Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Отличный круг под клетчатым флагом вывел Шарля Леклера в лидеры квалификации Гран При Австрии. Макс Ферстаппен на тот момент еще не завершил свою решающую попытку, но ни на первом, ни на втором секторе голландцу не удалось улучшить собственный результат. Казалось, спор за поул завершен.

Но на коротком третьем секторе лидер Red Bull нашел нужные доли секунды, превзошел результат Леклера и завоевал третий в сезоне поул с преимуществом всего в 0,029. Время гонщика составило 1:04.984.

Совсем рядом оказался и еще один представитель Ferrari Карлос Сайнс, уступивший 0,082 секунды, тогда как Серхио Перес замкнул квартет лидеров.

Обновление: Судьи аннулировали круги Переса. Он стартует 13-м

Исходя из развития событий, можно было ожидать хорошей скорости от пилотов Mercedes. Но еще до драматичной развязки они оба попали в серьезные аварии.

Сначала задок машины Льюиса Хэмилтона сдернуло в быстром левом повороте. Пилот попробовал скорректировать Mercedes движением руля, но ширины асфальта не хватило – серебристая W13 проскочила гравийную зону и по касательной ударилась в барьеры. Повреждения затронули переднюю и заднюю правую подвеску, но в целом оказались не особенно серьезными.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, авария Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Едва заезды возобновились после паузы, как и вторая машина Mercedes оказалась в заборе. Джорджа Расселла занесло в последнем повороте, и его W13 врезалась в ограждение задней частью. В отличие от напарника, Джордж хотя бы успел показать пятое время, а вот Хэмилтон остался десятым и последним.

Помимо трех топ-команд, в финал также в полном составе вышли Alpine и Haas. В споре их пилотов лучшим стал Эстебан Окон, который будет на субботней решетке шестым, а вот Фернандо Алонсо начнет спринт лишь девятым.

Ландо Норрис, McLaren MCL36 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Медленнее Формулы 3

Ландо Норрис не проехал во втором сегменте ни одного чистого быстрого круга – ему засчитали время 1:25.8, это даже медленнее мальчишек из Формулы 3. Британец жаловался команде по радио, что боится тормозить на пределе, и несколько раз выезжал за белую линию, в том числе в гравий.

Не помогло гонщику и то, что после установки перед началом уик-энда нового мотора команда в последний момент вернула на его машину один из старых, уже подрастерявший в мощности.

На этой же стадии борьбу прекратили оба пилота AlphaTauri (Пьеру Гасли не хватило 0,010 секунды, чтобы пройти дальше) и Алекс Элбон, который показал 12-ю скорость и повторил свой лучший результат сезона.

Валттери Боттас остался 13-м и будет стартовать в спринте именно с этой позиции – штраф за установку нового мотора финн получит в главной гонке.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Неудивительная пятерка

В первой части пятничной сессии обошлось без сенсаций. Из борьбы выбыл Даниэль Риккардо, потерявший время в утренней тренировке из-за поломки, а также Гуаньюй Чжоу на новом шасси после аварии в прошлой гонке.

Николя Латифи после «сильверстоунского чуда» вернулся на привычные позиции, а команда Aston Martin вылетела в полном составе на третьем Гран При кряду. У Себастьяна Феттеля, кроме того, сняли время лучшего круга, так что четырехкратный чемпион мира остался самым последним.

Для Макса Ферстаппена это третий подряд поул в Шпильберге и 16-й в карьере – столько же в активе Фелипе Массы и Стирлинга Мосса.

Результаты квалификации Гран При Австрии