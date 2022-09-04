Ферстаппен выиграл домашний Гран При, опередив Расселла и Леклера
Гонка в Зандфорте порадовала острой концовкой, но бросить вызов кумиру местных трибун так никому и не удалось
Макс Ферстаппен выиграл четвертый Гран При подряд и уже десятый в нынешнем сезоне. В отличие от 2021 года, путь голландца на вершину подиума получился на совсем прямолинейным – в Red Bull задумали проехать гонку с тремя пит-стопами, тогда как в Mercedes предпочли два.
Из-за этого голландец несколько раз оказывался позади серебристых машин – в том числе за 12 кругов до финиша, когда потребовался рестарт. Но Ферстаппен без промедления атаковал Льюиса Хэмилтона прямо на стартовой прямой, вышел вперед и помчался к победе.
У Льюиса в этот момент были старые и более жесткие шины (как тут не вспомнить прошлогодний финал в Абу-Даби), потому до финиша он вынужден был пропустить еще и собственного партнера по Mercedes Джорджа Расселла с Шарлем Леклером из Ferrari.
Такой исход гонки довел перевес Макса, который заработал еще и бонус за лучший круг, до 109 очков.
Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, пит-стоп
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Карлос Сайнс финишировал пятым, частично отыгравшись после заминки на первом пит-стопе (команда забыла в гараже левое заднее колесо), однако 5-секундный штраф за небезопасный выезд от механиков по ходу финальной остановки отбросил испанца сразу на три позиции вниз.
Пятое место досталось в итоге Серхио Пересу, на шестое пробился через пелотон Фернандо Алонсо. Норрис остался седьмым.
Оставшиеся очки заработали Эстебан Окон и Лэнс Стролл.
Старт: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13, другие пилоты
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Ферстаппен выиграл старт с поула, все пилоты первой пятерки сохранили позиции (хотя Сайнс с Хэмилтоном не избежали контакта в первом повороте), а вскоре Джордж Расселл, пропустивший было Ландо Норриса, вновь вышел вперед – и вся семерка оказалась точно такой, как в стартовой ведомости.
Но в Mercedes поставили на стартовый отрезок шины Medium, потому смогли провести первый пит-стоп гораздо позже соперников. Это привело к тому, что Хэмилтон и Расселл к 20-му кругу возглавили гонку.
Макс успел нагнать Джорджа и выйти вперед, а Льюис отдал лидерство сам, поехав за свежими шинами.
Первая волна пит-стопов почти не повлияла на позиции лидеров, не считая Сайнса – тот простоял перед гаражом десять лишних секунд, пока механики несли левое заднее колесо.
Но было понятно, что из-за разницы в тактике ничего еще не решено. Сначала Леклер пропустил пилотов Mercedes, когда те провели вторую остановку в режиме VSC – на обочине остановился Юки Цунода.
Темп W13 был таким, что Макс после своей третьей и финальной остановки вовсе не обязалельно смог бы вернуться в лидеры. Но развязку этой борьбы зрители так и не увидели. На этот раз причиной стала поломка у Валттери Боттаса. Alfa Romeo остановилась прямо на стартовой прямой, и судьи выпустили автомобиль безопасности.
Именно в этот момент Ферстаппен, Расселл, Леклер и многие другие перешли на Soft, а Хэмилтон так и остался на старом Medium.
Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, после рестарта
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Льюис лидировал на рестарте, но первым оставался всего несколько сот метром. Еще до торможения в первом повороте Макс уверенно опередил семикратного чемпиона, который был очень недоволен тактическим решением команды, даже сказав: «Парни, мы зас**ли мне гонку».
Также выезд машины безопасности окончательно испортил день Сайнсу – стремясь выехать после пит-стопа впереди Алонсо, пилот Ferrari подрезал соотечественника, за что и получил штраф. На трассе Карлос успел опередить блекло выглядевшего Переса, но создать достаточный отрыв Карлос уже не успел.
Кевин Магнуссен едва не разбил машину в самом начале гонки, но даже после контакта с барьером смог продолжить борьбу. Гуаньюя Чжоу наказали за превышение скорости в боксах, а Себастьян Феттель попал на карандаш к судьям за то, что не сразу пропускал лидеров на круг. Немцу тоже добавили пять секунд к результату, и он пропустил Мика Шумахера, который не смог заработать очки после хорошей квалификации.
Гонка обошлась без аварий, до финиши добрались 18 пилотов.
Новость дополняется
Результаты Гран При Нидерландов
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|-
|4
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|4.071
|4.071
|3
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|10.929
|10.929
|4
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|13.016
|13.016
|3
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|18.168
|18.168
|4
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|18.754
|18.754
|3
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|19.306
|19.306
|3
|8
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|20.916
|20.916
|3
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|21.117
|21.117
|3
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|22.459
|22.459
|4
|11
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|27.009
|27.009
|4
|12
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|30.390
|30.390
|4
|13
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|32.995
|32.995
|4
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|36.007
|36.007
|4
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|36.869
|36.869
|4
|16
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|37.320
|37.320
|4
|17
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|37.764
|37.764
|5
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|4
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|2
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|3
|Полные результаты
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