Споры вокруг столкновения Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на первом круге Гран При Великобритании продолжаются вторую неделю. Своими мнениями о случившемся за это время успели поделиться самые разные люди – за исключением, как это ни странно, одного из участников инцидента.

Ферстаппен после аварии был направлен в больницу для превентивного обследования и поэтому не общался с журналистами в паддоке в воскресенье вечером. В течение следующих дней голландец также не делал каких-либо развернутых заявлений, ограничившись парой предложений в своем инстаграм-аккаунте. Поэтому медиа-сессии, прошедшие в четверг в паддоке Гран При Венгрии, позволили пилоту Red Bull впервые развернуто высказаться на главную тему последних недель.

«Я боролся и защищался жестко, но не агрессивно. Будь я агрессивен, мог бы выдавить его с трассы или прижать к стене с правой стороны, – описал гонщик случившееся в Сильверстоуне. – Но я оставил ему место и стал входить в поворот. А он не смог повернуть нормально и ударил меня».

Ферстаппен также сравнил борьбу с Хэмилтоном на первом круге с маневром, с помощью которого британец за несколько кругов до финиша опередил Шарля Леклера в том же самом повороте Копс.

«Это был отличный пример того, как в той же точке можно обгонять без контакта. Конечно, в тот момент Льюис знал, что его машина гораздо быстрее и что обгон является вопросом времени. Но случившееся показало, что возможно остаться внутри, сильнее сбавить скорость и благодаря этому избежать контакта с другим пилотом.

Думаю, что я в районе апекса поворота был даже дальше от внутренней стороны трассы, чем Шарль в конце гонки. Но когда ты в борьбе остаешься на внутреннем радиусе и пытаешься удержаться на траектории при скорости, с какой я в этот момент еду по внешнему радиусу, ты неминуемо врежешься в соперника. И меня сильно удивляет, что часть вины за инцидент в итоге возложили на меня.

Конечно, когда Льюис решился на этот маневр, я должен был осложнить ему жизнь. Может быть, он ждал, что я возьму шире, выеду за границы трассы и таким образом сохраню свою позицию. Но тогда они наверняка рассказывали бы вам, что сохранить лидерство в гонке таким образом нечестно и не по правилам».

Как и руководители команды Red Bull (которые после гонки успели не раз высказаться на тему аварии), Ферстаппен считает, что полученное Хэмилтоном по ходу гонки наказание не соответствует серьезности проступка.

«Он убрал с трассы своего главного соперника. При этом благодаря скорости наших машин мы обычно по ходу гонки сильно отрываемся от пилотов команды, которая является третьей по скорости. Обычно мы легко можем оторваться на 40-50 секунд. Так что, от 10-секундного наказания особо нет толка».

Однако сам Хэмилтон по-прежнему считает, что не нарушал правил в том эпизоде: «Что касается маневра, то я снова провел бы его так же, как в тот раз, – сказал Хэмилтон. – Я пересмотрел его и при всем своем многолетнем опыте не стал бы ничего менять».

Британец также не согласился с точкой зрения, что для анализа инцидента на первом круге можно использовать обгон Леклера перед финишем: «Я определенно могу объяснить, в чем там разница, но не собираюсь этого делать. Я выступаю в гонках очень много лет. Я знаю, как действовать в поворотах и как обгонять. Поэтому не собираюсь тратить свои силы на объяснения. Но определенно, людям со стороны будет трудно понять мои объяснения».