Ферстаппен выиграл финальную квалификацию сезона-2020

Впервые с прошлогоднего этапа в Бразилии Макс Ферстаппен стал сильнейшим по итогам субботней сессии. На «Яс-Марине» голландец выдал блистательный решающий круг, показав время 1:35.246.

Впервые с начала гибридной эры Mercedes осталась без поула в Абу-Даби и впервые в сезоне-2020 с поула будет стартовать гонщик, не располагающий мотором Mercedes.

По итогам первой быстрой попытки в финале квартет пилотов Mercedes и Red Bull уложился в 0,15 секунды, причем лучшим стал Валттери Боттас, а Макс опередил Льюиса Хэмилтона в споре за второе место.

Все трое улучшили под клетчатым флагом. Валттери в итоге отстал на 0,025, а Льюис – на 0,086 секунды.

Ландо Норрис стал четвертым, Даниил Квят – седьмым.

Даниэль Риккардо не попал в десятку впервые с Гран При Испании – время первого быстрого круга у гонщика Renault сняли за нарушение границ трассы, а на втором австрилиец оказался недостаточно быстр.

Также дальше второй части не прошли Эстебан Окон, Себастьян Феттель и Антонио Джовинацци.

Серхио Перес в своей прощальной квалификации с Racing Point не показал времени во втором сегменте, так как из-за замены мотора все равно стартует с последнего ряда – вместе с получившим такое же наказание Кевином Магнуссеном.

В первом сегменте из борьбы выбыли команды Haas и Williams в полном составе, а также Кими Райкконен. Судьям еще предстоит разобрать эпизод на пит-лейне, когда Николя Латифи вынудил резко тормозить Макса Ферстаппена.

Из первой десятки ровно половина гонщиков стартует завтра на составе Medium: Хэмилтон, Боттас, Леклер, Ферстаппен и Сайнс.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации на «Яс-Марине».

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Результаты квалификации Гран При Абу-Даби