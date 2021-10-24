Ферстаппен выиграл дуэль с Хэмилтоном в Остине

Льюис Хэмилтон лучше среагировал на сигналы светофоров и возглавил гонку со второго места на решетке. Но более ранний первый пит-стоп Red Bull позволил Максу Ферстаппену вернуться в лидеры за счет темпа на свежих шинах.

Картина сохранилась и после вторых визитов в боксов – но вот затем пилот Mercedes, чья резина Hard была на восемь кругов более свежей, стал догонять соперника.

Отрыв таял на глазах, и несмотря на все усилия Ферстаппена с восьми секунд отставание действующего чемпиона быстро сократилось до трех. После этого преимущество Хэмилтона в скорости стало уже не столь значительным, но он продолжал понемногу настигать соперника.

В концовке разница уже составляла секунду с небольшим, но возможность использовать DRS британец получил всего раз – на стартовой прямой предпоследнего круга. Но в тот момент перед Ферстаппеном был круговой Мик Шумахер, и лидер сезона тоже смог открыть крыло.

Макс одержал очень важную победу – восьмую в сезоне и 18-ю в карьере, – а Льюису достался лишь бонус за лучшее время круга, из-за которого он проиграл принципиальному сопернику не семь, а только шесть очков.

Серхио Перес дополнил тройку призеров – он стартовал третьим, удерживал эту позицию большую часть гонки и поднялся на подиум во второй раз подряд.

Две следующие позиции также остались неизменными по сравнению с первым кругом – Шарль Леклер из Ferrari оказался «лучшим из остальных», опередив гонщика McLaren Даниэля Риккардо.

А вот еще один представитель Скудерии Карлос Сайнс долго оставался шестым, но за три круга до финиша пропустил Валттери Боттаса. Тот начинал гонку девятым из-за штрафа за замену мотора и в дебюте надолго застрял за Юки Цунодой из AlphaTauri. Лишь во второй части дистанции финн отыграл пару позиций.

Ландо Норрис стал восьмым, Цунода – девятым, а десятое место почти до самого конца удерживал победитель предыдущей гонки в Техасе Кими Райкконен. Однако Alfa Romeo финна закрутило, и в десятку поднялся стартовавший из хвоста решетки Себастьян Феттель.

Гонка обошлась без заметных происшествий, не считая столкновения Лэнса Стролла с Николя Латифи в первом повороте.

Технические проблемы привели к досрочным сходам Пьера Гасли и обоих пилотов Alpine.

Никита Мазепин стал единственным, кто проехал дистанцию не с двумя, а с тремя пит-стопами. Российский гонщик Haas финишировал 17-м и последним.

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