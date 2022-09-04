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Формула 1 / Гран При Нидерландов Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл домашний Гран При, опередив Расселла и Леклера

Гонка в Зандфорте порадовала острой концовкой, но бросить вызов кумиру местных трибун так никому и не удалось

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен выиграл домашний Гран При, опередив Расселла и Леклера
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Макс Ферстаппен выиграл четвертый Гран При подряд и уже десятый в нынешнем сезоне. В отличие от 2021 года, путь голландца на вершину подиума получился на совсем прямолинейным – в Red Bull задумали проехать гонку с тремя пит-стопами, тогда как в Mercedes предпочли два. 

Из-за этого голландец несколько раз оказывался позади серебристых машин – в том числе за 12 кругов до финиша, когда потребовался рестарт. Но Ферстаппен без промедления атаковал Льюиса Хэмилтона прямо на стартовой прямой, вышел вперед и помчался к победе. 

У Льюиса в этот момент были старые и более жесткие шины (как тут не вспомнить прошлогодний финал в Абу-Даби), потому до финиша он вынужден был пропустить еще и собственного партнера по Mercedes Джорджа Расселла с Шарлем Леклером из Ferrari. 

Такой исход гонки довел перевес Макса, который заработал еще и бонус за лучший круг, до 109 очков. 

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, пит-стоп

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, пит-стоп

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Карлос Сайнс финишировал пятым, частично отыгравшись после заминки на первом пит-стопе (команда забыла в гараже левое заднее колесо), однако 5-секундный штраф за небезопасный выезд от механиков по ходу финальной остановки отбросил испанца сразу на три позиции вниз.

Пятое место досталось в итоге Серхио Пересу, на шестое пробился через пелотон Фернандо Алонсо. Норрис остался седьмым.

Оставшиеся очки заработали Эстебан Окон и Лэнс Стролл.

Старт: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13, другие пилоты

Старт: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13, другие пилоты

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Ферстаппен выиграл старт с поула, все пилоты первой пятерки сохранили позиции (хотя Сайнс с Хэмилтоном не избежали контакта в первом повороте), а вскоре Джордж Расселл, пропустивший было Ландо Норриса, вновь вышел вперед – и вся семерка оказалась точно такой, как в стартовой ведомости. 

Но в Mercedes поставили на стартовый отрезок шины Medium, потому смогли провести первый пит-стоп гораздо позже соперников. Это привело к тому, что Хэмилтон и Расселл к 20-му кругу возглавили гонку. 

Макс успел нагнать Джорджа и выйти вперед, а Льюис отдал лидерство сам, поехав за свежими шинами. 

Первая волна пит-стопов почти не повлияла на позиции лидеров, не считая Сайнса – тот простоял перед гаражом десять лишних секунд, пока механики несли левое заднее колесо. 

Но было понятно, что из-за разницы в тактике ничего еще не решено. Сначала Леклер пропустил пилотов Mercedes, когда те провели вторую остановку в режиме VSC – на обочине остановился Юки Цунода.

Темп W13 был таким, что Макс после своей третьей и финальной остановки вовсе не обязалельно смог бы вернуться в лидеры. Но развязку этой борьбы зрители так и не увидели. На этот раз причиной стала поломка у Валттери Боттаса. Alfa Romeo остановилась прямо на стартовой прямой, и судьи выпустили автомобиль безопасности. 

Именно в этот момент Ферстаппен, Расселл, Леклер и многие другие перешли на Soft, а Хэмилтон так и остался на старом Medium.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, после рестарта

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, после рестарта

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Льюис лидировал на рестарте, но первым оставался всего несколько сот метром. Еще до торможения в первом повороте Макс уверенно опередил семикратного чемпиона, который был очень недоволен тактическим решением команды, даже сказав: «Парни, мы зас**ли мне гонку».

Также выезд машины безопасности окончательно испортил день Сайнсу – стремясь выехать после пит-стопа впереди Алонсо, пилот Ferrari подрезал соотечественника, за что и получил штраф. На трассе Карлос успел опередить блекло выглядевшего Переса, но создать достаточный отрыв Карлос уже не успел. 

Кевин Магнуссен едва не разбил машину в самом начале гонки, но даже после контакта с барьером смог продолжить борьбу. Гуаньюя Чжоу наказали за превышение скорости в боксах, а Себастьян Феттель попал на карандаш к судьям за то, что не сразу пропускал лидеров на круг. Немцу тоже добавили пять секунд к результату, и он пропустил Мика Шумахера, который не смог заработать очки после хорошей квалификации.

Гонка обошлась без аварий, до финиши добрались 18 пилотов.

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Результаты Гран При Нидерландов

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull -   4
2 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 4.071 4.071 3
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 10.929 10.929 4
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 13.016 13.016 3
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 18.168 18.168 4
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 18.754 18.754 3
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 19.306 19.306 3
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 20.916 20.916 3
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 21.117 21.117 3
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 22.459 22.459 4
11 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 27.009 27.009 4
12 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 30.390 30.390 4
13 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 32.995 32.995 4
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 36.007 36.007 4
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 36.869 36.869 4
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 37.320 37.320 4
17 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 37.764 37.764 5
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1 lap   4
  Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1 lap   2
  Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull     3
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