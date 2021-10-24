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Формула 1 / Гран При США Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл дуэль с Хэмилтоном в Остине

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, Ответственный редактор

Даже уступив на старте, пилот Red Bull смог выиграть Гран При США и довести преимущество в личном зачете до 12 очков

Ферстаппен выиграл дуэль с Хэмилтоном в Остине

Льюис Хэмилтон лучше среагировал на сигналы светофоров и возглавил гонку со второго места на решетке. Но более ранний первый пит-стоп Red Bull позволил Максу Ферстаппену вернуться в лидеры за счет темпа на свежих шинах. 

Картина сохранилась и после вторых визитов в боксов – но вот затем пилот Mercedes, чья резина Hard была на восемь кругов более свежей, стал догонять соперника.

Отрыв таял на глазах, и несмотря на все усилия Ферстаппена с восьми секунд отставание действующего чемпиона быстро сократилось до трех. После этого преимущество Хэмилтона в скорости стало уже не столь значительным, но он продолжал понемногу настигать соперника.

В концовке разница уже составляла секунду с небольшим, но возможность использовать DRS британец получил всего раз – на стартовой прямой предпоследнего круга. Но в тот момент перед Ферстаппеном был круговой Мик Шумахер, и лидер сезона тоже смог открыть крыло.

Макс одержал очень важную победу – восьмую в сезоне и 18-ю в карьере, – а Льюису достался лишь бонус за лучшее время круга, из-за которого он проиграл принципиальному сопернику не семь, а только шесть очков.

Серхио Перес дополнил тройку призеров – он стартовал третьим, удерживал эту позицию большую часть гонки и поднялся на подиум во второй раз подряд.

Две  следующие позиции также остались неизменными по сравнению с первым кругом – Шарль Леклер из Ferrari оказался «лучшим из остальных», опередив гонщика McLaren Даниэля Риккардо. 

А вот еще один представитель Скудерии Карлос Сайнс долго оставался шестым, но за три круга до финиша пропустил Валттери Боттаса. Тот начинал гонку девятым из-за штрафа за замену мотора и в дебюте надолго застрял за Юки Цунодой из AlphaTauri. Лишь во второй части дистанции финн отыграл пару позиций.

Ландо Норрис стал восьмым, Цунода – девятым, а десятое место почти до самого конца удерживал победитель предыдущей гонки в Техасе Кими Райкконен. Однако Alfa Romeo финна закрутило, и в десятку поднялся стартовавший из хвоста решетки Себастьян Феттель. 

Гонка обошлась без заметных происшествий, не считая столкновения Лэнса Стролла с Николя Латифи в первом повороте. 

 

Технические проблемы привели к досрочным сходам Пьера Гасли и обоих пилотов Alpine.

Никита Мазепин стал единственным, кто проехал дистанцию не с двумя, а с тремя пит-стопами. Российский гонщик Haas финишировал 17-м и последним.

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Результаты Гран При США

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1:34'36.552  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:34'37.885 1.333
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1:35'18.775 42.223
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:35'28.798 52.246
5 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:35'53.406 1'16.854
6 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1:35'56.680 1'20.128
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:36'00.097 1'23.545
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:36'00.947 1'24.395
9 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1 lap  
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1 lap  
11 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1 lap  
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1 lap  
13 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1 lap  
14 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1 lap  
15 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1 lap  
16 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 2 laps  
17 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 2 laps  
  Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault    
  France Эстебан Окон Alpine Renault    
  France Пьер Гасли AlphaTauri Honda    
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