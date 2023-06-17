Ферстаппен выиграл зрелищную квалификацию в Монреале, Хюлькенберг второй

Квалификация в Канаде стала настоящим триллером благодаря погоде – сессия стартовала на сырой трассе, затем траектория просохла, позволив пилотам перейти на слики, но чуть позже дождь пошел вновь. В такой ситуации от верной тактики зависело не меньше, чем от безошибочного пилотажа.

Прогноз на финальную 12-минутку обещал ухудшение условий, потому первая попытка на промежуточных шинах была крайне важна.

Макс Ферстаппен проехал безупречный круг за 1:25.858, Нико Хюлькенберг каким-то удивительным образом выжал из своей Haas второе время (+1,2), а Фернандо Алонсо показал рекордную скорость на втором секторе, но не успел завершить попытку – в седьмом повороте разбил машину Оскар Пиастри, и судьи вывесили красные флаги.

За время недолгой паузы условия ухудшились (ситуация оказалась очень похожей на прошлогодний «Ингерлагос»), и после возвращения на трассу никто не смог улучшить свое время.

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Макс будет стартовать с поула в 25-й раз в карьере, а Хюлькенберг показал свой лучший квалификационный результат с Гран При Австрии 2016 года. Алонсо же вновь упустил реальный шанс стать сильнейшим, причем не по своей вине…

Обновление: У Хюлькенберга отобрали место на первом ряду. За превышение скорости

Пилоты Mercedes показали четвертое и пятое время (Льюис Хэмилтон превзошел Джорджа Расселла), Эстебан Окон стал шестым, а Ландо Норрис – седьмым.

От Ferrari в этой квалификации ждали многого, но лучший из ее пилотов Карлос Сайнс показал в решающий момент только восьмую скорость. Пиастри остался девятым, а меньше всех повезло Алексу Элбону. Он стал автором сенсации чуть раньше (об этом ниже), но в финале ошибся в последней «эске» и остался вообще без зачетного времени.

Алекс Элбон, Williams FW45 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Маленькое чудо от Williams

В начале второй части субботней сессии все машины выехали на трассу на промежуточной резине, и лишь у Алекса Элбона были слики. Почти тут же этот ход Williams повторили и в McLaren для Ландо Норриса – а следом и еще несколько команд. При этом Aston Martin Лэнса Стролла и на промежуточной резине сорвало с траектории, канадец лишь чудом не разбил машину о барьер.

Элбон показал лучшее время – и тут вновь начался дождь. И у тех, кто слишком долго оставался на промежуточной резине, просто не оказалось возможности что-то исправить.

Льюису Хэмилтону повезло пройти дальше с десятого места, а вот Серхио Перес, Шарль Леклер и Стролл сделать этого не смогли. Лэнс, к тому же, помешал Эстебану Окону и может быть наказан.

Кевин Магнуссен и Валттери Боттас также остались за бортом десятки.

А время Элбона так и осталось лучшим до конца квалификации.

Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

По другую сторону удачи

Стартовый сегмент, который гонщики целиком провели на промежуточной резине, пришлось почти сразу прервать красными флагами – спустя три с половиной минуты после начала заездов Чжоу Гуаньюй замедлился и остановился на трассе. Однако позже гонщику удалось возобновить движение и своим ходом вернуться на пит-лейн, так что пауза получилась относительно недолгой.

Alfa Romeo заверила пилота, что машина в порядке, и тот может возвращаться на трассу, но китайцу так и не удалось найти скорость – он остался 20-м.

Не повезло и Пьеру Гасли – в самом конце решающего быстрого круга перед его Alpine оказалась медленная Ferrari Карлоса Сайнса, и французу пришлось срезать финальную «эску» – он остался 17-м. «Его надо вообще забанить за такое, моя скорость была 300 км/ч!» – гневно прокричал Пьер по радио.

Также из борьбы выбыли оба пилота AlphaTauri (причем Юки Цунода, в свою очередь, заблокировал Леклера и тоже может пострадать) и Логан Сарджент из Williams.

Из-за большого количества спорных эпизодов стартовая расстановка почти точно будет отличаться от итогов квалификации – следите за нашими новостями.

Результаты квалификации Гран При Канады