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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Ферстаппен: Второй пит-стоп не спас бы нам победу

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, Ответственный редактор

По словам пилота Red Bull, после успешного начала гонки в Барселоне у него не было шансов остаться впереди вне зависимости от тактики

Ферстаппен: Второй пит-стоп не спас бы нам победу

Макс Ферстаппен возглавил гонку в Испании, обогнав Льюиса Хэмилтона в первом повороте. Он остался впереди и после того, как два лидера сменили резину Soft на более жесткую Medium. Однако тактическое решение Mercedes о втором пит-стопе стало решающим – на свежем комплекте Хэмилтон быстро настиг соперника и провел обгон за шесть кругов до финиша.

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«Я чувствовал, что что-то приближается, – признался Макс в интервью после финиша. – Уже к концу отрезка на Soft он [Льюис] был быстрее, а когда мы перешли на Medium, его темп явно был выше моего. 

Он держался в секунде за мной, и тут я уже ничего не мог поделать. Когда он поехал на второй пит-стоп, я уже знал, что все кончено, так как у меня уже начались проблемы с резиной. Он настигал меня с каждым кругом, а я просто беспомощно ждал».

При этом, как объяснил Ферстаппен, его вторая остановка вслед за Хэмилтоном ничего бы не изменила: «Когда ты лидируешь. то не хочешь провести пит-стоп и оказаться в трафике. Конечно, все гораздо проще, когда у тебя есть преимущество в скорости.

Будь наша машина побыстрее, мы бы поехали на второй пит-стоп. А так я вовсе не уверен, что получилось бы вновь переиграть их. Нам просто недоставало темпа. Хотя, конечно. я сделал все, что было возможно».

Он добавил: «Сегодняшний результат показывает, что мы пока не там, где хотим быть. Надо догонять, так как пока мы чуть медленнее. Впрочем, если сравнивать с прошлым годом, думаю, мы значительно продвинулись вперед».
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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