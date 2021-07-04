Вторая гонка в Шпильбеге хоть и не стала копией первой, прошедшей на неделю раньше, но в плане борьбы за победу оказалась очень похожей: Макс Ферстаппен стартовал с поула, лидировал от старта до финиша и уверенно переиграл всех соперников.

Голландец редко привлекал к себе внимание, но провел воскресенье практически безупречно, завоевал благодаря лучшему кругу «Большой шлем» и еще больше нарастил преимущество в общем зачете над Льюисом Хэмилтоном.

Сам пилот Mercedes долгое время оставался вторым, опередив на 20-м круге стартовавшего с первого ряда Ландо Норриса, но на финальном отрезке дистанции потерял скорость. Команда сообщила его напарнику Валттери Боттасу о проблемах на машине Льюиса. Хэмилтон провел второй пит-стоп и в итоге финишировал только четвертым.

Еще раньше выбыл из борьбы за хорошие позиции Серхио Перес: на рестарте после остановки Эстебана Окона с разбитой подвеской мексиканец попробовал пройти Норриса по внешнему радиусу четвертого поворота и откатился на десятую позицию.

Норриса наказали за это на пять секунд, что не позволило гонщик McLaren удержаться впереди Валттери Боттаса – для того второе место стало лучшим результатом в сезоне.

Перес на трассе финишировал пятым, но по ходу дистанции он дважды вытеснял в гравий Шарля Леклера, за что заработал десять секунд штрафа. В концовке Серхио атаковал изо всех сил, чтобы оторваться от преследователей – но все же пропустил с разницей в несколько десятых Карлоса Сайнса из Ferrari.

Тот начинал гонку на шинах Hard, потому под конец имел более свежую резину – и после рокировки со своим напарником Шарлем Леклкром смог опередить и Даниэля Риккардо. Австралиец смог добиться седьмого места, хотя и начинал гонку из середины второго десятка.

Россиянин Никита Мазепин вновь финишировал самым последним. По ходу гонки судьи показали чему предупреждающий черно-белый флаг за слишком частое нарушение границ трассы.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Шпильберге.

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