себастьян Феттель.
Себу не хватило всего трех тысячных, чтобы продолжить борьбу – в этой связи он даже позволил себе выругаться по радио неприличными словами.
Результаты квалификации Гран При Бельгии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'43.665
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'44.297
|0.632
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'44.462
|0.797
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'44.553
|0.888
|5
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'45.180
|1.515
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'45.368
|1.703
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'45.503
|1.838
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'45.776
|2.111
|9
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'45.837
|2.172
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'46.178
|2.513
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'45.767
|1.216
|12
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'45.827
|1.276
|13
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'46.085
|1.534
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'46.611
|2.060
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'47.718
|3.167
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'46.342
|1.761
|16
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'46.344
|1.763
|17
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'46.401
|1.820
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'46.557
|1.976
|19
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'46.692
|2.111
|20
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'47.866
|3.285
|Полные результаты
*отрыв указан от лучшего времени сегмента (Q1 – Ферстаппен, 1:44.581; Q2 – Леклер, 1:44.551)
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