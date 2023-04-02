Ферстаппен уехал от соперников в Мельбурне, Хэм и Алонсо дополнили подиум
Макс откатился после старта на третье место, но быстро вернулся в лидеры и не испытал проблем на пути у победе. Серхио Перес пробился с последнего места на пятое, Джордж Расселл с Шарлем Леклером не добрались до финиша
Этот отчет описывает австралийскую гонку до того момента, как Кевин Магнуссен разбил машину на 53-м круге. О том, что происходило после этого и привело к скомканной концовке с рестартом, множеством аварий, перестановок и фактическим возвращением изначальных позиций, мы подготовили отдельный материал:
Гонку третьего этапа сезона Ф1 с полным правом можно поделить на две неравные части. Первые 12 кругов подарили болельщикам яркий и зрелищный триллер, а вот на оставшейся дистанции до красных флагов положение было почти неизменным.
Началось все с того, что на старте Джордж Расселл занял внутреннюю траекторию и захватил лидерство с первого ряда – а следом на прямой, ведущей к третьему повороту, другой пилот Mercedes Льюис Хэмилтон смог поравняться с Максом Ферстаппеном и успешно атаковать старого соперника в третьем повороте. Так всего за минуту голландец, накануне победивший в квалификации, оказался только третьим.
Однако авария Алекса Элбона на седьмом круге привела к появлению сначала желтых, а потом и красных флагов. Но еще до остановки гонки Mercedes провела Расселлу пит-стоп – и тот откатился на седьмую позицию.
После старта: Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
А вскоре после рестарта, который давали с решетки, Макс обогнал Льюиса в скоростной дуге, ведущей к десятому повороту – и помчался к своей 37-й победе. Так как шины пилоту Red Bull сменили во время остановки гонки, ему даже не потребовалось проводить пит-стопы.
Ферстаппен напомнил о себе, когда незадолго до финиша выехал с трассы в предпоследнем повороте, но в остальном все события происходили исключительно за его спиной. Преимущество голландца достигало комфортных десяти секунд.
На пресловутом рестарте в концовке Макс уверенно удержал преимущество над Хэмилтоном и остался первым.
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Судьи с машиной Джорджа Расселла, Mercedes F1 W14, после схода
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Льюис финишировал вторым и был явно доволен, добившись лучшего результата в сезоне, а вот Расселл, который после рестарта в дебюте быстро пробился с седьмого места на четвертое, вынужден был сойти после 17 кругов: за его машиной потянулся дымок, а потом и языки пламени. Это первый технический сход британца за время выступлений в Mercedes.
Фернандо Алонсо в третий раз подряд дополнил тройку призеров: у испанца и его Aston в этот раз не было темпа, чтобы атаковать Mercedes, но всех остальных ветеран опередил очень уверенно.
Гонщик едва не потерял 101-й подиум из-за контакта с Карлосом Сайнсом на финальном рестарте, но решение судей о возвращении позиций стало спасительным для Фернандо – даже после легкого удара о барьер его Aston сохранила способность двигаться своим ходом.
Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF-23
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Пусто-пусто
Для Ferrari гонка принесла лишь негативные эмоции. На первом же круге, пока Хэмилтон и Ферстаппен боролись за второе место, следом за ними образовалась плотная группа из пилотов Скудерии и Aston Martin.
Шарль Леклер входил в третий поворот по внешнему радиусу и не оставил внутри достаточно места для Лэнса Стролла. После контакта колесами SF-23 монегаска развернуло и выбросило в гравий. Сход стал для него вторым за три гонки.
Карлос Сайнс со старта обогнал было Алонсо, однако затем, как и Джордж Расселл, провел первый пит-стоп сразу после аварии Элбона – и оказался 11-м. Однако на второй части дистанции испанцу удался неплохой прорыв, и после нескольких обгонов он поднялся до четвертого места.
Увы, пять секунд штрафа за контакт с Алонсо вновь отбросили испанца во второй десяток, чему он был страшно недоволен.
Потягаться в невезении с Ferrari в этот день могла только Alpine. Два ее пилота должны были зарабатывать очки, но столкнулись между собой на финальном рестарте и вдребезги разбили машины. Это лишило их возможности проехать тот самый «прогулочный» финальный круг.
Серхио Перес, Red Bull RB19
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Плюс 15 для Серхио
В Джидде Макс стартовал 15-м и финишировал вторым. Однако длинные прямые саудовской трассы помогли чемпиону – кольцо в Альберт-парке в этом отношении далеко не столь благоволит обгонам.
Потому, начав борьбу с пит-лейна, Серхио Перес едва ли рассчитывал на что-то подобное. Но в итоге мексиканец даже превзошел напарника и стал пятым. Он сумел постепенно подняться до седьмой позиции, а в самой концовки воспользовался сложностями Сайнса и Пьера Гасли, да еще и получил бонус за лучшее время круга.
Мексиканец финишировал следом за Лэнсом Строллом, который улетел было в гравий третьего поворота на финальном рестарте, но – как и Алонсо – счастливо вернулся на прежнее место в итоговом протоколе.
Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Джейк Грант
Ландо Норрис в сложной борьбе с Нико Хюлькенбергом отвоевал позицию, которая в итоге оказалась шестой – это первые очки McLaren в сезоне. Оскар Пиастри невероятно обрадовал земляков восьмым результатом.
Чжоу Гуаньюй и Юки Цунода дополнили десятку – таким образом, теперь у всех команд Ф1 есть зачетные очки.
Ник де Врис с Логаном Сарджентом столкнулись на финальном рестарте и выбыли из борьбы, пополнив большой список сошедших. Примечательно, что для обоих пилотов это первый случай за карьеру, когда не получилось доехать до клетчатого флага.
Результаты Гран При Австралии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|-
|3
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|0.179
|0.179
|3
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|0.769
|0.769
|3
|4
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|3.082
|3.082
|3
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|3.320
|3.320
|5
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|3.701
|3.701
|3
|7
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|4.939
|4.939
|3
|8
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|5.382
|5.382
|4
|9
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|5.713
|5.713
|5
|10
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|6.052
|6.052
|4
|11
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|6.513
|6.513
|6
|12
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|6.594
|6.594
|4
|13
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|2
|14
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|3
|15
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|4
|16
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|6
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|2
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|Полные результаты
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