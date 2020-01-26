Ферстаппен объяснил успехи Хэмилтона скоростью его напарников

Уже в 2020 году Льюис Хэмилтон может сравняться с рекордом Михаэля Шумахера по числу чемпионских титулов и опередить немца по количеству побед в Гран При. Ранее пилот Mercedes уже возглавил историческую книгу рекордов по количеству поулов – сейчас у него их 88, это больше, чем у Айртона Сенны и Фернандо Алонсо вместе взятых.

По мнению лидера Red Bull Racing Макса Ферстаппена, достижения Хэмилтона следует оценивать через призму того, что у него частенько была лучшая машина в Ф1 – и одновременно не самый сильный напарник.

В одной команде с Льюисом в разные годы выступали другие чемпионы мира – тот же Алонсо, Дженсон Баттон и Нико Росберг, – но также он провел два года с Хейкки Ковалайненом, а три последних ездит с Валттери Боттасом.

«Много лет у Льюиса были не лучшие напарники, – рассказал Макс в интервью Telegraph. – Если у тебя подходящая машина, ты можешь обогнать любого. Льюис – невероятный гонщик, один из лучших среди всех, кто когда-либо выступал в Ф1.

Но важно помнить, что если у тебя лучшая машина, позволяющая доминировать, то единственным реальным соперником становится партнер по команде».

Говоря о возможности однажды самому стать напарником Хэмилтона, голландский гонщик признался: «Если это случится, значит, тому и быть. Но не могу сказать, что я мечтаю об этом».

Сравнение Льюиса Хэмилтона с партнерами по команде

Сезоны Гонщик Поулы Победы Подиумы Очки Число гонок 2007 Фернандо Алонсо (McLaren) 6-2 4-4 12-12 109-109 17 2008-2009 Хейкки Ковалайнен (McLaren) 11-1 7-1 15-3 147-75 35 2010-2012 Дженсон Баттон (McLaren) 9-1 10-8 22-25 657-672 58 2013-2016 Нико Росберг (Mercedes) 35-29 32-22 55-50 1334-1195 78 2017-2019 Валттери Боттас (Mercedes) 27-11 31-7 47-36 1184-878 62 Всего 88-44 84-42 151-126 3431-2929 250

Результаты Хэмилтона везде указаны первыми

Лишь двоим пилотам за всю историю удалось опередить Льюиса по итогам сезона, выступая с ним в одной команде. Это сделал Дженсон Баттон в 2011-м, когда два британца выступали в McLaren, а также Нико Росберг в 2016-м уже в Mercedes.

Недавно Баттон вспомнил о годах совместного выступления с Хэмилтоном в эфире Sky Sports. «У нас были интересные взаимоотношения, – рассказал гонщик. – Я пришел в команду из Brawn, где выиграл чемпионат в 2009 году. Льюис был чемпионом в 2008-м с McLaren.

Выступления с ним я считал своего рода вызовом. Два британца в британской команде, два обладателя титула. Это стало для меня дополнительным давлением, но в итоге принесло еще больше удовольствия.

Он был невероятно быстр, на одном круге он вообще быстрее всех в истории Формулы 1. В гонках мне удавалось навязывать ему борьбу, мы сражались за победы. За три года нам удалось выиграть немало, некоторые из тех побед я считаю лучшими в своей карьере. Ведь чтобы добиться их, требовалось побить Льюиса».



