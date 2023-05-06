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Формула 1 / Гран При Майами Отчет о тренировке

Ферстаппен уехал от Леклера в финальной тренировке Гран При Майами

Макс подтвердил свое преимущество в скорости на городской трассе в Майами, лидер Ferrari уступил ему четыре десятых секунды

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Благодаря возвращению Формулы 1 к классическому формату уик-энда субботняя утренняя (по местному времени) тренировка позволила оценить силу пилотов и команд в квалификационных попытках, которым участники этапа традиционно посвятили финальные 15 минут сессии.

Макс Ферстаппен наглядно продемонстрировал, что не намерен терпеть новые поражения: под жарким солнцем он проехал круг на шинах Soft за 1:27.535 и уверенно оставил всех преследователей позади. 

Серхио Перес, которого после Баку называли серьезным соперником для голландского чемпиона, остался лишь третьим (+0,515). Больше всего относительно напарника он терял на первом секторе. 

Между гонщиками Red Bull в протоколе расположился Шарль Леклер, пилот Ferrari отстал от Макса на четыре десятых. 

Карлос Сайнс, который до начала квалификационных попыток долгое время держался вторым,  в итоге замкнул квартет лидеров, который уложился в 0,6 секунды.

Эстебан Окогн, Alpine A523

Эстебан Окогн, Alpine A523

Фото: Александр Триниц / Motorsport Images

Однако самой интересной получилась следующая часть протокола. Результаты с пятого до 14-го места уложились в три с небольшим десятых, причем в этой группе оказались представители шести команд. 

Третьей силой во Флориде внезапно оказалась Alpine. Ее пилоты Эстебан Окон и Пьер Гасли оказались лучшими позади квартета лидеров, следом за ними в десятку с минимальными отрывами смогли пробиться представители Alfa Romeo, Haas, Williams и Mercedes. 

Джордж Расселл сказал по радио, что «с балансом все в порядке, нам просто не хватает темпа».

Главной же неожиданностью можно назвать результаты Aston Martin и Льюиса Хэмилтона. Гонщики на зеленых машинах стали только 12-м и 14-м, а семикратный чемпион занял место между ними. 

В отличие от пятницы, совсем не оказалось скорости у McLaren, а для Ника де Вриса 20-я и последняя строчка стала в преддверии квалификации очень недобрым знаком. 

Тренировка обошлась без разбитых машин и красных флагов, хотя небольших ошибок и выездов в зоны безопасности по-прежнему было немало.

Результаты третьей тренировки Гран При Майами

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 18 1'27.535  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 26 1'27.941 0.406
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 22 1'28.050 0.515
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 27 1'28.125 0.590
5 France Эстебан Окон Alpine Renault 25 1'28.407 0.872
6 France Пьер Гасли Alpine Renault 24 1'28.428 0.893
7 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 19 1'28.456 0.921
8 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 16 1'28.497 0.962
9 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 20 1'28.561 1.026
10 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 20 1'28.606 1.071
11 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 14 1'28.607 1.072
12 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 24 1'28.618 1.083
13 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 23 1'28.718 1.183
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 24 1'28.723 1.188
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 19 1'29.074 1.539
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 20 1'29.179 1.644
17 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 20 1'29.264 1.729
18 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 18 1'29.375 1.840
19 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 18 1'29.401 1.866
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 22 1'29.447 1.912
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