Ферстаппен выиграл финальную квалификацию сезона-2020
Гонщик Red Bull завоевал поул впервые в году, два пилота Mercedes уступили ему менее одной десятой
Впервые с прошлогоднего этапа в Бразилии Макс Ферстаппен стал сильнейшим по итогам субботней сессии. На «Яс-Марине» голландец выдал блистательный решающий круг, показав время 1:35.246.
Впервые с начала гибридной эры Mercedes осталась без поула в Абу-Даби и впервые в сезоне-2020 с поула будет стартовать гонщик, не располагающий мотором Mercedes.
По итогам первой быстрой попытки в финале квартет пилотов Mercedes и Red Bull уложился в 0,15 секунды, причем лучшим стал Валттери Боттас, а Макс опередил Льюиса Хэмилтона в споре за второе место.
Все трое улучшили под клетчатым флагом. Валттери в итоге отстал на 0,025, а Льюис – на 0,086 секунды.
Ландо Норрис стал четвертым, Даниил Квят – седьмым.
Даниэль Риккардо не попал в десятку впервые с Гран При Испании – время первого быстрого круга у гонщика Renault сняли за нарушение границ трассы, а на втором австрилиец оказался недостаточно быстр.
Также дальше второй части не прошли Эстебан Окон, Себастьян Феттель и Антонио Джовинацци.
Серхио Перес в своей прощальной квалификации с Racing Point не показал времени во втором сегменте, так как из-за замены мотора все равно стартует с последнего ряда – вместе с получившим такое же наказание Кевином Магнуссеном.
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В первом сегменте из борьбы выбыли команды Haas и Williams в полном составе, а также Кими Райкконен. Судьям еще предстоит разобрать эпизод на пит-лейне, когда Николя Латифи вынудил резко тормозить Макса Ферстаппена.
Из первой десятки ровно половина гонщиков стартует завтра на составе Medium: Хэмилтон, Боттас, Леклер, Ферстаппен и Сайнс.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации на «Яс-Марине».
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Результаты квалификации Гран При Абу-Даби
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Honda
|1'35.246
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1'35.271
|0.025
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1'35.332
|0.086
|4
|Ландо Норрис
|Renault
|1'35.497
|0.251
|5
|Александр Элбон
|Honda
|1'35.571
|0.325
|6
|Карлос Сайнс
|Renault
|1'35.815
|0.569
|7
|Даниил Квят
|Honda
|1'35.963
|0.717
|8
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|1'36.046
|0.800
|9
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1'36.065
|0.819
|10
|Пьер Гасли
|Honda
|1'36.242
|0.996
|11
|Эстебан Окон
|Renault
|1'36.359
|1.113
|12
|Даниэль Риккардо
|Renault
|1'36.406
|1.160
|13
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|1'36.631
|1.385
|14
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|1'38.248
|3.002
|15
|Кими Райкконен
|Ferrari
|1'37.555
|2.309
|16
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1'38.045
|2.799
|17
|Пьетро Фиттипальди
|Ferrari
|1'38.173
|2.927
|18
|Николя Латифи
|Mercedes
|1'38.443
|3.197
|19
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|1'37.863
|2.617
|20
|Серхио Перес
|Mercedes
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский