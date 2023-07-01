Ферстаппен выиграл дождевой спринт в Шпильберге после жесткой дуэли с Пересом
Отчаянный поединок пилотов Red Bull на первом круге привел к тому, что на второе время смог подняться Нико Хюлькенберг, но в итоге субботняя гонка принесли «Быкам» дубль, Карлос Сайнс дополнил призовую тройку
Субботняя гонка Ф1 в австрийских Альпах прошла под моросящим дождем, вынудившим все команды использовать промежуточную резину. При этом какие-то участки «Ред Булл Ринга» были совершенно мокрыми, а другие – прежде всего, третий поворот – почти сухими.
Серхио Перес лучше начал движение по сигналу светофора и сумел отобрать лидерство у своего партнера по Red Bull Макса Ферстаппена в первом повороте. Голландец тут же попробовал вернуться вперед, но Серхио довольно жестко перекрыл траекторию.
После старта: впереди Серхио Перес, Red Bull RB19, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Тут уже Макс не стал особенно деликатничать и жестко нырнул внутрь перед третьим поворотом, оттеснил партнера по команде и умчался вперед.
Из-за этого позади пары Red Bull все перемешалось. Ландо Норрис, который был третьим, разом потерял полдюжины позиций, а вот Нико Хюлькенберг проскочил на второе место.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Ферстаппена после этого никто больше не видел, а Перес только на 12-м круге сумел опередить соперника из Haas. Следом это же сделал и Карлос Сайнс, а потом Нико опередил и Лэнс Стролл.
На 16-м круге из 24 Джордж Расселл первым поехал за сликами, следом пит-стоп провели еще несколько гонщиков, включая Хюлькенберга и занимавшего седьмое место Алекса Элбона, у которого возникла заминка на пит-лейне.
Расселл сразу же поставил лучшее время круга, но до финиша оставалось слишком мало времени. Выигрыш на круге за счет сликов не превышал двух-трех секунд (в самом конце – до пяти). Лучшим из тех, кто провел пит-стоп, в итоге стал Хюлькенберг на шестой позиции.
Пилоты Red Bull, Сайнс и гонщики Aston Martin остались на промежуточной резине и составили пятерку лидеров, причем Лэнс Стролл финишировал впереди Фернандо Алонсо.
Эстебан Окон, финишировал седьмым, Расселл в самом конце отобрал у Норриса восьмое место и остановился в невероятных 0,009 секунды от соперника из Alpine.
Шарль Леклер с Льюисом Хэмилтоном по ходу дистанции легко столкнулись между собой, но очков не заработал ни один из них.
Несмотря на сложные условия, все 20 гонщиков без происшествий добрались до финиша.
Результаты спринта Гран При Австрии (24 круга)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|30'26.730
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|30'47.778
|21.048
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|30'49.818
|23.088
|4
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|30'56.433
|29.703
|5
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|30'56.839
|30.109
|6
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|30'58.027
|31.297
|1
|7
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|31'03.332
|36.602
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|31'03.341
|36.611
|1
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|31'05.338
|38.608
|10
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|31'13.105
|46.375
|1
|11
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|31'16.537
|49.807
|1
|12
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|31'17.519
|50.789
|1
|13
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|31'19.578
|52.848
|1
|14
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|31'23.323
|56.593
|1
|15
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|31'24.382
|57.652
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|31'31.552
|1'04.822
|1
|17
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|31'32.347
|1'05.617
|1
|18
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|31'32.789
|1'06.059
|1
|19
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|31'37.555
|1'10.825
|1
|20
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|31'43.165
|1'16.435
|Полные результаты
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