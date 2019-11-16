Ферстаппен в Бразилии взял второй поул в карьере

Макс Ферстаппен стал лучшим в квалификации Гран При Бразилии. Гонщик Red Bull установил лучшее время квалификации еще в первой попытке, а в конце третьего сегмента сумел улучшить его. Никому из соперников не удалось дотянуться даже до первого результата голландца.

Компанию Ферстаппену на первом ряду составит Себастьян Феттель. Третье и четвертое места заняли Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Монегаск стал единственным, кто прошел в Q3 на шинах Medium и будет стартовать на них. Однако штраф в 10 позиций за смену мотора отбросит Леклера на 14-е место на старте.

Группу лидеров замкнули Валттери Боттас и Александр Элбон, которые из-за штрафа Леклера будут стартовать четвертым и пятым соответственно.

Лучшим из остальных стал Пьер Гасли на Toro Rosso. Он будет стартовать с третьего ряда вместе с Элбоном. Также в десятку попали гонщик Haas Ромен Грожан, Кими Райкконен из Alfa Romeo и партнер Грожана Кевин Магнуссен.

В концовке второго сегмента разворот Антонио Джовинацци не позволил пилотам завершать решающие попытки и побороться за выход в третий сегмент. В частности, улучшить время не смог Ландо Норрис, оставшийся 11-м. Однако, штраф Леклера позволит британцу стартовать в десятке, получив свободный выбор шин.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят покинул борьбу уже в первом сегменте, не сумев улучшить время в последней попытке. В протоколе россиянин оказался 16-м.

В первом сегменте проблемы возникли у пилота McLaren Карлоса Сайнса. Испанец пожаловался на проблемы с силовой установкой и вернулся в боксы, не сумев показать времени. В итоге Сайнс остался 20-м без результата. В команде пояснили, что решили не возвращать Карлоса на трассу, чтобы не рисковать дальнейшими поломками.

Motorsport.com провел прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран При Бразилии.

Результаты квалификации