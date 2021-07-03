Ферстаппен выиграл 0,5 с у Mercedes в FP3 в Шпильберге

Макс Ферстаппен быстрее всех проехал один круг по трассе «Ред Булл Ринг» в рамках субботней тренировки Гран При Австрии. Голландец на полсекунды опередил ближайшего преследователя, которым стал Валттери Боттас

Льюис Хэмилтон показал 3-е время, отстав от напарника на одну десятую. По ходу сессии британец проехал один круг быстрее результата Боттаса (впрочем, все равно в четырех десятых от Ферстаппена) – однако этот круг был аннулирован за нарушение границ трассы.

Примечательно, что результат голландца оказался примерно на 2 десятых хуже, чем неделю назад, когда предыдущий этап чемпионата мира проходил на этой же трассе и температуры воздуха и асфальта в субботу утром были такими же, как сегодня. При этом самым мягким из доступных составов резины неделю назад был более жесткий С4.

Самыми популярными типами шин по ходу тренировки были состав Soft и экспериментальный вариант с усиленной силовой структурой задних шин (не исключено, что он будет использоваться на следующем этапе чемпионата мира, который пройдет в Сильверстоуне). С шинами Medium работали только два пилота Alfa Romeo, с покрышками Hard – только Серхио Перес и оба гонщика Alpine.

Как и в предыдущих тренировках, гонщики достаточно регулярно оказывались за пределами трассы – при этом нередко пилоты теряли контроль над машинами на скоростных участках, как это случилось, в частности, с Юки Цунодой и Шарлем Леклером.

Никита Мазепин в третьей подряд тренировке занял последнюю строчку, проиграв 1,7 секунды лидеру и две десятых – своему напарнику Мику Шумахеру.