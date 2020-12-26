Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Mercedes приглашала Ферстаппена в 2014 году, но получила отказ

Поделились
Комментарии
Mercedes приглашала Ферстаппена в 2014 году, но получила отказ
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Рональд Фординг, журналист

Менеджер голландского гонщика и его отец Йос рассказали, как еще до дебюта Макса в Ф1 выбирали между двумя топ-командами

К Рождеству телеканал Ziggo Sport подготовил для своих читателей документальную ленту о Максе Ферстаппене. Она получила название «Во что бы то ни стало».

Читайте также:

В картине есть эпизод воспоминаний Макса о событиях 2014 года. Тогда сам юный пилот еще выступал в Формуле 3, но они с отцом Йосом приехали на Гран При Германии для переговоров о будущем гонщика в Ф1.

Создатели фильма рассказывают, что первая встреча у отца и сына состоялась с Хельмутом Марко. Там стороны договорились о будущем сотрудничестве. Но едва отец с сыном вышли из моторхоума Red Bull, как увидели Тото Вольфа и Ники Лауду.

В 2014-м уже началась турбоэра, и пилоты Mercedes выигрывали гонку за гонкой. Однако для боссов команды, которые также хотели заполучить Макса, сложностью стали действующие контракты Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга на сезон-2015.

Вольф и Лауда не могли посадить сразу посадить Макса за руль и предложили ему работу резервного гонщика и оплаченные выступления в GP2. У Доктора Марко был готовый контракт с Toro Rosso уже на следующий сезон, и этот аргумент оказался решающим.

В интервью Motorsport.com участники той истории поделились мнением, верным ли в итоге оказался выбор.

Менеджер пилота Раймонд Вермюлен сказал: «Думаю, тогда мы сделали правильный выбор. И все трое [он сам, Макс и Йос] до сих пор поддерживаем то решение. Полагаю, в Red Bull Макс получил отличные наставления и прекрасную подготовку к Ф1.

Мы по-прежнему в Red Bull и нам там по-настоящему комфортно. Что принесет будущее, покажет время. Но сейчас мы довольны тем, что выбрали тогда».

Йос добавил: «Тогда мы исходили из той информации, которой располагали. И поступили правильно».

В Red Bull пока не смогли построить машину, способную бороться с Mercedes. Ферстаппен-старший признался, что такая ситуация ему не очень по душе.

«Иногда это расстраивает, хотя скорее меня, чем Макса, – объяснил он. – Но Макс выжимает из ситуации максимум. Мы знаем, что должны делать в Red Bull. Как любит говорить Макс, если вы расстраиваетесь, это вам не помогает. 

Мы все хотим, чтобы он сражался за чемпионское звание, но здорово, что они вместе [с командой] движутся к своей цели. В этом есть что-то красивое. Так что давайте надеяться, что в следующем году мы сможем добиться своего в Red Bull».

Нынешний контракт гонщика с командой действует до конца 2023 года.

Читайте также:

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона

Предыдущая новость

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое Сегодня

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

Mercedes приглашала Ферстаппена в 2014 году, но получила отказ
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes приглашала Ферстаппена в 2014 году, но получила отказ

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников
Формула 1 Формула 1 / Новость

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом

Коробка с секретами. В McLaren раскрыли причину сильных выступлений
Формула 1 Формула 1 / Новость

Коробка с секретами. В McLaren раскрыли причину сильных выступлений

Самое важное:

Mercedes приглашала Ферстаппена в 2014 году, но получила отказ
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes приглашала Ферстаппена в 2014 году, но получила отказ

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников
Формула 1 Формула 1 / Новость

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

1дн
2
Формула 1

Mercedes приглашала Ферстаппена в 2014 году, но получила отказ

3
Формула 1

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона

4
Формула 1

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников

5
Формула 1

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла

Самое важное:

Mercedes приглашала Ферстаппена в 2014 году, но получила отказ
Формула 1

Mercedes приглашала Ферстаппена в 2014 году, но получила отказ

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона
Формула 1

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла
Формула 1

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников
Формула 1

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом
Формула 1

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.