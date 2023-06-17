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Формула 1 / Гран При Канады Отчет о квалификации

Ферстаппен выиграл зрелищную квалификацию в Монреале, Хюлькенберг второй

Невероятная дождевая сессия дважды прерывалась красными флагами и завершилась в пользу главного фаворита из Red Bull, но вот последующая расстановка пилотов выглядит поистине удивительной

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Квалификация в Канаде стала настоящим триллером благодаря погоде – сессия стартовала на сырой трассе, затем траектория просохла, позволив пилотам перейти на слики, но чуть позже дождь пошел вновь. В такой ситуации от верной тактики зависело не меньше, чем от безошибочного пилотажа. 

Прогноз на финальную 12-минутку обещал ухудшение условий, потому первая попытка на промежуточных шинах была крайне важна. 

Макс Ферстаппен проехал безупречный круг за 1:25.858, Нико Хюлькенберг каким-то удивительным образом выжал из своей Haas второе время (+1,2), а Фернандо Алонсо показал рекордную скорость на втором секторе, но не успел завершить попытку – в седьмом повороте разбил машину Оскар Пиастри, и судьи вывесили красные флаги. 

За время недолгой паузы условия ухудшились (ситуация оказалась очень похожей на прошлогодний «Ингерлагос»), и после возвращения на трассу никто не смог улучшить свое время.

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Макс будет стартовать с поула в 25-й раз в карьере, а Хюлькенберг показал свой лучший квалификационный результат с Гран При Австрии 2016 года. Алонсо же вновь упустил реальный шанс стать сильнейшим, причем не по своей вине…

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Пилоты Mercedes показали четвертое и пятое время (Льюис Хэмилтон превзошел Джорджа Расселла), Эстебан Окон стал шестым, а Ландо Норрис – седьмым. 

От Ferrari в этой квалификации ждали многого, но лучший из ее пилотов Карлос Сайнс показал в решающий момент только восьмую скорость. Пиастри остался девятым, а меньше всех повезло Алексу Элбону. Он стал автором сенсации чуть раньше (об этом ниже), но в финале ошибся в последней «эске» и остался вообще без зачетного времени. 

Алекс Элбон, Williams FW45

Алекс Элбон, Williams FW45

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Маленькое чудо от Williams

В начале второй части субботней сессии все машины выехали на трассу на промежуточной резине, и лишь у Алекса Элбона были слики. Почти тут же этот ход Williams повторили и в McLaren для Ландо Норриса – а следом и еще несколько команд. При этом Aston Martin Лэнса Стролла и на промежуточной резине сорвало с траектории, канадец лишь чудом не разбил машину о барьер. 

Элбон показал лучшее время – и тут вновь начался дождь. И у тех, кто слишком долго оставался на промежуточной резине, просто не оказалось возможности что-то исправить. 

Льюису Хэмилтону повезло пройти дальше с десятого места, а вот Серхио Перес, Шарль Леклер и Стролл сделать этого не смогли. Лэнс, к тому же, помешал Эстебану Окону и может быть наказан. 

Кевин Магнуссен и Валттери Боттас также остались за бортом десятки. 

А время Элбона так и осталось лучшим до конца квалификации. 

Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43

Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

По другую сторону удачи

Стартовый сегмент, который гонщики целиком провели на промежуточной резине, пришлось почти сразу прервать красными флагами – спустя три с половиной минуты после начала заездов Чжоу Гуаньюй замедлился и остановился на трассе. Однако позже гонщику удалось возобновить движение и своим ходом вернуться на пит-лейн, так что пауза получилась относительно недолгой. 

Alfa Romeo заверила пилота, что машина в порядке, и тот может возвращаться на трассу, но китайцу так и не удалось найти скорость – он остался 20-м. 

Не повезло и Пьеру Гасли – в самом конце решающего быстрого круга перед его Alpine оказалась медленная Ferrari Карлоса Сайнса, и французу пришлось срезать финальную «эску» – он остался 17-м. «Его надо вообще забанить за такое, моя скорость была 300 км/ч!» – гневно прокричал Пьер по радио. 

Также из борьбы выбыли оба пилота AlphaTauri (причем Юки Цунода, в свою очередь, заблокировал Леклера и тоже может пострадать) и Логан Сарджент из Williams.

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Результаты квалификации Гран При Канады

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'25.858  
2 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1'27.102 1.244
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1'27.286 1.428
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'27.627 1.769
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'27.893 2.035
6 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'27.945 2.087
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'28.046 2.188
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'29.294 3.436
9 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1'31.349 5.491
10 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes    
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'20.615  
12 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'20.959  
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'21.484  
14 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'21.678  
15 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'21.821  
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'22.746  
17 France Пьер Гасли Alpine Renault 1'22.886  
18 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1'23.137  
19 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 1'23.337  
20 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'23.342  
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