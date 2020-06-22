Ферстаппен уверен: Квяту не стать чемпионом даже на Mercedes
По мнению голландца, четверть пилотов Ф1 не сможет завоевать титул – даже если эти гонщики будут выступать на лучшей машине
Макс Ферстаппен неоднократно заявлял, что доминирование Льюиса Хэмилтона в Формуле 1 обусловлено силой его машины, а не преимуществом самого британца над остальными топ-пилотами. Однако гонщик Red Bull не считает, что стать чемпионом за рулем Mercedes мог бы кто угодно.
«60 % пилотов Формулы 1 могли бы выиграть чемпионат с Mercedes. Но не все 20 гонщиков на это способны», – сказал Ферстаппен в эфире голландского канала Ziggo Sport.
В ответ комментатор стал перечислять тех, кто по мнению Ферстаппена не смог бы победить даже за рулем Mercedes. Он назвал Антонио Джовинацци, Лэнса Стролла, Пьера Гасли, Ромена Грожана и российского гонщика AlphaTauri Даниила Квята.
«Да, все правильно», – подтвердил Макс. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, смог бы завоевать титул его партнер по Red Bull Алекс Элбон.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин