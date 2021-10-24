Ферстаппен выиграл дуэль с Хэмилтоном в Остине
Даже уступив на старте, пилот Red Bull смог выиграть Гран При США и довести преимущество в личном зачете до 12 очков
Льюис Хэмилтон лучше среагировал на сигналы светофоров и возглавил гонку со второго места на решетке. Но более ранний первый пит-стоп Red Bull позволил Максу Ферстаппену вернуться в лидеры за счет темпа на свежих шинах.
Картина сохранилась и после вторых визитов в боксов – но вот затем пилот Mercedes, чья резина Hard была на восемь кругов более свежей, стал догонять соперника.
Отрыв таял на глазах, и несмотря на все усилия Ферстаппена с восьми секунд отставание действующего чемпиона быстро сократилось до трех. После этого преимущество Хэмилтона в скорости стало уже не столь значительным, но он продолжал понемногу настигать соперника.
В концовке разница уже составляла секунду с небольшим, но возможность использовать DRS британец получил всего раз – на стартовой прямой предпоследнего круга. Но в тот момент перед Ферстаппеном был круговой Мик Шумахер, и лидер сезона тоже смог открыть крыло.
Макс одержал очень важную победу – восьмую в сезоне и 18-ю в карьере, – а Льюису достался лишь бонус за лучшее время круга, из-за которого он проиграл принципиальному сопернику не семь, а только шесть очков.
Серхио Перес дополнил тройку призеров – он стартовал третьим, удерживал эту позицию большую часть гонки и поднялся на подиум во второй раз подряд.
Две следующие позиции также остались неизменными по сравнению с первым кругом – Шарль Леклер из Ferrari оказался «лучшим из остальных», опередив гонщика McLaren Даниэля Риккардо.
А вот еще один представитель Скудерии Карлос Сайнс долго оставался шестым, но за три круга до финиша пропустил Валттери Боттаса. Тот начинал гонку девятым из-за штрафа за замену мотора и в дебюте надолго застрял за Юки Цунодой из AlphaTauri. Лишь во второй части дистанции финн отыграл пару позиций.
Ландо Норрис стал восьмым, Цунода – девятым, а десятое место почти до самого конца удерживал победитель предыдущей гонки в Техасе Кими Райкконен. Однако Alfa Romeo финна закрутило, и в десятку поднялся стартовавший из хвоста решетки Себастьян Феттель.
Гонка обошлась без заметных происшествий, не считая столкновения Лэнса Стролла с Николя Латифи в первом повороте.
Технические проблемы привели к досрочным сходам Пьера Гасли и обоих пилотов Alpine.
Никита Мазепин стал единственным, кто проехал дистанцию не с двумя, а с тремя пит-стопами. Российский гонщик Haas финишировал 17-м и последним.
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Результаты Гран При США
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1:34'36.552
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:34'37.885
|1.333
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|1:35'18.775
|42.223
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1:35'28.798
|52.246
|5
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1:35'53.406
|1'16.854
|6
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|1:35'56.680
|1'20.128
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1:36'00.097
|1'23.545
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1:36'00.947
|1'24.395
|9
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1 lap
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1 lap
|11
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1 lap
|13
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|14
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|15
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|16
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|2 laps
|17
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|2 laps
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|Полные результаты
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