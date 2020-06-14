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Формула 1 / Новость

Ферстаппен: В Red Bull не говорят о возвращении Феттеля

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Ферстаппен: В Red Bull не говорят о возвращении Феттеля
Автор:
, редактор
14 июн. 2020 г., 12:19

Новый лидер команды не ждет возвращения ветерана

Руководители Red Bull уже несколько раз отрицали возможность возвращения самого успешного пилота в истории команды Себастьяна Феттеля. Немец, который выиграл с Red Bull четыре чемпионских титула, останется без команды в конце 2020 года. 

По слухам, последним шансом Феттеля остаться в Формуле 1 в 2021 году является Mercedes. Однако Red Bull пока тоже не определилась с составом на следующий сезон. Но лидер команды Макс Ферстаппен разговоров о возвращении Феттеля не слышал.

«Я полагал, что Феттель останется в Ferrari еще на год или два, но они решили вот так, – сказал Ферстаппен в эфире Sky Deutschland. – Вернется ли он в Red Bull? Это решать не мне. Решение принимают Кристиан Хорнер и Хельмут Марко. Но по крайней мере, разговоров о его возвращении не было».

В 2020 году пару Ферстаппену в Red Bull составит прошлогодний дебютант Александр Элбон.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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