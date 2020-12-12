Ферстаппен: Весь сезон были позади и догоняли

Макс Ферстаппен на Гран При Абу-Даби завоевал свой первый поул в 2020 году. Голландец отметил, что лишь в последней попытке смог собрать идеальный круг.

«Я очень доволен результатом, – сказал Ферстаппен. – Квалификация была сложной, тут много поворотов, в которых можно ошибиться, но к счастью, в последней попытке у меня все сложилось.

Это длинный сезон, много гонок идут подряд. Последняя квалификация получилась хорошей для нашей команды. Мы весь сезон были позади и старались приблизиться, постоянно догоняли, иногда разочаровывались в этом. Но сегодняшним результатом довольны».

Ферстаппен оказался не готов оценить свой темп на длинных отрезках, но выразил надежду сохранить первое место в гонке: «Не думаю, что кто-то смог проехать много кругов, так что мы поймем расклад сил позже. Но мы изо всех сил будем стараться удержать Mercedes позади. Кажется, на этом этапе у нас очень хорошая скорость на прямых, надеюсь, это поможет».