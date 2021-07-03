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Формула 1 / Гран При Австрии Отчет о тренировке

Ферстаппен выиграл 0,5 с у Mercedes в FP3 в Шпильберге

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, Главный редактор

Результат голландца оказался хуже, чем неделю назад  – хотя пилоты в этот уик-энд используют более мягкую шинную комбинацию

Ферстаппен выиграл 0,5 с у Mercedes в FP3 в Шпильберге

Макс Ферстаппен быстрее всех проехал один круг по трассе «Ред Булл Ринг» в рамках субботней тренировки Гран При Австрии. Голландец на полсекунды опередил ближайшего преследователя, которым стал Валттери Боттас

Льюис Хэмилтон показал 3-е время, отстав от напарника на одну десятую. По ходу сессии британец проехал один круг быстрее результата Боттаса (впрочем, все равно в четырех десятых от Ферстаппена) – однако этот круг был аннулирован за нарушение границ трассы.

Примечательно, что результат голландца оказался примерно на 2 десятых хуже, чем неделю назад, когда предыдущий этап чемпионата мира проходил на этой же трассе и температуры воздуха и асфальта в субботу утром были такими же, как сегодня. При этом самым мягким из доступных составов резины неделю назад был более жесткий С4. 

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Самыми популярными типами шин по ходу тренировки были состав Soft и экспериментальный вариант с усиленной силовой структурой задних шин (не исключено, что он будет использоваться на следующем этапе чемпионата мира, который пройдет в Сильверстоуне). С шинами Medium работали только два пилота Alfa Romeo, с покрышками Hard – только Серхио Перес и оба гонщика Alpine.

Как и в предыдущих тренировках, гонщики достаточно регулярно оказывались за пределами трассы – при этом нередко пилоты теряли контроль над машинами на скоростных участках, как это случилось, в частности, с Юки Цунодой и Шарлем Леклером.

 

Никита Мазепин в третьей подряд тренировке занял последнюю строчку, проиграв 1,7 секунды лидеру и две десятых – своему напарнику Мику Шумахеру.

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