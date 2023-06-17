Ферстаппен выиграл зрелищную квалификацию в Монреале, Хюлькенберг второй
Невероятная дождевая сессия дважды прерывалась красными флагами и завершилась в пользу главного фаворита из Red Bull, но вот последующая расстановка пилотов выглядит поистине удивительной
Квалификация в Канаде стала настоящим триллером благодаря погоде – сессия стартовала на сырой трассе, затем траектория просохла, позволив пилотам перейти на слики, но чуть позже дождь пошел вновь. В такой ситуации от верной тактики зависело не меньше, чем от безошибочного пилотажа.
Прогноз на финальную 12-минутку обещал ухудшение условий, потому первая попытка на промежуточных шинах была крайне важна.
Макс Ферстаппен проехал безупречный круг за 1:25.858, Нико Хюлькенберг каким-то удивительным образом выжал из своей Haas второе время (+1,2), а Фернандо Алонсо показал рекордную скорость на втором секторе, но не успел завершить попытку – в седьмом повороте разбил машину Оскар Пиастри, и судьи вывесили красные флаги.
За время недолгой паузы условия ухудшились (ситуация оказалась очень похожей на прошлогодний «Ингерлагос»), и после возвращения на трассу никто не смог улучшить свое время.
Нико Хюлькенберг, Haas VF-23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Макс будет стартовать с поула в 25-й раз в карьере, а Хюлькенберг показал свой лучший квалификационный результат с Гран При Австрии 2016 года. Алонсо же вновь упустил реальный шанс стать сильнейшим, причем не по своей вине…
Обновление: У Хюлькенберга отобрали место на первом ряду. За превышение скорости
Пилоты Mercedes показали четвертое и пятое время (Льюис Хэмилтон превзошел Джорджа Расселла), Эстебан Окон стал шестым, а Ландо Норрис – седьмым.
От Ferrari в этой квалификации ждали многого, но лучший из ее пилотов Карлос Сайнс показал в решающий момент только восьмую скорость. Пиастри остался девятым, а меньше всех повезло Алексу Элбону. Он стал автором сенсации чуть раньше (об этом ниже), но в финале ошибся в последней «эске» и остался вообще без зачетного времени.
Алекс Элбон, Williams FW45
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Маленькое чудо от Williams
В начале второй части субботней сессии все машины выехали на трассу на промежуточной резине, и лишь у Алекса Элбона были слики. Почти тут же этот ход Williams повторили и в McLaren для Ландо Норриса – а следом и еще несколько команд. При этом Aston Martin Лэнса Стролла и на промежуточной резине сорвало с траектории, канадец лишь чудом не разбил машину о барьер.
Элбон показал лучшее время – и тут вновь начался дождь. И у тех, кто слишком долго оставался на промежуточной резине, просто не оказалось возможности что-то исправить.
Льюису Хэмилтону повезло пройти дальше с десятого места, а вот Серхио Перес, Шарль Леклер и Стролл сделать этого не смогли. Лэнс, к тому же, помешал Эстебану Окону и может быть наказан.
Кевин Магнуссен и Валттери Боттас также остались за бортом десятки.
А время Элбона так и осталось лучшим до конца квалификации.
Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
По другую сторону удачи
Стартовый сегмент, который гонщики целиком провели на промежуточной резине, пришлось почти сразу прервать красными флагами – спустя три с половиной минуты после начала заездов Чжоу Гуаньюй замедлился и остановился на трассе. Однако позже гонщику удалось возобновить движение и своим ходом вернуться на пит-лейн, так что пауза получилась относительно недолгой.
Alfa Romeo заверила пилота, что машина в порядке, и тот может возвращаться на трассу, но китайцу так и не удалось найти скорость – он остался 20-м.
Не повезло и Пьеру Гасли – в самом конце решающего быстрого круга перед его Alpine оказалась медленная Ferrari Карлоса Сайнса, и французу пришлось срезать финальную «эску» – он остался 17-м. «Его надо вообще забанить за такое, моя скорость была 300 км/ч!» – гневно прокричал Пьер по радио.
Также из борьбы выбыли оба пилота AlphaTauri (причем Юки Цунода, в свою очередь, заблокировал Леклера и тоже может пострадать) и Логан Сарджент из Williams.
Из-за большого количества спорных эпизодов стартовая расстановка почти точно будет отличаться от итогов квалификации – следите за нашими новостями.
Результаты квалификации Гран При Канады
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'25.858
|2
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|1'27.102
|1.244
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|1'27.286
|1.428
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'27.627
|1.769
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'27.893
|2.035
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'27.945
|2.087
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'28.046
|2.188
|8
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'29.294
|3.436
|9
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|1'31.349
|5.491
|10
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|11
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'20.615
|12
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'20.959
|13
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'21.484
|14
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'21.678
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'21.821
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'22.746
|17
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|1'22.886
|18
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'23.137
|19
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|1'23.337
|20
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'23.342
|Полные результаты
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