Ферстаппен выиграл Гран При Бразилии, Алонсо отобрал у Переса место на подиуме
Воскресная гонка в Сан-Паулу стала в значительной степени более долгой копией короткого субботнего – с той оговоркой, что на этот раз в борьбе лидеров участвовали и пилоты Aston Martin, и Фернандо Алонсо финишировал на отличном третьем месте позади Ландо Норриса
Правда, началось все в этот раз куда более драматично, чем днем ранее: Шарль Леклер, который показал в квалификации второе время, разбил машину из-за неполадок с мотором еще на прогревочном круге.
А на разгоне к первому повороту произошла еще одна авария, куда более серьезная. Пилотам Haas и Алексу Элбону не хватило места на небольшом участке асфальта, Williams после первого контакта с машиной Нико Хюлькенберга отбросило прямо на Кевина Магнуссена. Дальше смог поехать лишь немец.
Досталось в толчее и Оскару Пиастри с Даниэлям Риккардо – обоим австралийцам потребовался ремонт машины, из-за чего в момент рестарта через полчаса они уже были отстающими на круг.
В дальнейшем столь ярких событий болельщики уже не увидели, и борьба шла уже в споре тактики и скорости. Впрочем, один пилот в этой борьбе не участвовал – Макс Ферстаппен привычно выиграл старт и уехал от преследователей.
Голландец без видимых проблем стал сильнейшим в 17-й раз в сезоне и в 52-й за карьеру, причем по ходу 71 круга дистанции он практически не привлекал к себе внимания, за исключением пары пит-стопов (по схеме Soft-Medium-Soft).
После самоустранения Леклера главными преследователями фаворита стали пилоты Aston martin на второй линии решетки. Но оба так скверно приняли первый старт, что сразу пропустили Ландо Норриса с Льюисом Хэмилтоном.
Рестарт стоил Лэнсу Строллу потери еще нескольких позиций, а вот Фернандо Алонсо на этот раз не захотел уступать. Более того – в четвертом повороте испанцу удалась успешная атака на старого соперника Хэма.
Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Ландо Норрис, McLaren MCL60, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
После этого положение в тройке лидеров долго оставалось неизменным. Норрис не мог догнать Макса, но уезжал от всех остальных, да еще и забрал в итоге бонус за лучший круг.
Как и днем ранее, постепенно стали терять позиции гонщики Mercedes, а вот Серхио Перес постепенно поднимался все выше с девятой позиции на решетке.
Финальный отрезок мексиканец провел вплотную за Алонсо и на предпоследнем круге смог-таки выйти вперед перед «эской Сенны». Но хитрый Фернандо получил преимущество DRS на самом последнем круге – и отыгрался в четвертом повороте.
Ответная атака Переса под клетчатым флагом запоздала, двукратный чемпион Ф1 взял верх с разницей в 0,053 секунды и вернулся на пьедестал впервые с Зандфорта.
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Серхио Перес, Red Bull RB19
Успех Aston Martin подтвердил и Стролл, закончивший гонку на уверенной пятой позиции.
Карлос Сайнс на единственной оставшейся Ferrari финишировал только шестым в 50 секундах позади победителя. о даже такой результат позволил Скудерии отыграть очки у Mercedes: Льюис Хэмилтон, который в дебюте был третьим, к финишу опустился на восьмое место, пропустив даже Alpine Пьера Гасли.
Джордж же Расселл настолько потерял темп, что команда и вовсе предпочла снять машину прошлогоднего победителя с гонки незадолго до финиша.
Десятку в итоге замкнули Юки Цунода с Эстебаном Оконом – для последнего в Alpine избрали тактику с тремя пит-стопами, которая не слишком оправдала себя.
Для Alfa Romeo реальные шансы на очки испарились после двойного схода: температурные параметры силовых установок на машинах Валттери Боттаса и Чжоу Гуаньюя поднялись в опасную зону, и в качестве превентивной меры команда выбрала отказ от борьбы.
После трех Гран При подряд сезон Формулы 1 возьмет короткую паузу, после чего продолжится на новой трассе в Лас-Вегасе.
Результаты Гран При Бразилии (71 круг)
*пит-стопы
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