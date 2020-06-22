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Формула 1 / Новость

Ферстаппен уверен: Квяту не стать чемпионом даже на Mercedes

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Ферстаппен уверен: Квяту не стать чемпионом даже на Mercedes
Автор:
, редактор
22 июн. 2020 г., 08:00

По мнению голландца, четверть пилотов Ф1 не сможет завоевать титул – даже если эти гонщики будут выступать на лучшей машине

Макс Ферстаппен неоднократно заявлял, что доминирование Льюиса Хэмилтона в Формуле 1 обусловлено силой его машины, а не преимуществом самого британца над остальными топ-пилотами. Однако гонщик Red Bull не считает, что стать чемпионом за рулем Mercedes мог бы кто угодно.

«60 % пилотов Формулы 1 могли бы выиграть чемпионат с Mercedes. Но не все 20 гонщиков на это способны», – сказал Ферстаппен в эфире голландского канала Ziggo Sport.

В ответ комментатор стал перечислять тех, кто по мнению Ферстаппена не смог бы победить даже за рулем Mercedes. Он назвал Антонио Джовинацци, Лэнса Стролла, Пьера Гасли, Ромена Грожана и российского гонщика AlphaTauri Даниила Квята.

«Да, все правильно», – подтвердил Макс. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, смог бы завоевать титул его партнер по Red Bull Алекс Элбон.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Иван Матушкин

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