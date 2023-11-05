Ферстаппен выиграл Гран При Бразилии, Алонсо отобрал у Переса место на подиуме

Правда, началось все в этот раз куда более драматично, чем днем ранее: Шарль Леклер, который показал в квалификации второе время, разбил машину из-за неполадок с мотором еще на прогревочном круге.

А на разгоне к первому повороту произошла еще одна авария, куда более серьезная. Пилотам Haas и Алексу Элбону не хватило места на небольшом участке асфальта, Williams после первого контакта с машиной Нико Хюлькенберга отбросило прямо на Кевина Магнуссена. Дальше смог поехать лишь немец.

Досталось в толчее и Оскару Пиастри с Даниэлям Риккардо – обоим австралийцам потребовался ремонт машины, из-за чего в момент рестарта через полчаса они уже были отстающими на круг.

В дальнейшем столь ярких событий болельщики уже не увидели, и борьба шла уже в споре тактики и скорости. Впрочем, один пилот в этой борьбе не участвовал – Макс Ферстаппен привычно выиграл старт и уехал от преследователей.

Голландец без видимых проблем стал сильнейшим в 17-й раз в сезоне и в 52-й за карьеру, причем по ходу 71 круга дистанции он практически не привлекал к себе внимания, за исключением пары пит-стопов (по схеме Soft-Medium-Soft).

После самоустранения Леклера главными преследователями фаворита стали пилоты Aston martin на второй линии решетки. Но оба так скверно приняли первый старт, что сразу пропустили Ландо Норриса с Льюисом Хэмилтоном.

Рестарт стоил Лэнсу Строллу потери еще нескольких позиций, а вот Фернандо Алонсо на этот раз не захотел уступать. Более того – в четвертом повороте испанцу удалась успешная атака на старого соперника Хэма.

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images Ландо Норрис, McLaren MCL60, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

После этого положение в тройке лидеров долго оставалось неизменным. Норрис не мог догнать Макса, но уезжал от всех остальных, да еще и забрал в итоге бонус за лучший круг.

Как и днем ранее, постепенно стали терять позиции гонщики Mercedes, а вот Серхио Перес постепенно поднимался все выше с девятой позиции на решетке.

Финальный отрезок мексиканец провел вплотную за Алонсо и на предпоследнем круге смог-таки выйти вперед перед «эской Сенны». Но хитрый Фернандо получил преимущество DRS на самом последнем круге – и отыгрался в четвертом повороте.

Ответная атака Переса под клетчатым флагом запоздала, двукратный чемпион Ф1 взял верх с разницей в 0,053 секунды и вернулся на пьедестал впервые с Зандфорта.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Серхио Перес, Red Bull RB19

Успех Aston Martin подтвердил и Стролл, закончивший гонку на уверенной пятой позиции.

Карлос Сайнс на единственной оставшейся Ferrari финишировал только шестым в 50 секундах позади победителя. о даже такой результат позволил Скудерии отыграть очки у Mercedes: Льюис Хэмилтон, который в дебюте был третьим, к финишу опустился на восьмое место, пропустив даже Alpine Пьера Гасли.

Джордж же Расселл настолько потерял темп, что команда и вовсе предпочла снять машину прошлогоднего победителя с гонки незадолго до финиша.

Десятку в итоге замкнули Юки Цунода с Эстебаном Оконом – для последнего в Alpine избрали тактику с тремя пит-стопами, которая не слишком оправдала себя.

Для Alfa Romeo реальные шансы на очки испарились после двойного схода: температурные параметры силовых установок на машинах Валттери Боттаса и Чжоу Гуаньюя поднялись в опасную зону, и в качестве превентивной меры команда выбрала отказ от борьбы.

После трех Гран При подряд сезон Формулы 1 возьмет короткую паузу, после чего продолжится на новой трассе в Лас-Вегасе.

Результаты Гран При Бразилии (71 круг)