Ферстаппен: В начале гонки Soft не давал преимущества

На последних кругах Гран При Абу-Даби ситуация сложилась в пользу Макса Ферстаппена – и это позволило пилоту Red Bull стать чемпионом мира. Однако на протяжении большей части заезда фаворитом в борьбе за победу выглядел Льюис Хэмилтон – в частности, стартовав со 2-й позиции, британец выиграл старт и потом весьма уверенно контролировал ход гонки.

На специальной пресс-конференции, куда Ферстаппен был приглашен как победитель чемпионата, пилот подробнее рассказал и об удачных, и о неудачных для себя моментах зазеда.

«Старт прошел плоховато. Когда я отпустил лепесток сцепления, шины просто не смогли нормально зацепиться. Не знаю, с чем это может быть связано – но в итоге я увидел, как Льюис просто промчался мимо меня. Мог ли я догнать его в начале гонки? Нет – у него была слишком быстрая машина, и даже на более цепких шинах не было похоже, что у меня есть ощутимое преимущество.

Что касается решающего круга, то подготовка к нему проходила как обычно. Конечно, я видел, что у Льюиса есть определенные трудности с прогревом его жестких шин – и я благодаря преимуществу в сцеплении с трассой смог удержаться на хвосте перед самым рестартом. На этот раз шины Soft позволили мне совершить обгон – но ведь после 5-го поворота еще оставалось две прямых, где Льюис мог провести контратаку. Так что, все висело на волоске.

Что я думаю о судейских решениях перед рестартом? Затягивать с ним смысла не было – зачем совершать еще круг за сейфти-каром, раз уже было сделано все необходимое после случившегося инцидента? Как только последствия аварии ликвидированы, надо возобновлять заезд – и судьи поступили правильно. Нет смысла спорить, что сейчас это решение помогло мне – но в других случаях оно могло и помешать».