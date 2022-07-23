Ферстаппен уехал от Ferrari в финальной тренировке Гран При Франции
После сложной пятницы действующий чемпион мира из Red Bull начал субботу в Ле-Кастелле с лучшего времени
За одну ночь расстановка сил претерпела радикальные изменения: если первый день завершился в пользу Ferrari, то в часовой субботней тренировке гонщики на алых машинах не смогли угнаться за Максом Ферстаппеном.
Время 1:32.272, показанное голландцем на мягких шинах Soft (C4), сделало его фаворитом перед стартом квалификации. Возможно, лидер сезона мог бы проехать и еще быстрее, но в последнем повороте последнего медленного круга уперся в Haas Мика Шумахера и был вынужден сбросить скорость, выразив жестом свое недовольство.
Но даже без этого Макс выиграл у Карлоса Сайнса 0,354 секунды, а у Шарля Леклера – и вовсе 0,637. Испанец, которого замена мотора в любом случае отправила на последний стартовый ряд, потерял часть времени, пока механики работали с задней подвеской его Ferrari, но все равно опередило напарника.
Леклер, кроме того, потерял контроль над машиной в 12-м повороте – к счастью, его F1-75 не пострадала.
Льюис Хэмилтон показал четвертое время – гонщики Mercedes избрали разные аэродинамические пакеты, и сэр семикратный на более «загруженной» машине проехал быстрее Джорджа Расселла. Более того, Льюис опередил на несколько сотых и Серхио Переса, ставшего лидером по пройденной дистанции.
Алекс Элбон, Williams FW44, Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Последующие результаты позмоляют говорить о крайне упорной борьбе в средней группе. После слабой пятницы Фернандо Алонсо стал «лучшим среди остальных» с седьмым результатом, но еще большим сюрпризом можно назвать восьмое время Алекса Элбона из Williams.
Учитывая 12-й результат его партнера Николя Латифи, можно говорить об очень хороших шансах команды из Гроу в квалификации.
Ландо Норрис (McLaren) и Юки Цунода (AlphaTauri) замкнули десятку – японец опять не смог избежать ругательств в радиоэфире после выезда за пределы трассы.
Гонщики Haas, напротив, опустились во второй десяток. Еще хуже выступили представители Aston Martin – Лэнс Стролл жаловался на отвратительное поведение машины, а Себастьян Феттель вовсе не смог поработать на шинах Soft из-за необходимости заменить днище его AMR22.
Результаты третьей тренировки Гран При Франции
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|23
|1'32.272
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|14
|1'32.626
|0.354
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|20
|1'32.909
|0.637
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|22
|1'33.255
|0.983
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|25
|1'33.293
|1.021
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|18
|1'33.376
|1.104
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|18
|1'33.505
|1.233
|8
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|19
|1'33.558
|1.286
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|16
|1'33.669
|1.397
|10
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|19
|1'33.751
|1.479
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|17
|1'33.788
|1.516
|12
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|16
|1'33.841
|1.569
|13
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|18
|1'33.869
|1.597
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'33.872
|1.600
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|19
|1'33.911
|1.639
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|23
|1'34.031
|1.759
|17
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|18
|1'34.122
|1.850
|18
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|1'34.177
|1.905
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|12
|1'34.222
|1.950
|20
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|11
|1'34.536
|2.264
|Полные результаты
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