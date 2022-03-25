Ферстаппен: В сериале Netflix Норрис выставлен придурком

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Документальный сериал Netflix под названием Drive To Survive, повествующий о событиях сезонов Ф1, оказался довольно популярным для привлечения к чемпионату новой аудитории. Однако нередко болельщики и сами гонщики обвиняли компанию в излишней драматизации и создании не существовавших в реальности сюжетных линий. Глава Ф1 Стефано Доменикали даже пообещал поговорить с Netflix, чтобы впредь в эпизодах таких фальсификаций больше не было.

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Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен отказался сниматься в прошлом сезоне и не собирается делать этого в будущем – настолько он остался недовольным результатом работы режиссеров DTS. Как оказалось, нидерландец все же посмотрел несколько новых эпизодов, вышедших в начале марта: и в этот раз, по его мнению, компания сильно исказила образы пилотов McLaren.

«Я видел несколько эпизодов последнего сезона и оказался удивлен, поскольку обнаружил свой голос там – вероятно, это мои слова, взятые из 2018 года, либо же они что-то взяли и решили использовать еще раз, – рассказал Ферстаппен во время пресс-конференции перед предстоящим этапом Ф1. – Я слышал, что мой голос был немного другим. Конечно, это неправильно. Потом на протяжении всего сезона они пытались выхватить моменты и сфабриковать сюжет каким-либо образом.

Лично мне не понравилось, как были представлены Даниэль Риккардо и Ландо Норрис: они оба хорошие и классные парни, а в сериале того же Ландо выставили придурком, хотя он очевидно им не является. Он веселый человек с отличным характером, и когда вы смотрите этот эпизод, то задаетесь вопросом: “Кто этот парень и какого черта здесь происходит?”.

Думаю, людям, которые только начинают следить за чемпионатом, Ландо не нравится из-за этого. И зачем так поступать, ведь он отличный парень. Вы просто сразу получаете неверное представление о хорошем человеке, и мне кажется, в той же ситуации оказался и я в свое время. Когда вы портите образ человека с самого начала, то этого потом не исправить».

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