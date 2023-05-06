Ферстаппен уехал от Леклера в финальной тренировке Гран При Майами

Благодаря возвращению Формулы 1 к классическому формату уик-энда субботняя утренняя (по местному времени) тренировка позволила оценить силу пилотов и команд в квалификационных попытках, которым участники этапа традиционно посвятили финальные 15 минут сессии.

Макс Ферстаппен наглядно продемонстрировал, что не намерен терпеть новые поражения: под жарким солнцем он проехал круг на шинах Soft за 1:27.535 и уверенно оставил всех преследователей позади.

Серхио Перес, которого после Баку называли серьезным соперником для голландского чемпиона, остался лишь третьим (+0,515). Больше всего относительно напарника он терял на первом секторе.

Между гонщиками Red Bull в протоколе расположился Шарль Леклер, пилот Ferrari отстал от Макса на четыре десятых.

Карлос Сайнс, который до начала квалификационных попыток долгое время держался вторым, в итоге замкнул квартет лидеров, который уложился в 0,6 секунды.

Эстебан Окогн, Alpine A523 Фото: Александр Триниц / Motorsport Images

Однако самой интересной получилась следующая часть протокола. Результаты с пятого до 14-го места уложились в три с небольшим десятых, причем в этой группе оказались представители шести команд.

Третьей силой во Флориде внезапно оказалась Alpine. Ее пилоты Эстебан Окон и Пьер Гасли оказались лучшими позади квартета лидеров, следом за ними в десятку с минимальными отрывами смогли пробиться представители Alfa Romeo, Haas, Williams и Mercedes.

Джордж Расселл сказал по радио, что «с балансом все в порядке, нам просто не хватает темпа».

Главной же неожиданностью можно назвать результаты Aston Martin и Льюиса Хэмилтона. Гонщики на зеленых машинах стали только 12-м и 14-м, а семикратный чемпион занял место между ними.

В отличие от пятницы, совсем не оказалось скорости у McLaren, а для Ника де Вриса 20-я и последняя строчка стала в преддверии квалификации очень недобрым знаком.

Тренировка обошлась без разбитых машин и красных флагов, хотя небольших ошибок и выездов в зоны безопасности по-прежнему было немало.

Результаты третьей тренировки Гран При Майами