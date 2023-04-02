Ферстаппен уехал от соперников в Мельбурне, Хэм и Алонсо дополнили подиум

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Этот отчет описывает австралийскую гонку до того момента, как Кевин Магнуссен разбил машину на 53-м круге. О том, что происходило после этого и привело к скомканной концовке с рестартом, множеством аварий, перестановок и фактическим возвращением изначальных позиций, мы подготовили отдельный материал:

Гонку третьего этапа сезона Ф1 с полным правом можно поделить на две неравные части. Первые 12 кругов подарили болельщикам яркий и зрелищный триллер, а вот на оставшейся дистанции до красных флагов положение было почти неизменным.

Началось все с того, что на старте Джордж Расселл занял внутреннюю траекторию и захватил лидерство с первого ряда – а следом на прямой, ведущей к третьему повороту, другой пилот Mercedes Льюис Хэмилтон смог поравняться с Максом Ферстаппеном и успешно атаковать старого соперника в третьем повороте. Так всего за минуту голландец, накануне победивший в квалификации, оказался только третьим.

Однако авария Алекса Элбона на седьмом круге привела к появлению сначала желтых, а потом и красных флагов. Но еще до остановки гонки Mercedes провела Расселлу пит-стоп – и тот откатился на седьмую позицию.

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После старта: Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

А вскоре после рестарта, который давали с решетки, Макс обогнал Льюиса в скоростной дуге, ведущей к десятому повороту – и помчался к своей 37-й победе. Так как шины пилоту Red Bull сменили во время остановки гонки, ему даже не потребовалось проводить пит-стопы.

Ферстаппен напомнил о себе, когда незадолго до финиша выехал с трассы в предпоследнем повороте, но в остальном все события происходили исключительно за его спиной. Преимущество голландца достигало комфортных десяти секунд.

На пресловутом рестарте в концовке Макс уверенно удержал преимущество над Хэмилтоном и остался первым.

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Судьи с машиной Джорджа Расселла, Mercedes F1 W14, после схода Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Льюис финишировал вторым и был явно доволен, добившись лучшего результата в сезоне, а вот Расселл, который после рестарта в дебюте быстро пробился с седьмого места на четвертое, вынужден был сойти после 17 кругов: за его машиной потянулся дымок, а потом и языки пламени. Это первый технический сход британца за время выступлений в Mercedes.

Фернандо Алонсо в третий раз подряд дополнил тройку призеров: у испанца и его Aston в этот раз не было темпа, чтобы атаковать Mercedes, но всех остальных ветеран опередил очень уверенно.

Гонщик едва не потерял 101-й подиум из-за контакта с Карлосом Сайнсом на финальном рестарте, но решение судей о возвращении позиций стало спасительным для Фернандо – даже после легкого удара о барьер его Aston сохранила способность двигаться своим ходом.

Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF-23 Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Пусто-пусто

Для Ferrari гонка принесла лишь негативные эмоции. На первом же круге, пока Хэмилтон и Ферстаппен боролись за второе место, следом за ними образовалась плотная группа из пилотов Скудерии и Aston Martin.

Шарль Леклер входил в третий поворот по внешнему радиусу и не оставил внутри достаточно места для Лэнса Стролла. После контакта колесами SF-23 монегаска развернуло и выбросило в гравий. Сход стал для него вторым за три гонки.

Карлос Сайнс со старта обогнал было Алонсо, однако затем, как и Джордж Расселл, провел первый пит-стоп сразу после аварии Элбона – и оказался 11-м. Однако на второй части дистанции испанцу удался неплохой прорыв, и после нескольких обгонов он поднялся до четвертого места.

Увы, пять секунд штрафа за контакт с Алонсо вновь отбросили испанца во второй десяток, чему он был страшно недоволен.

Потягаться в невезении с Ferrari в этот день могла только Alpine. Два ее пилота должны были зарабатывать очки, но столкнулись между собой на финальном рестарте и вдребезги разбили машины. Это лишило их возможности проехать тот самый «прогулочный» финальный круг.

Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Плюс 15 для Серхио

В Джидде Макс стартовал 15-м и финишировал вторым. Однако длинные прямые саудовской трассы помогли чемпиону – кольцо в Альберт-парке в этом отношении далеко не столь благоволит обгонам.

Потому, начав борьбу с пит-лейна, Серхио Перес едва ли рассчитывал на что-то подобное. Но в итоге мексиканец даже превзошел напарника и стал пятым. Он сумел постепенно подняться до седьмой позиции, а в самой концовки воспользовался сложностями Сайнса и Пьера Гасли, да еще и получил бонус за лучшее время круга.

Мексиканец финишировал следом за Лэнсом Строллом, который улетел было в гравий третьего поворота на финальном рестарте, но – как и Алонсо – счастливо вернулся на прежнее место в итоговом протоколе.

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Джейк Грант

Ландо Норрис в сложной борьбе с Нико Хюлькенбергом отвоевал позицию, которая в итоге оказалась шестой – это первые очки McLaren в сезоне. Оскар Пиастри невероятно обрадовал земляков восьмым результатом.

Чжоу Гуаньюй и Юки Цунода дополнили десятку – таким образом, теперь у всех команд Ф1 есть зачетные очки.

Ник де Врис с Логаном Сарджентом столкнулись на финальном рестарте и выбыли из борьбы, пополнив большой список сошедших. Примечательно, что для обоих пилотов это первый случай за карьеру, когда не получилось доехать до клетчатого флага.

Результаты Гран При Австралии