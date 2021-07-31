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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Ферстаппен вспылил из-за вопросов о Сильверстоуне

Автор:
, главный редактор

Голландец попросил журналистов прекратить однотипные расспросы о недавнем столкновении с Хэмилтоном и его последствиях

Ферстаппен вспылил из-за вопросов о Сильверстоуне

На пресс-конференции после квалификации Гран При Венгрии Макс Ферстаппен эмоционально отреагировал на очередной вопрос об эмоциях, связанных со столкновением с Льюисом Хэмилтоном на первом круге Гран При Великобритании.

Задать вопрос попытался Том Кларксон, постоянный ведущий пресс-конференций Ф1: «Вопрос к Вам, Макс, и к Льюису. Было много разговоров о случившемся на первом круге в Сильверстоуне. Если завтра после старта вы опять поведете борьбу колесо в колесо…»

Ферстаппен не дал ведущему задать вопрос и разразился небольшой тирадой.

«Мы можем уже прекратить обсуждать эту тему? Потому что нам задают так много гребаных вопросов об этом, что это уже просто маразм. Нет, ну честно. Весь четверг мы отвечали на вопросы об этом дерьме. Нельзя ли уже закончить с этим?

Мы гонщики, мы будем соревноваться – и конечно, мы будем сражаться жестко, но честно. Конечно, мы будем и дальше прессинговать друг друга».

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Голландца не первый раз возмущает ситуация, когда ему задается множество однообразных вопросов на одну и ту же тему. Ранее такое произошло летом 2018 года, когда предметом интереса журналистов стали причины целой серии инцидентов с участием Ферстаппена и планы гонщика по изменению своего подхода к выступлениям.

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