Ферстаппен уехал от Леклера в финальной тренировке Гран При Майами
Макс подтвердил свое преимущество в скорости на городской трассе в Майами, лидер Ferrari уступил ему четыре десятых секунды
Благодаря возвращению Формулы 1 к классическому формату уик-энда субботняя утренняя (по местному времени) тренировка позволила оценить силу пилотов и команд в квалификационных попытках, которым участники этапа традиционно посвятили финальные 15 минут сессии.
Макс Ферстаппен наглядно продемонстрировал, что не намерен терпеть новые поражения: под жарким солнцем он проехал круг на шинах Soft за 1:27.535 и уверенно оставил всех преследователей позади.
Серхио Перес, которого после Баку называли серьезным соперником для голландского чемпиона, остался лишь третьим (+0,515). Больше всего относительно напарника он терял на первом секторе.
Между гонщиками Red Bull в протоколе расположился Шарль Леклер, пилот Ferrari отстал от Макса на четыре десятых.
Карлос Сайнс, который до начала квалификационных попыток долгое время держался вторым, в итоге замкнул квартет лидеров, который уложился в 0,6 секунды.
Эстебан Окогн, Alpine A523
Фото: Александр Триниц / Motorsport Images
Однако самой интересной получилась следующая часть протокола. Результаты с пятого до 14-го места уложились в три с небольшим десятых, причем в этой группе оказались представители шести команд.
Третьей силой во Флориде внезапно оказалась Alpine. Ее пилоты Эстебан Окон и Пьер Гасли оказались лучшими позади квартета лидеров, следом за ними в десятку с минимальными отрывами смогли пробиться представители Alfa Romeo, Haas, Williams и Mercedes.
Джордж Расселл сказал по радио, что «с балансом все в порядке, нам просто не хватает темпа».
Главной же неожиданностью можно назвать результаты Aston Martin и Льюиса Хэмилтона. Гонщики на зеленых машинах стали только 12-м и 14-м, а семикратный чемпион занял место между ними.
В отличие от пятницы, совсем не оказалось скорости у McLaren, а для Ника де Вриса 20-я и последняя строчка стала в преддверии квалификации очень недобрым знаком.
Тренировка обошлась без разбитых машин и красных флагов, хотя небольших ошибок и выездов в зоны безопасности по-прежнему было немало.
Результаты третьей тренировки Гран При Майами
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|18
|1'27.535
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|26
|1'27.941
|0.406
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|22
|1'28.050
|0.515
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|27
|1'28.125
|0.590
|5
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|25
|1'28.407
|0.872
|6
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|24
|1'28.428
|0.893
|7
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|19
|1'28.456
|0.921
|8
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|16
|1'28.497
|0.962
|9
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|20
|1'28.561
|1.026
|10
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'28.606
|1.071
|11
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|14
|1'28.607
|1.072
|12
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|1'28.618
|1.083
|13
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|23
|1'28.718
|1.183
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|1'28.723
|1.188
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|19
|1'29.074
|1.539
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|20
|1'29.179
|1.644
|17
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|20
|1'29.264
|1.729
|18
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|18
|1'29.375
|1.840
|19
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|18
|1'29.401
|1.866
|20
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|22
|1'29.447
|1.912
|Полные результаты
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