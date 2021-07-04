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Ферстаппен выиграл Гран При Австрии, Хэмилтон не попал на подиум

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, Ответственный редактор

Пилот Red Bull завоевал «Большой шлем» и стал сильнейшим в пятый раз в сезоне. Компанию на пьедестале ему составили Валттери Боттас и Ландо Норрис

Ферстаппен выиграл Гран При Австрии, Хэмилтон не попал на подиум

Вторая гонка в Шпильбеге хоть и не стала копией первой, прошедшей на неделю раньше, но в плане борьбы за победу оказалась очень похожей: Макс Ферстаппен стартовал с поула, лидировал от старта до финиша и уверенно переиграл всех соперников. 

Голландец редко привлекал к себе внимание, но провел воскресенье практически безупречно, завоевал благодаря лучшему кругу «Большой шлем» и еще больше нарастил преимущество в общем зачете над Льюисом Хэмилтоном. 

Сам пилот Mercedes долгое время оставался вторым, опередив на 20-м круге стартовавшего с первого ряда Ландо Норриса, но на финальном отрезке дистанции потерял скорость. Команда сообщила его напарнику Валттери Боттасу о проблемах на машине Льюиса. Хэмилтон провел второй пит-стоп и в итоге финишировал только четвертым.

Еще раньше выбыл из борьбы за хорошие позиции Серхио Перес: на рестарте после остановки Эстебана Окона с разбитой подвеской мексиканец попробовал пройти Норриса по внешнему радиусу четвертого поворота и откатился на десятую позицию. 

Норриса наказали за это на пять секунд, что не позволило гонщик McLaren удержаться впереди Валттери Боттаса – для того второе место стало лучшим результатом в сезоне.  

Перес на трассе финишировал пятым, но по ходу дистанции он дважды вытеснял в гравий Шарля Леклера, за что заработал десять секунд штрафа. В концовке Серхио атаковал изо всех сил, чтобы оторваться от преследователей – но все же пропустил с разницей в несколько десятых Карлоса Сайнса из Ferrari.

Тот начинал гонку на шинах Hard, потому под конец имел более свежую резину – и после рокировки со своим напарником Шарлем Леклкром смог опередить и Даниэля Риккардо. Австралиец смог добиться седьмого места, хотя и начинал гонку из середины второго десятка. 

Россиянин Никита Мазепин вновь финишировал самым последним. По ходу гонки судьи показали чему предупреждающий черно-белый флаг за слишком частое нарушение границ трассы.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Шпильберге.

Новость дополняется,

Результаты Гран При Австрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda -  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 17.973 17.973
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 20.019 20.019
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 46.452 46.452
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 57.144 57.144
6 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 57.915 57.915
7 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'00.395 1'00.395
8 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'01.195 1'01.195
9 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'01.844 1'01.844
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1 lap  
11 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1 lap  
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1 lap  
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1 lap  
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1 lap  
15 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1 lap  
16 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1 lap  
17 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes    
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 2 laps  
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 2 laps  
  France Эстебан Окон Alpine Renault    
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