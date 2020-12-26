Mercedes приглашала Ферстаппена в 2014 году, но получила отказ

К Рождеству телеканал Ziggo Sport подготовил для своих читателей документальную ленту о Максе Ферстаппене. Она получила название «Во что бы то ни стало».

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В картине есть эпизод воспоминаний Макса о событиях 2014 года. Тогда сам юный пилот еще выступал в Формуле 3, но они с отцом Йосом приехали на Гран При Германии для переговоров о будущем гонщика в Ф1.

Создатели фильма рассказывают, что первая встреча у отца и сына состоялась с Хельмутом Марко. Там стороны договорились о будущем сотрудничестве. Но едва отец с сыном вышли из моторхоума Red Bull, как увидели Тото Вольфа и Ники Лауду.

В 2014-м уже началась турбоэра, и пилоты Mercedes выигрывали гонку за гонкой. Однако для боссов команды, которые также хотели заполучить Макса, сложностью стали действующие контракты Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга на сезон-2015.

Вольф и Лауда не могли посадить сразу посадить Макса за руль и предложили ему работу резервного гонщика и оплаченные выступления в GP2. У Доктора Марко был готовый контракт с Toro Rosso уже на следующий сезон, и этот аргумент оказался решающим.

В интервью Motorsport.com участники той истории поделились мнением, верным ли в итоге оказался выбор.

Менеджер пилота Раймонд Вермюлен сказал: «Думаю, тогда мы сделали правильный выбор. И все трое [он сам, Макс и Йос] до сих пор поддерживаем то решение. Полагаю, в Red Bull Макс получил отличные наставления и прекрасную подготовку к Ф1.

Мы по-прежнему в Red Bull и нам там по-настоящему комфортно. Что принесет будущее, покажет время. Но сейчас мы довольны тем, что выбрали тогда».

Йос добавил: «Тогда мы исходили из той информации, которой располагали. И поступили правильно».

В Red Bull пока не смогли построить машину, способную бороться с Mercedes. Ферстаппен-старший признался, что такая ситуация ему не очень по душе.

«Иногда это расстраивает, хотя скорее меня, чем Макса, – объяснил он. – Но Макс выжимает из ситуации максимум. Мы знаем, что должны делать в Red Bull. Как любит говорить Макс, если вы расстраиваетесь, это вам не помогает.

Мы все хотим, чтобы он сражался за чемпионское звание, но здорово, что они вместе [с командой] движутся к своей цели. В этом есть что-то красивое. Так что давайте надеяться, что в следующем году мы сможем добиться своего в Red Bull».

Нынешний контракт гонщика с командой действует до конца 2023 года.