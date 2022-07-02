Ферстаппен уехал от соперников в финальной тренировке

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В какой-то момент – примерно за 15 минут до клетчатого флага – могло показаться, что британский этап станет настоящим триллером: в тот момент Макс Ферстаппен опережал Шарля Леклера на 0,002 секунды, а оба гонщика Mercedes уступали им чуть больше одной десятой.

Однако в этот момент голландский пилот Red Bull выехал из боксов на свежем комплекте шин Soft (C3) и при отработке квалификационной попытки разом сбросил со своего результата еще полсекунды. Его время – 1:27.910 – стало новым рекордом уик-энда, хотя и уступает 3,5 секунды квалификационному результату 2020 года, показанному Льюисом Хэмилтоном за рулем Mercedes.

Более того, чуть позже на вторую строчку поднялся еще один представитель RBR Cерхио Перес, который накануне жаловался на поведение машины.

В оставшееся время соперники пробовали как-то ответить действующему чемпиону, но Леклер, даже улучшив свое время, остался третьим. Гонщики Mercedes показали четвертый и пятый результаты, шестерку лидеров замкнул Карлос Сайнс – испанец вровень с Леклером проходил первый и третий сектора, но много терял на втором..

«Лучшим из остальных», уступив больше секунды, стал Ландо Норрис из McLaren, тогда как для другого пилота команды Даниэля Риккардо даже в отсутствии технических проблем сессия закончилась только 18-м результатом.

В десятку пробились гонщики еще трех команд – Alfa Romeo (Валттери Боттас), Haas (Мик Шумахер) и Alpine (Фернандо Алонсо).

Неожиданно низко оказались в протоколе оба гонщика AlphaTauri, которые пропустили даже соперников из Williams и Aston Martin.

По ходу заездов прогноз допускал небольшой дождь, но в итоге с неба упали лишь несколько капель, которые не смогли даже промочить асфальт.

Тренировка обошлась без происшествий и серьезных поломок, все ее участники успели проехать как минимум по 16 кругов.

Результаты третьей тренировки Гран При Великобритании