Ферстаппен вновь остался доволен, проиграв Пересу
Лидер сезоне Ф1 нашел позитив в первом дне бакинского Гран При, однако признал, что его команда Red Bull пока в догоняющих
Макс Ферстаппен в обеих пятничных сессиях азербайджанского этапа уступил по скорости своему партнеру Серхио Пересу. Кроме того, он потерял время из-за очередных неприятностей с задним крылом – на самой длинной прямой подвижная плоскость системы DRS заметно вибрировала в открытом положении.
Однако сам голландец объяснил, что в целом доволен итогами дня.
«Нам немного не повезло в том, что мои самые быстрые попытки в обеих тренировках оказались испорчены желтыми флагами, – рассказал Макс репортерам. – Мне приходилось сбрасывать скорость, но во всем остальном день вышел неплохим.
Похоже, Ferrari вновь быстрее нас на одном круге. Но в квалификационной конфигурации силы более-менее равны, и это здорово.
Как и всегда на городских трассах, шин тут хватает всего на один круг – кажется, это касается всех. Попытка атаковать на втором круге сразу приводит к падению скорости. Но в целом все неплохо, надо лишь уточнить кое-какие детали».
Говоря про DRS, пилот добавил: «Команда постаралась все исправить, и во второй сессии не было никаких проблем. Так что, полагаю, этот вопрос решен.
Не думаю, что потеря времени сильно помешает мне. Мы собрали много данных. Понятно, что с шинами еще остаются вопросы, но думаю, мы уже примерно понимаем, чего от них хотим».
Ферстаппен закончил пятницы третьим, в 0,356 секунды от Шарля Леклера и в десятой от своего партнера по Red Bull Переса.
Дополнительная информация: Филип Клерен
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