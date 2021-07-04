Ферстаппен выиграл Гран При Австрии, Хэмилтон не попал на подиум
Пилот Red Bull завоевал «Большой шлем» и стал сильнейшим в пятый раз в сезоне. Компанию на пьедестале ему составили Валттери Боттас и Ландо Норрис
Вторая гонка в Шпильбеге хоть и не стала копией первой, прошедшей на неделю раньше, но в плане борьбы за победу оказалась очень похожей: Макс Ферстаппен стартовал с поула, лидировал от старта до финиша и уверенно переиграл всех соперников.
Голландец редко привлекал к себе внимание, но провел воскресенье практически безупречно, завоевал благодаря лучшему кругу «Большой шлем» и еще больше нарастил преимущество в общем зачете над Льюисом Хэмилтоном.
Сам пилот Mercedes долгое время оставался вторым, опередив на 20-м круге стартовавшего с первого ряда Ландо Норриса, но на финальном отрезке дистанции потерял скорость. Команда сообщила его напарнику Валттери Боттасу о проблемах на машине Льюиса. Хэмилтон провел второй пит-стоп и в итоге финишировал только четвертым.
Еще раньше выбыл из борьбы за хорошие позиции Серхио Перес: на рестарте после остановки Эстебана Окона с разбитой подвеской мексиканец попробовал пройти Норриса по внешнему радиусу четвертого поворота и откатился на десятую позицию.
Норриса наказали за это на пять секунд, что не позволило гонщик McLaren удержаться впереди Валттери Боттаса – для того второе место стало лучшим результатом в сезоне.
Перес на трассе финишировал пятым, но по ходу дистанции он дважды вытеснял в гравий Шарля Леклера, за что заработал десять секунд штрафа. В концовке Серхио атаковал изо всех сил, чтобы оторваться от преследователей – но все же пропустил с разницей в несколько десятых Карлоса Сайнса из Ferrari.
Тот начинал гонку на шинах Hard, потому под конец имел более свежую резину – и после рокировки со своим напарником Шарлем Леклкром смог опередить и Даниэля Риккардо. Австралиец смог добиться седьмого места, хотя и начинал гонку из середины второго десятка.
Россиянин Никита Мазепин вновь финишировал самым последним. По ходу гонки судьи показали чему предупреждающий черно-белый флаг за слишком частое нарушение границ трассы.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Шпильберге.
Новость дополняется,
Результаты Гран При Австрии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|-
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|17.973
|17.973
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|20.019
|20.019
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|46.452
|46.452
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|57.144
|57.144
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|57.915
|57.915
|7
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'00.395
|1'00.395
|8
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'01.195
|1'01.195
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'01.844
|1'01.844
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1 lap
|11
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|12
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1 lap
|13
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1 lap
|14
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|15
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|16
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|17
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|2 laps
|19
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|2 laps
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|Полные результаты
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