Ферстаппен уверен: Квяту не стать чемпионом даже на Mercedes

Макс Ферстаппен неоднократно заявлял, что доминирование Льюиса Хэмилтона в Формуле 1 обусловлено силой его машины, а не преимуществом самого британца над остальными топ-пилотами. Однако гонщик Red Bull не считает, что стать чемпионом за рулем Mercedes мог бы кто угодно.

«60 % пилотов Формулы 1 могли бы выиграть чемпионат с Mercedes. Но не все 20 гонщиков на это способны», – сказал Ферстаппен в эфире голландского канала Ziggo Sport.

В ответ комментатор стал перечислять тех, кто по мнению Ферстаппена не смог бы победить даже за рулем Mercedes. Он назвал Антонио Джовинацци, Лэнса Стролла, Пьера Гасли, Ромена Грожана и российского гонщика AlphaTauri Даниила Квята.

«Да, все правильно», – подтвердил Макс. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, смог бы завоевать титул его партнер по Red Bull Алекс Элбон.