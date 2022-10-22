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Формула 1 / Гран При США Отчет о тренировке

Ферстаппен возглавил протокол финальной тренировки в Остине

Макс стал быстрейшим в субботу утром, опередив Шарля Леклера на 0,320 секунды

Александр Кабановский
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Ферстаппен возглавил протокол финальной тренировки в Остине
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Под жарким октябрьским солнцем Техаси и в условиях сильного порывистого ветра участники Гран При США провели заключительный тренировочный час перед квалификацией и завтрашней гонкой. 

На протяжении первых 45 минут пилоты регулярно сменяли друг друга на первой строчке, пока не пришло время отработки быстрых попыток. По опыту нынешнего сезона хорошо известно, что в эти моменты надо следить за лидерами двух топ-команд, Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером. 

Монегаск, которому перед началом дня поставили свежий мотор, из-за технических неполадок застрял в гараже в первой половине сессии и не успел потренировать длинные серии. Но затем подключился к работе. 

Первая проба сил показала, что Ferrari и Red Bull очень близки по скорости: Макс проехал быстрее всего на 0,01 секунды. Но затем оба пилота вернулись на трассу. Леклер сбросил со своего результата еще примерно пару десятых, но голландец проехал намного быстрее. 

Ферстаппен возглавил протокол с лучшим временем уик-энда, 1:35.825. Леклер уступил 0,320 и остался вторым. 

Следом с небольшими интервалами расположились еще один пилот Ferrari Карлос Сайнс, ставший лидером по пройденной дистанции, Серхио Перес из Red Bull и Льюис Хэмилтон из Mercedes – семикратного чемпиона в гараже Mercedes поддерживал отец Энтони.

Семикратный чемпион очень здорово начал быстрый круг, но затем ошибся в 12-м повороте – потому потенциально W13 в состоянии ехать даже быстрее.

Фернандо Алонсо, Alpine A522, Джордж Расселл, Mercedes W13

Фернандо Алонсо, Alpine A522, Джордж Расселл, Mercedes W13

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Фернандо Алонсо не смог завершить попытку, которая должна была стать самой быстрой – самому старшему пилоты чемпионата помешал Серхио Перес, который сразу же принес извинения. Но гонщик Alpine все равно превзошел результат Джорджа Расселла (британец также испортил попытку, смазав первый поворот).

Себастьян Феттель и Лэнс Стролл подтвердили пятничный темп Aston Martin, Пьер Гасли из AlphaTauri замкнул десятку. 

Пробиться в нее не удалось никому из представителей McLaren, но у Даниэля Риккардо была уважительная причина: проблемы в тормозной системе. 

Мика Шумахера сдержали неполадки в трансмиссии, также проблемы с техникой почти не позволили поездить Гуаньюю Чжоу – команда Alfa Romeo не стала раскрывать подробности случившегося. 

Результаты третьей тренировки Гран При США

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 22 1'35.825  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 18 1'36.145 0.320
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 24 1'36.271 0.446
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 20 1'36.397 0.572
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 17 1'36.401 0.576
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 14 1'36.928 1.103
7 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 21 1'37.064 1.239
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 19 1'37.151 1.326
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 20 1'37.215 1.390
10 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 18 1'37.290 1.465
11 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 23 1'37.310 1.485
12 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 19 1'37.449 1.624
13 France Эстебан Окон Alpine Renault 18 1'37.468 1.643
14 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 21 1'37.519 1.694
15 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 16 1'37.622 1.797
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 19 1'37.888 2.063
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 18 1'37.904 2.079
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 18 1'38.028 2.203
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 12 1'38.132 2.307
20 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 3 1'39.735 3.910
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