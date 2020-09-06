Ферстаппен уколол Албона, порадовавшегося 9-му месту
Голландец считает, что у пилотов Red Bull не самая быстрая машина – но это не дает оснований испытывать позитив от посредственного результата
Вечером в субботу Макс Ферстаппен позволил себе критическую ремарку в адрес своего товарища по команде. Голландец и его напарник Алекс Элбон заняли в квалификации Гран При Италии 5-е и 9-е места – после чего пилот из Таиланда в разговоре с журналистами оценил эти результаты как хорошие. Голландские журналисты оперативно пересказали эту реплику Ферстаппену – и лидер Red Bull был слегка удивлен такой оценкой.
«Если бы я стал 9-м – не стал бы говорить, что квалификация прошла хорошо, – сказал голландец. – Но если ему для счастья надо так мало…
Со своей стороны могу сказать, что наша машина в этом году просто недостаточно хороша. Конечно, мы поставили на нее кое-какие новые детали. И решили проблемы, с которыми столкнулись в самом начале сезона. Но вы посмотрите, насколько близка к нам AlphaTauri.
Не хочу сказать, что Пьер – плохой пилот и что мы по умолчанию должны быть намного быстрее его. Но в любом случае – если сейчас он только на три десятых медленнее меня, для меня очевидно, что наша машина сейчас не в лучшей форме…»
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Макс Ферстаппен , Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Кирилл Качнов