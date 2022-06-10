Ферстаппен вновь остался доволен, проиграв Пересу

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Макс Ферстаппен в обеих пятничных сессиях азербайджанского этапа уступил по скорости своему партнеру Серхио Пересу. Кроме того, он потерял время из-за очередных неприятностей с задним крылом – на самой длинной прямой подвижная плоскость системы DRS заметно вибрировала в открытом положении.

Однако сам голландец объяснил, что в целом доволен итогами дня.

«Нам немного не повезло в том, что мои самые быстрые попытки в обеих тренировках оказались испорчены желтыми флагами, – рассказал Макс репортерам. – Мне приходилось сбрасывать скорость, но во всем остальном день вышел неплохим.

Похоже, Ferrari вновь быстрее нас на одном круге. Но в квалификационной конфигурации силы более-менее равны, и это здорово.

Как и всегда на городских трассах, шин тут хватает всего на один круг – кажется, это касается всех. Попытка атаковать на втором круге сразу приводит к падению скорости. Но в целом все неплохо, надо лишь уточнить кое-какие детали».

Говоря про DRS, пилот добавил: «Команда постаралась все исправить, и во второй сессии не было никаких проблем. Так что, полагаю, этот вопрос решен.

Не думаю, что потеря времени сильно помешает мне. Мы собрали много данных. Понятно, что с шинами еще остаются вопросы, но думаю, мы уже примерно понимаем, чего от них хотим».

Ферстаппен закончил пятницы третьим, в 0,356 секунды от Шарля Леклера и в десятой от своего партнера по Red Bull Переса.

Дополнительная информация: Филип Клерен