Ферстаппен объяснил успехи Хэмилтона скоростью его напарников
По мнению пилота Red Bull, столь громкие успехи шестикратного чемпиона мира отчасти обусловлены тем, что у него часто была самая быстрая машина и не самый сильный товарищ по команде.
Уже в 2020 году Льюис Хэмилтон может сравняться с рекордом Михаэля Шумахера по числу чемпионских титулов и опередить немца по количеству побед в Гран При. Ранее пилот Mercedes уже возглавил историческую книгу рекордов по количеству поулов – сейчас у него их 88, это больше, чем у Айртона Сенны и Фернандо Алонсо вместе взятых.
По мнению лидера Red Bull Racing Макса Ферстаппена, достижения Хэмилтона следует оценивать через призму того, что у него частенько была лучшая машина в Ф1 – и одновременно не самый сильный напарник.
В одной команде с Льюисом в разные годы выступали другие чемпионы мира – тот же Алонсо, Дженсон Баттон и Нико Росберг, – но также он провел два года с Хейкки Ковалайненом, а три последних ездит с Валттери Боттасом.
«Много лет у Льюиса были не лучшие напарники, – рассказал Макс в интервью Telegraph. – Если у тебя подходящая машина, ты можешь обогнать любого. Льюис – невероятный гонщик, один из лучших среди всех, кто когда-либо выступал в Ф1.
Но важно помнить, что если у тебя лучшая машина, позволяющая доминировать, то единственным реальным соперником становится партнер по команде».
Говоря о возможности однажды самому стать напарником Хэмилтона, голландский гонщик признался: «Если это случится, значит, тому и быть. Но не могу сказать, что я мечтаю об этом».
Сравнение Льюиса Хэмилтона с партнерами по команде
|Сезоны
|Гонщик
|Поулы
|Победы
|Подиумы
|Очки
|Число гонок
|2007
|Фернандо Алонсо (McLaren)
|6-2
|4-4
|12-12
|109-109
|17
|2008-2009
|Хейкки Ковалайнен (McLaren)
|11-1
|7-1
|15-3
|147-75
|35
|2010-2012
|Дженсон Баттон (McLaren)
|9-1
|10-8
|22-25
|657-672
|58
|2013-2016
|Нико Росберг (Mercedes)
|35-29
|32-22
|55-50
|1334-1195
|78
|2017-2019
|Валттери Боттас (Mercedes)
|27-11
|31-7
|47-36
|1184-878
|62
|Всего
|88-44
|84-42
|151-126
|3431-2929
|250
Результаты Хэмилтона везде указаны первыми
Лишь двоим пилотам за всю историю удалось опередить Льюиса по итогам сезона, выступая с ним в одной команде. Это сделал Дженсон Баттон в 2011-м, когда два британца выступали в McLaren, а также Нико Росберг в 2016-м уже в Mercedes.
Недавно Баттон вспомнил о годах совместного выступления с Хэмилтоном в эфире Sky Sports. «У нас были интересные взаимоотношения, – рассказал гонщик. – Я пришел в команду из Brawn, где выиграл чемпионат в 2009 году. Льюис был чемпионом в 2008-м с McLaren.
Выступления с ним я считал своего рода вызовом. Два британца в британской команде, два обладателя титула. Это стало для меня дополнительным давлением, но в итоге принесло еще больше удовольствия.
Он был невероятно быстр, на одном круге он вообще быстрее всех в истории Формулы 1. В гонках мне удавалось навязывать ему борьбу, мы сражались за победы. За три года нам удалось выиграть немало, некоторые из тех побед я считаю лучшими в своей карьере. Ведь чтобы добиться их, требовалось побить Льюиса».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Дженсон Баттон В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Бенжамен Винель
Ферстаппен объяснил успехи Хэмилтона скоростью его напарников
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