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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Ферстаппен: Все новшества сработали отлично

Чемпион мира оказался довольным работой RB18 в пятницу

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Ферстаппен: Все новшества сработали отлично
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Вторую пятничную тренировку в Бахрейне гонщик Red Bull Макс Ферстаппен завершил лидером. Пока что у «Быков» по ходу первого дня не возникло никаких проблем – но и безоговорочными лидерами Red Bull назвать нельзя, поскольку результаты обеих сессий оказались довольно плотными (а утром нидерландец и вовсе был 5-м).

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Тем не менее, Ферстаппен оказался доволен работой команды.

«День прошел отлично и довольно спокойно, так что я этому рад, – отметил Макс. – Мы опробовали несколько вещей на машине, и они все, похоже, хорошо сработали.

И с пустыми, и с полными баками все было хорошо. Вы могли заметить, что Ferrari выкладывается на максимум и находится довольно близко к нам, но от этого только интересней. Остается ждать, в каких режимах двигатели соперников будут работать завтра – сейчас пока никто не делал финальных пристрелок к квалификации».

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