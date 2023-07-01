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Формула 1 / Гран При Австрии Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл дождевой спринт в Шпильберге после жесткой дуэли с Пересом

Отчаянный поединок пилотов Red Bull на первом круге привел к тому, что на второе время смог подняться Нико Хюлькенберг, но в итоге субботняя гонка принесли «Быкам» дубль, Карлос Сайнс дополнил призовую тройку

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Серхио Перес, Red Bull RB19

Субботняя гонка Ф1 в австрийских Альпах прошла под моросящим дождем, вынудившим все команды использовать промежуточную резину. При этом какие-то участки «Ред Булл Ринга» были совершенно мокрыми, а другие – прежде всего, третий поворот – почти сухими.

Серхио Перес лучше начал движение по сигналу светофора и сумел отобрать лидерство у своего партнера по Red Bull Макса Ферстаппена в первом повороте. Голландец тут же попробовал вернуться вперед, но Серхио довольно жестко перекрыл траекторию. 

После старта: впереди Серхио Перес, Red Bull RB19, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

После старта: впереди Серхио Перес, Red Bull RB19, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Тут уже Макс не стал особенно деликатничать и жестко нырнул внутрь перед третьим поворотом, оттеснил партнера по команде и умчался вперед. 

Из-за этого позади пары Red Bull все перемешалось. Ландо Норрис, который был третьим, разом потерял полдюжины позиций, а вот Нико Хюлькенберг проскочил на второе место. 

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Ферстаппена после этого никто больше не видел, а Перес только на 12-м круге сумел опередить соперника из Haas. Следом это же сделал и Карлос Сайнс, а потом Нико опередил и Лэнс Стролл. 

На 16-м круге из 24 Джордж Расселл первым поехал за сликами, следом пит-стоп провели еще несколько гонщиков, включая Хюлькенберга и занимавшего седьмое место Алекса Элбона, у которого возникла заминка на пит-лейне. 

Расселл сразу же поставил лучшее время круга, но до финиша оставалось слишком мало времени. Выигрыш на круге за счет сликов не превышал двух-трех секунд (в самом конце – до пяти). Лучшим из тех, кто провел пит-стоп, в итоге стал Хюлькенберг на шестой позиции. 

Пилоты Red Bull, Сайнс и гонщики Aston Martin остались на промежуточной резине и составили пятерку лидеров, причем Лэнс Стролл финишировал впереди Фернандо Алонсо.   

Эстебан Окон, финишировал седьмым, Расселл в самом конце отобрал у Норриса восьмое место и остановился в невероятных 0,009 секунды от соперника из Alpine.

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Несмотря на сложные условия, все 20 гонщиков без происшествий добрались до финиша. 

Результаты спринта Гран При Австрии (24 круга)

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 30'26.730    
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 30'47.778 21.048  
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 30'49.818 23.088  
4 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 30'56.433 29.703  
5 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 30'56.839 30.109  
6 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 30'58.027 31.297 1
7 France Эстебан Окон Alpine Renault 31'03.332 36.602  
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 31'03.341 36.611 1
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 31'05.338 38.608  
10 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 31'13.105 46.375 1
11 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 31'16.537 49.807 1
12 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 31'17.519 50.789 1
13 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 31'19.578 52.848 1
14 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 31'23.323 56.593 1
15 France Пьер Гасли Alpine Renault 31'24.382 57.652  
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 31'31.552 1'04.822 1
17 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 31'32.347 1'05.617 1
18 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 31'32.789 1'06.059 1
19 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 31'37.555 1'10.825 1
20 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 31'43.165 1'16.435  
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