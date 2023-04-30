Ферстаппен указал Red Bull на необходимость пересмотреть тактику
Макса не устроило решение команды провести ему пит-стоп по ходу бакинской гонки, не позволивший в дальнейшем претендовать на победу
Ник де Врис задел барьер в пятом повороте десятого круга, что привело к повреждению подвески левого переднего колеса. Голландец остановил свою AlphaTauri в зоне безопасности следующего шестого поворота – было понятно, что такое развитие событий непременно приведет к нейтрализации гонки.
Не дожидаясь объявления об этом, в команде Red Bull отдали лидирующему в гонке Максу Ферстаппен распоряжение ехать на пит-стоп. Никто из его преследователей повторять такой шаг не стал. В итоге режим машины безопасности ввели в тот самый момент, когда Макс покидал пит-лейн.
Из-за этого действующий чемпион потерял больше времени, чем его соперники, и после их остановок оказался только третьим. Голландец легко оставил позади Шарля Леклера на Ferrari, но так и не смог нагнать своего напарника Серхио Переса и финишировал вторым.
«Я видел остановившуюся машину [де Вриса], – рассказал гонщик Red Bull после финиша. – Но подумал, что он, может быть, просто заблокировал колеса [и сможет вернуться на трассу] .
Сейчас я понимаю, что ждать такого не стоило – было видно, что одно из колес повреждено, и ему не добраться до боксов своим ходом, даже если получится включить заднюю.
Нам надо еще раз рассмотреть свои действия в этот момент, так как именно тогда я потерял гонку.
Все было видно на больших экранах, хотя и сложно было увидеть, как именно обстоят дела с креплением колеса. Понятно, что команда знала больше. Но мы в любом случае разберемся, нельзя ли было действовать иначе».
Макс добавил, что после пит-стопа пробовал оказывать давление на Переса, но это оказалось не так просто из-за нескольких факторов.
«После машины безопасности я пытался давить на Серхио подъехать к нему достаточно близко, чтобы использовать DRS, – объяснил прошлогодний победитель гонки в Баку. –В какой-то момент мне это почти удалось, оставалось последнее усилие.
Кажется, тогда-то я и повредил шины, так как начал действовать слишком агрессивно, а ехать было еще долго. Потом отрыв стабилизировался. Я старался ехать в своем темпе, чтобы не слишком нагружать резину.
Но это было сложно, так как наш баланс от входа в повороты до апекса был не самым лучшим, а на этой трассе как раз это имеет значение.
Из-за этого у меня были сложности с избытком и недостатком поворачиваемости. Я пытался что-то исправить с помощью настроек на руле и, считаю, смог добиться определенного успеха кругов за десять до финиша.
После этого поведение машины нравилось мне уже куда больше».
FIA начала расследование «безумного» пит-стопа Окона на последнем круге
Перес: Я должен был уже лидировать в чемпионате
Хорнер объяснил пит-стоп Макса в Баку. Вышло не особо убедительно
Хорнер объяснил пит-стоп Макса в Баку. Вышло не особо убедительно Хорнер объяснил пит-стоп Макса в Баку. Вышло не особо убедительно
Стартовая решетка Гран При Азербайджана
Стартовая решетка Гран При Азербайджана Стартовая решетка Гран При Азербайджана
«Надеюсь, он поймет, что такое риск». Расселл ответил Ферстаппену
«Надеюсь, он поймет, что такое риск». Расселл ответил Ферстаппену «Надеюсь, он поймет, что такое риск». Расселл ответил Ферстаппену
Перес: Я должен был уже лидировать в чемпионате
Перес: Я должен был уже лидировать в чемпионате Перес: Я должен был уже лидировать в чемпионате
Леклер назвал невозможной борьбу с Red Bull в гонках
Леклер назвал невозможной борьбу с Red Bull в гонках Леклер назвал невозможной борьбу с Red Bull в гонках
Перес: Мне повезло, что машина не развалилась после удара о стену
Перес: Мне повезло, что машина не развалилась после удара о стену Перес: Мне повезло, что машина не развалилась после удара о стену
Самое важное:
Гран При Майами-2023: расписание, факты и статистика
Гран При Майами-2023: расписание, факты и статистика Гран При Майами-2023: расписание, факты и статистика
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании
Хорнер объяснил пит-стоп Макса в Баку. Вышло не особо убедительно
Хорнер объяснил пит-стоп Макса в Баку. Вышло не особо убедительно Хорнер объяснил пит-стоп Макса в Баку. Вышло не особо убедительно
Перес: Я должен был уже лидировать в чемпионате
Перес: Я должен был уже лидировать в чемпионате Перес: Я должен был уже лидировать в чемпионате
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.