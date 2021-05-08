Ферстаппен вслед за Хэмилтоном пожаловался на настройки в квалификации

Макс Ферстаппен стал вторым в квалификации Гран При Испании, уступив Льюису Хэмилтону всего 0,036 секунды. Пилот Red Bull счел это хорошим результатом, учитывая, что в последний раз Mercedes проигрывала поул в Барселоне в 2012 году.

«У меня были проблемы в первом сегменте, но ко второму мы смогли разобраться с балансом, – сказал Ферстаппен. – А в Q3 оба круга были весьма достойными, хотя второй и оказался почему-то чуть медленнее. Тут весьма ветрено, ветер меняет направления, но тем не менее, второе место на этой трассе – очень хороший результат. Мы знаем, что Mercedes здесь сложно победить, и быть так близко – уже хорошо».

В гонке Ферстаппен рассчитывает на атаку в первом повороте, а также работу с резиной:

«До первого поворота тут долго ехать, но надо еще хорошо стартовать. Темп у нас есть и я надеюсь на хорошую гонку.

Учитывая все быстрые повороты и перегрев резины, тут очень важно беречь шины. Завтра надо сделать это наилучшим образом. Сегодня мы очень медленно ехали прогревочные круги, чтобы шины дожили до последнего сектора быстрого круга. И так делают все».