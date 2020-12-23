Ферстаппен: В 2021 году у нас будет лучший шанс

Макс Ферстаппен одержал всего две победы в 2020 году, но уверенно выиграл последний этап сезона в Абу-Даби. Голландец считает это свидетельством сокращения разрыва между Mercedes и Red Bull и надеется на борьбу с чемпионами с первых этапов сезона-2021.

«Всегда приятно уходить на зиму с победой, – сказал Ферстаппен. – Ведь в конце прошлого года Льюис был далеко впереди меня в Абу-Даби. Так что я уже тогда знал, что в этом году нам будет трудно.

Сейчас правила слегка поменялись из-за ковида. Нам нельзя полностью менять машину, мы будем использовать те же шасси. Но мы нашли кое-какие слабости в своем болиде. В этом году их исправить нельзя, но ко следующему можно.

Надеюсь, мы будем гораздо ближе к Mercedes на старте сезона и я сразу смогу атаковать их. На первых этапах 2020-го мы отставали от них почти на полсекунды. При таком раскладе в гонке ничего не поделаешь. Надеюсь, на этот раз мы лучше начнем сезон. Это будет наш лучший шанс на борьбу с Mercedes за последние годы».