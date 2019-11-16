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Формула 1 / Гран При Бразилии / Отчет о квалификации

Ферстаппен в Бразилии взял второй поул в карьере

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Ферстаппен в Бразилии взял второй поул в карьере
Автор:
, редактор
16 нояб. 2019 г., 19:05

Макс Ферстаппен будет стартовать первым на Гран При Бразилии после победы в квалификации. Себастьян Феттель показал второй результат, опередив пилотов Mercedes и Шарля Леклера, который после штрафа начнет гонку 14-м.

Макс Ферстаппен стал лучшим в квалификации Гран При Бразилии. Гонщик Red Bull установил лучшее время квалификации еще в первой попытке, а в конце третьего сегмента сумел улучшить его. Никому из соперников не удалось дотянуться даже до первого результата голландца.

Компанию Ферстаппену на первом ряду составит Себастьян Феттель. Третье и четвертое места заняли Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Монегаск стал единственным, кто прошел в Q3 на шинах Medium и будет стартовать на них. Однако штраф в 10 позиций за смену мотора отбросит Леклера на 14-е место на старте. 

 

Группу лидеров замкнули Валттери Боттас и Александр Элбон, которые из-за штрафа Леклера будут стартовать четвертым и пятым соответственно.

Лучшим из остальных стал Пьер Гасли на Toro Rosso. Он будет стартовать с третьего ряда вместе с Элбоном. Также в десятку попали гонщик Haas Ромен Грожан, Кими Райкконен из Alfa Romeo и партнер Грожана Кевин Магнуссен.

В концовке второго сегмента разворот Антонио Джовинацци не позволил пилотам завершать решающие попытки и побороться за выход в третий сегмент. В частности, улучшить время не смог Ландо Норрис, оставшийся 11-м. Однако, штраф Леклера позволит британцу стартовать в десятке, получив свободный выбор шин.

 

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят покинул борьбу уже в первом сегменте, не сумев улучшить время в последней попытке. В протоколе россиянин оказался 16-м.

 

В первом сегменте проблемы возникли у пилота McLaren Карлоса Сайнса. Испанец пожаловался на проблемы с силовой установкой и вернулся в боксы, не сумев показать времени. В итоге Сайнс остался 20-м без результата. В команде пояснили, что решили не возвращать Карлоса на трассу, чтобы не рисковать дальнейшими поломками.

 

Motorsport.com провел прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран При Бразилии.

Результаты квалификации

Позиция Гонщик Время Отрыв км/ч
1 Netherlands Макс Ферстаппен 1'07.508   229.786
2 Germany Себастьян Феттель 1'07.631 0.123 229.368
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон 1'07.699 0.191 229.137
4 Finland Валттери Боттас 1'07.874 0.366 228.547
5 Thailand Александр Элбон 1'07.935 0.427 228.341
6 France Пьер Гасли 1'08.837 1.329 225.349
7 France Ромен Грожан 1'08.854 1.346 225.294
8 Finland Кими Райкконен 1'08.984 1.476 224.869
9 Denmark Кевин Магнуссен 1'09.037 1.529 224.696
10 United Kingdom Ландо Норрис 1'08.868 1.360 225.248
11 Australia Даниэль Риккардо 1'08.903 1.395 225.133
12 Italy Антонио Джовинацци 1'08.919 1.411 225.081
13 Germany Нико Хюлькенберг 1'08.921 1.413 225.075
14 Monaco Шарль Леклер 1'07.728 0.220 229.039
15 Mexico Серхио Перес 1'09.035 1.527 224.703
16 Russian Federation Даниил Квят 1'09.320 1.812 223.779
17 Canada Лэнс Стролл 1'09.536 2.028 223.084
18 United Kingdom Джордж Расселл 1'10.126 2.618 221.207
19 Poland Роберт Кубица 1'10.614 3.106 219.678
20 Spain Карлос Сайнс      
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Квалификация
Автор Иван Матушкин

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