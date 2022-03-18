Ферстаппен: Все новшества сработали отлично
Чемпион мира оказался довольным работой RB18 в пятницу
Вторую пятничную тренировку в Бахрейне гонщик Red Bull Макс Ферстаппен завершил лидером. Пока что у «Быков» по ходу первого дня не возникло никаких проблем – но и безоговорочными лидерами Red Bull назвать нельзя, поскольку результаты обеих сессий оказались довольно плотными (а утром нидерландец и вовсе был 5-м).
Тем не менее, Ферстаппен оказался доволен работой команды.
«День прошел отлично и довольно спокойно, так что я этому рад, – отметил Макс. – Мы опробовали несколько вещей на машине, и они все, похоже, хорошо сработали.
И с пустыми, и с полными баками все было хорошо. Вы могли заметить, что Ferrari выкладывается на максимум и находится довольно близко к нам, но от этого только интересней. Остается ждать, в каких режимах двигатели соперников будут работать завтра – сейчас пока никто не делал финальных пристрелок к квалификации».
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