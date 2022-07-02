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Формула 1 / Гран При Великобритании Отчет о тренировке

Ферстаппен уехал от соперников в финальной тренировке

В субботу утром лидер сезона Ф1 убедительно продемонстрировал соперникам свою силу в Сильверстоуне. Ставшего вторым Серхио Переса он опередил на четыре с лишним десятых

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен уехал от соперников в финальной тренировке
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В какой-то момент – примерно за 15 минут до клетчатого флага – могло показаться, что британский этап станет настоящим триллером: в тот момент Макс Ферстаппен опережал Шарля Леклера на 0,002 секунды, а оба гонщика Mercedes уступали им чуть больше одной десятой.

Однако в этот момент голландский пилот Red Bull выехал из боксов на свежем комплекте шин Soft (C3) и при отработке квалификационной попытки разом сбросил со своего результата еще полсекунды. Его время – 1:27.910 – стало новым рекордом уик-энда, хотя и уступает 3,5 секунды квалификационному результату 2020 года, показанному Льюисом Хэмилтоном за рулем Mercedes.

Более того, чуть позже на вторую строчку поднялся еще один представитель RBR Cерхио Перес, который накануне жаловался на поведение машины. 

В оставшееся время соперники пробовали как-то ответить действующему чемпиону, но Леклер, даже улучшив свое время, остался третьим. Гонщики Mercedes показали четвертый и пятый результаты, шестерку лидеров замкнул Карлос Сайнс – испанец вровень с Леклером проходил первый и третий сектора, но много терял на втором.. 

«Лучшим из остальных», уступив больше секунды, стал Ландо Норрис из McLaren, тогда как для другого пилота команды Даниэля Риккардо даже в отсутствии технических проблем сессия закончилась только 18-м результатом.

В десятку пробились гонщики еще трех команд – Alfa Romeo (Валттери Боттас), Haas (Мик Шумахер) и Alpine (Фернандо Алонсо). 

Неожиданно низко оказались в протоколе оба гонщика AlphaTauri, которые пропустили даже соперников из Williams и Aston Martin.

По ходу заездов прогноз допускал небольшой дождь, но в итоге с неба упали лишь несколько капель, которые не смогли даже промочить асфальт. 

Тренировка обошлась без происшествий и серьезных поломок, все ее участники успели проехать как минимум по 16 кругов.

Результаты третьей тренировки Гран При Великобритании

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 18 1'27.901  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 21 1'28.311 0.410
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 21 1'28.348 0.447
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 21 1'28.426 0.525
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 24 1'28.488 0.587
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 21 1'28.689 0.788
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 20 1'29.102 1.201
8 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 20 1'29.185 1.284
9 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 21 1'29.510 1.609
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 20 1'29.520 1.619
11 France Эстебан Окон Alpine Renault 24 1'29.552 1.651
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 25 1'29.593 1.692
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 17 1'29.752 1.851
14 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 22 1'29.780 1.879
15 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 23 1'29.885 1.984
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 26 1'29.892 1.991
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 22 1'30.039 2.138
18 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 21 1'30.293 2.392
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 16 1'30.489 2.588
20 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 19 1'30.523 2.622
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