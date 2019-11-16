Ферстаппен в Бразилии взял второй поул в карьере
Макс Ферстаппен будет стартовать первым на Гран При Бразилии после победы в квалификации. Себастьян Феттель показал второй результат, опередив пилотов Mercedes и Шарля Леклера, который после штрафа начнет гонку 14-м.
Макс Ферстаппен стал лучшим в квалификации Гран При Бразилии. Гонщик Red Bull установил лучшее время квалификации еще в первой попытке, а в конце третьего сегмента сумел улучшить его. Никому из соперников не удалось дотянуться даже до первого результата голландца.
Компанию Ферстаппену на первом ряду составит Себастьян Феттель. Третье и четвертое места заняли Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Монегаск стал единственным, кто прошел в Q3 на шинах Medium и будет стартовать на них. Однако штраф в 10 позиций за смену мотора отбросит Леклера на 14-е место на старте.
Группу лидеров замкнули Валттери Боттас и Александр Элбон, которые из-за штрафа Леклера будут стартовать четвертым и пятым соответственно.
Лучшим из остальных стал Пьер Гасли на Toro Rosso. Он будет стартовать с третьего ряда вместе с Элбоном. Также в десятку попали гонщик Haas Ромен Грожан, Кими Райкконен из Alfa Romeo и партнер Грожана Кевин Магнуссен.
В концовке второго сегмента разворот Антонио Джовинацци не позволил пилотам завершать решающие попытки и побороться за выход в третий сегмент. В частности, улучшить время не смог Ландо Норрис, оставшийся 11-м. Однако, штраф Леклера позволит британцу стартовать в десятке, получив свободный выбор шин.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят покинул борьбу уже в первом сегменте, не сумев улучшить время в последней попытке. В протоколе россиянин оказался 16-м.
В первом сегменте проблемы возникли у пилота McLaren Карлоса Сайнса. Испанец пожаловался на проблемы с силовой установкой и вернулся в боксы, не сумев показать времени. В итоге Сайнс остался 20-м без результата. В команде пояснили, что решили не возвращать Карлоса на трассу, чтобы не рисковать дальнейшими поломками.
Motorsport.com провел прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран При Бразилии.
Результаты квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Время
|Отрыв
|км/ч
|1
|Макс Ферстаппен
|1'07.508
|229.786
|2
|Себастьян Феттель
|1'07.631
|0.123
|229.368
|3
|Льюис Хэмилтон
|1'07.699
|0.191
|229.137
|4
|Валттери Боттас
|1'07.874
|0.366
|228.547
|5
|Александр Элбон
|1'07.935
|0.427
|228.341
|6
|Пьер Гасли
|1'08.837
|1.329
|225.349
|7
|Ромен Грожан
|1'08.854
|1.346
|225.294
|8
|Кими Райкконен
|1'08.984
|1.476
|224.869
|9
|Кевин Магнуссен
|1'09.037
|1.529
|224.696
|10
|Ландо Норрис
|1'08.868
|1.360
|225.248
|11
|Даниэль Риккардо
|1'08.903
|1.395
|225.133
|12
|Антонио Джовинацци
|1'08.919
|1.411
|225.081
|13
|Нико Хюлькенберг
|1'08.921
|1.413
|225.075
|14
|Шарль Леклер
|1'07.728
|0.220
|229.039
|15
|Серхио Перес
|1'09.035
|1.527
|224.703
|16
|Даниил Квят
|1'09.320
|1.812
|223.779
|17
|Лэнс Стролл
|1'09.536
|2.028
|223.084
|18
|Джордж Расселл
|1'10.126
|2.618
|221.207
|19
|Роберт Кубица
|1'10.614
|3.106
|219.678
|20
|Карлос Сайнс
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Иван Матушкин
Ферстаппен в Бразилии взял второй поул в карьере
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