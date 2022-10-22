Ферстаппен возглавил протокол финальной тренировки в Остине

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Под жарким октябрьским солнцем Техаси и в условиях сильного порывистого ветра участники Гран При США провели заключительный тренировочный час перед квалификацией и завтрашней гонкой.

На протяжении первых 45 минут пилоты регулярно сменяли друг друга на первой строчке, пока не пришло время отработки быстрых попыток. По опыту нынешнего сезона хорошо известно, что в эти моменты надо следить за лидерами двух топ-команд, Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером.

Монегаск, которому перед началом дня поставили свежий мотор, из-за технических неполадок застрял в гараже в первой половине сессии и не успел потренировать длинные серии. Но затем подключился к работе.

Первая проба сил показала, что Ferrari и Red Bull очень близки по скорости: Макс проехал быстрее всего на 0,01 секунды. Но затем оба пилота вернулись на трассу. Леклер сбросил со своего результата еще примерно пару десятых, но голландец проехал намного быстрее.

Ферстаппен возглавил протокол с лучшим временем уик-энда, 1:35.825. Леклер уступил 0,320 и остался вторым.

Следом с небольшими интервалами расположились еще один пилот Ferrari Карлос Сайнс, ставший лидером по пройденной дистанции, Серхио Перес из Red Bull и Льюис Хэмилтон из Mercedes – семикратного чемпиона в гараже Mercedes поддерживал отец Энтони.

Семикратный чемпион очень здорово начал быстрый круг, но затем ошибся в 12-м повороте – потому потенциально W13 в состоянии ехать даже быстрее.

Фернандо Алонсо, Alpine A522, Джордж Расселл, Mercedes W13 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Фернандо Алонсо не смог завершить попытку, которая должна была стать самой быстрой – самому старшему пилоты чемпионата помешал Серхио Перес, который сразу же принес извинения. Но гонщик Alpine все равно превзошел результат Джорджа Расселла (британец также испортил попытку, смазав первый поворот).

Себастьян Феттель и Лэнс Стролл подтвердили пятничный темп Aston Martin, Пьер Гасли из AlphaTauri замкнул десятку.

Пробиться в нее не удалось никому из представителей McLaren, но у Даниэля Риккардо была уважительная причина: проблемы в тормозной системе.

Мика Шумахера сдержали неполадки в трансмиссии, также проблемы с техникой почти не позволили поездить Гуаньюю Чжоу – команда Alfa Romeo не стала раскрывать подробности случившегося.

Результаты третьей тренировки Гран При США