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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Ферстаппен: В решающий момент машине не хватило баланса

По словам действующего чемпиона мира, поведение его машины было близким к идеалу во втором сегменте квалификации в Бахрейне – но немного изменилось к моменту борьбы за поул

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Ферстаппен: В решающий момент машине не хватило баланса
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Макс Ферстаппен остался доволен тем, как для него сложилась квалификация Гран При Бахрейна, в эти выходные открывающего новый сезон Формулы 1. В борьбе за поул действующий чемпион мира уступил Шарлю Леклеру – но отставание лидера Red Bull от пилота Ferrari составило чуть больше одной десятой секунды.

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«Сразу сложно сказать, как оценить нашу квалификацию. Во втором сегменте все шло очень хорошо [Ферстаппен показал лучший круг – правда, опередив ближайшего преследователя всего на 0,03 секунды], в третьем – уже не так здорово, машине немного не хватало баланса, – рассказал Ферстаппен в интервью по окончании квалификации. – Но в целом нет сомнений, что мы привезли сюда хорошую машину, весьма быструю.

И сегодняшний день я бы назвал хорошим. Ощущения от машины не то чтобы фантастические – но в целом неплохие. Конечно, мы постоянно стремимся сделать машину еще лучше, еще быстрее – и после этой квалификации кое-с-какими моментами надо будет разобраться. Чтобы они не помешали нам в будущем.

Но, опять же, не надо забывать, что при выборе настроек для машины нам надо думать и о гонке. А здесь шины изнашиваются и теряют свою оптимальную форму достаточно быстро – поэтому важно было не сделать машину максимально быстрой, а найти достойный компромисс».

Чуть позже в эфире британского телеканала Sky Sports руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер сообщил, что Ферстаппен вполне мог побороться за поул – но на решающем круге автомобиль голландца «слегка разболтало в последнем повороте».

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