Ферстаппен указал Red Bull на необходимость пересмотреть тактику

Ник де Врис задел барьер в пятом повороте десятого круга, что привело к повреждению подвески левого переднего колеса. Голландец остановил свою AlphaTauri в зоне безопасности следующего шестого поворота – было понятно, что такое развитие событий непременно приведет к нейтрализации гонки.

Не дожидаясь объявления об этом, в команде Red Bull отдали лидирующему в гонке Максу Ферстаппен распоряжение ехать на пит-стоп. Никто из его преследователей повторять такой шаг не стал. В итоге режим машины безопасности ввели в тот самый момент, когда Макс покидал пит-лейн.

Из-за этого действующий чемпион потерял больше времени, чем его соперники, и после их остановок оказался только третьим. Голландец легко оставил позади Шарля Леклера на Ferrari, но так и не смог нагнать своего напарника Серхио Переса и финишировал вторым.

«Я видел остановившуюся машину [де Вриса], – рассказал гонщик Red Bull после финиша. – Но подумал, что он, может быть, просто заблокировал колеса [и сможет вернуться на трассу] .

Сейчас я понимаю, что ждать такого не стоило – было видно, что одно из колес повреждено, и ему не добраться до боксов своим ходом, даже если получится включить заднюю.

Нам надо еще раз рассмотреть свои действия в этот момент, так как именно тогда я потерял гонку.

Все было видно на больших экранах, хотя и сложно было увидеть, как именно обстоят дела с креплением колеса. Понятно, что команда знала больше. Но мы в любом случае разберемся, нельзя ли было действовать иначе».

Макс добавил, что после пит-стопа пробовал оказывать давление на Переса, но это оказалось не так просто из-за нескольких факторов.

«После машины безопасности я пытался давить на Серхио подъехать к нему достаточно близко, чтобы использовать DRS, – объяснил прошлогодний победитель гонки в Баку. –В какой-то момент мне это почти удалось, оставалось последнее усилие.

Кажется, тогда-то я и повредил шины, так как начал действовать слишком агрессивно, а ехать было еще долго. Потом отрыв стабилизировался. Я старался ехать в своем темпе, чтобы не слишком нагружать резину.

Но это было сложно, так как наш баланс от входа в повороты до апекса был не самым лучшим, а на этой трассе как раз это имеет значение.

Из-за этого у меня были сложности с избытком и недостатком поворачиваемости. Я пытался что-то исправить с помощью настроек на руле и, считаю, смог добиться определенного успеха кругов за десять до финиша.

После этого поведение машины нравилось мне уже куда больше».