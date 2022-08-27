Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Квалификация в Спа началась с 25-минутным опозданием: из-за аварии в Суперкубке Porsche пришлось восстанавливать один из защитных барьеров.

Борьба на этот раз шла на двух уровнях. Штрафы за перерасход компонентов мотора привели к тому, что шесть пилотов заранее знали, что их отправят в конец решетки – потому сражались только между собой, тогда как для остальных ставки были куда выше.

Четверо из «штрафников», включая лидеров сезона Макса Ферстаппена и Шарля Леклера, успешно дошли в субботу до заключительной стадии.

После первой попытки быстрейшим был Макс, проехавший на самых мягких шинах С4 за 1:43.665. Следом в протоколе располагались Карлос Сайнс (+0,632), Серхио Перес и Леклер. Ferrari в очередной раз допустила в отношении своего лидера тактическую ошибку: монегаск на свежем комплекте поехал разгонять напарника в слип-стриме, а собственную быструю попытку провел только кругом позже, когда резина была уже изношена.

Глядя на это, Маттиа Бинотто на командном мостике сложил из пальцев пистолет и демонстративно приставил к виску…

Ферстаппен не поехал на решающую попытку: сберечь комплект сликов в его ситуации было важнее. Также поступил и другой наказанный, Ландо Норрис. А вот Леклер покинул боксы – для того, чтобы вторично разогнать Сайнса в слип-стриме на прямой Кеммель.

Но испанцу это не помогло: позже по ходу круга он зацепил гравий в «эске» Фань и даже не улучшил свое время. Впрочем, не удалось это и Пересу. Это значит, что Карлос и Серхио займут в воскресенье первый ряд.

Пятое и шестое время осталось за пилотами Alpine – таким образом, Фернандо Алонсо стартует третьим, так как Эстебан Окон также отправится в конец решетки.

Лишь следом в протоколе расположились гонщики Mercedes: Льюис Хэмилтон проехал быстрее Джорджа Расселла.

Алекс Элбон впервые в сезоне добрался до финала, и хотя остался там предпоследним, сможет начать гонку шестым.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Пять из пяти

Вторая часть сессии получилась в целом спокойной. Не считая отличного выступления Элбона, в ее результатах сложно отыскать что-то сенсационное.

Борьбу на этой стадии прекратили гонщики пяти разных команд: Даниэль Риккардо (McLaren), которому не засчитали лучший круг за нарушение пределов трассы, а также Пьер Гасли (AlphaTauri), Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo), Лэнс Стролл (Aston Martin) и Мик Шумахер (Haas).

Чжоу и Шумахер еще до старта квалификации знали, что стартовать им придется из хвоста решетки. Смена мотора отбросила обоих гонщиков на итоговый десятый ряд.

Валттери Боттас, Alfa Romeo Фото: Эрик Юниус

Впервые за семь лет

Из тех, кто получил штраф, в первом сегменте из борьбы выбыл только Валттери Боттас. Из-за особенностей регламента финн был фактически обречен стартовать 14-м вне зависимости от квалификационного результата. В итоге пилот Alfa Romeo остался 20-м и самым последним. Он выбыл из квалификации на этой стадии впервые с Гран При Монако 2015 года.

Также дальше не прошли Юки Цунода, заблокировавший колеса в Автобусной остановке, Кевин Магнуссен, Николя Латифи и Себастьян Феттель.

Себу не хватило всего трех тысячных, чтобы продолжить борьбу – в этой связи он даже позволил себе выругаться по радио неприличными словами.

Результаты квалификации Гран При Бельгии

*отрыв указан от лучшего времени сегмента (Q1 – Ферстаппен, 1:44.581; Q2 – Леклер, 1:44.551)