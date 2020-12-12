Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Гонка через
22 Часов
:
54 Минут
:
53 Секунд
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Отчет о квалификации

Ферстаппен выиграл финальную квалификацию сезона-2020

Поделились
Комментарии
Ферстаппен выиграл финальную квалификацию сезона-2020
Автор:
, Ответственный редактор

Гонщик Red Bull завоевал поул впервые в году, два пилота Mercedes уступили ему менее одной десятой

Впервые с прошлогоднего этапа в Бразилии Макс Ферстаппен стал сильнейшим по итогам субботней сессии. На «Яс-Марине» голландец выдал блистательный решающий круг, показав время 1:35.246.

Впервые с начала гибридной эры Mercedes осталась без поула в Абу-Даби и впервые в сезоне-2020 с поула будет стартовать гонщик, не располагающий мотором Mercedes.

По итогам первой быстрой попытки в финале квартет пилотов Mercedes и Red Bull уложился в 0,15 секунды, причем лучшим стал Валттери Боттас, а Макс опередил Льюиса Хэмилтона в споре за второе место.

Все трое улучшили под клетчатым флагом. Валттери в итоге отстал на 0,025, а Льюис – на 0,086 секунды.

Ландо Норрис стал четвертым, Даниил Квят – седьмым.

Даниэль Риккардо не попал в десятку впервые с Гран При Испании – время первого быстрого круга у гонщика Renault сняли за нарушение границ трассы, а на втором австрилиец оказался недостаточно быстр.

Также дальше второй части не прошли Эстебан Окон, Себастьян Феттель и Антонио Джовинацци.

Серхио Перес в своей прощальной квалификации с Racing Point не показал времени во втором сегменте, так как из-за замены мотора все равно стартует с последнего ряда – вместе с получившим такое же наказание Кевином Магнуссеном. 

Читайте также:

В первом сегменте из борьбы выбыли команды Haas и Williams в полном составе, а также Кими Райкконен. Судьям еще предстоит разобрать эпизод на пит-лейне, когда Николя Латифи вынудил резко тормозить Макса Ферстаппена. 

Из первой десятки ровно половина гонщиков стартует завтра на составе Medium: Хэмилтон, Боттас, Леклер, Ферстаппен и Сайнс.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации на «Яс-Марине».

Новость дополняется

Результаты квалификации Гран При Абу-Даби

Позиция Гонщик Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 1'35.246  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'35.271 0.025
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'35.332 0.086
4 United Kingdom Ландо Норрис Renault 1'35.497 0.251
5 Thailand Александр Элбон Honda 1'35.571 0.325
6 Spain Карлос Сайнс Renault 1'35.815 0.569
7 Russian Federation Даниил Квят Honda 1'35.963 0.717
8 Canada Лэнс Стролл Mercedes 1'36.046 0.800
9 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'36.065 0.819
10 France Пьер Гасли Honda 1'36.242 0.996
11 France Эстебан Окон Renault 1'36.359 1.113
12 Australia Даниэль Риккардо Renault 1'36.406 1.160
13 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1'36.631 1.385
14 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 1'38.248 3.002
15 Finland Кими Райкконен Ferrari 1'37.555 2.309
16 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1'38.045 2.799
17 Brazil Пьетро Фиттипальди Ferrari 1'38.173 2.927
18 Canada Николя Латифи Mercedes 1'38.443 3.197
19 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 1'37.863 2.617
20 Mexico Серхио Перес Mercedes    
Полные результаты
Онлайн. Гран При Абу-Даби. Квалификация

Предыдущая новость

Онлайн. Гран При Абу-Даби. Квалификация

Следующая новость

Гран При Абу-Даби: стартовая решетка

Гран При Абу-Даби: стартовая решетка
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Ральф Шумахер предсказал Боттасу скорое увольнение из Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер предсказал Боттасу скорое увольнение из Mercedes

Ферстаппен выиграл финальную квалификацию сезона-2020
Формула 1 Формула 1 / Отчет о квалификации

Ферстаппен выиграл финальную квалификацию сезона-2020

Пилот Mercedes призвал судить о Мазепине по скорости
Формула 1 Формула 1 / Новость

Пилот Mercedes призвал судить о Мазепине по скорости

Гран При Абу-Даби: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Гран При Абу-Даби: пять вопросов перед гонкой

Один босс Ferrari болеет, другой – увольняется… Что вообще происходит?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Один босс Ferrari болеет, другой – увольняется… Что вообще происходит?

Мазепин навел экс-пилота Формулы 1 на мысль о вреде обнулений
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мазепин навел экс-пилота Формулы 1 на мысль о вреде обнулений

Вольф остается во главе Mercedes. Тото впервые сказал об этом четко и ясно
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф остается во главе Mercedes. Тото впервые сказал об этом четко и ясно

Как выиграть титул без единого поула? Шумахер объяснил
Формула 2 Формула 2 / Новость

Как выиграть титул без единого поула? Шумахер объяснил

Самое важное:

Гран При Абу-Даби: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Гран При Абу-Даби: стартовая решетка

Ферстаппен выиграл финальную квалификацию сезона-2020
Формула 1 Формула 1 / Отчет о квалификации

Ферстаппен выиграл финальную квалификацию сезона-2020

Онлайн. Гран При Абу-Даби. Квалификация
Формула 1 Формула 1 / Прямой эфир

Онлайн. Гран При Абу-Даби. Квалификация

Ральф Шумахер предсказал Боттасу скорое увольнение из Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер предсказал Боттасу скорое увольнение из Mercedes

Самое читаемое

1
Формула 1

Ральф Шумахер предсказал Боттасу скорое увольнение из Mercedes

2
Формула 1

Ферстаппен выиграл финальную квалификацию сезона-2020

8мин
3
Формула 1

Пилот Mercedes призвал судить о Мазепине по скорости

4
Формула 1

Гран При Абу-Даби: пять вопросов перед гонкой

5
Формула 1

Один босс Ferrari болеет, другой – увольняется… Что вообще происходит?

Самое важное:

Гран При Абу-Даби: стартовая решетка
Формула 1

Гран При Абу-Даби: стартовая решетка

Ферстаппен выиграл финальную квалификацию сезона-2020
Формула 1

Ферстаппен выиграл финальную квалификацию сезона-2020

Онлайн. Гран При Абу-Даби. Квалификация
Формула 1

Онлайн. Гран При Абу-Даби. Квалификация

Ральф Шумахер предсказал Боттасу скорое увольнение из Mercedes
Формула 1

Ральф Шумахер предсказал Боттасу скорое увольнение из Mercedes

Два Red Bull быстрее всех в третьей тренировке в Абу-Даби. Два Mercedes – 6-й и 9-й
Формула 1

Два Red Bull быстрее всех в третьей тренировке в Абу-Даби. Два Mercedes – 6-й и 9-й

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.