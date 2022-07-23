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За одну ночь расстановка сил претерпела радикальные изменения: если первый день завершился в пользу Ferrari, то в часовой субботней тренировке гонщики на алых машинах не смогли угнаться за Максом Ферстаппеном.

Время 1:32.272, показанное голландцем на мягких шинах Soft (C4), сделало его фаворитом перед стартом квалификации. Возможно, лидер сезона мог бы проехать и еще быстрее, но в последнем повороте последнего медленного круга уперся в Haas Мика Шумахера и был вынужден сбросить скорость, выразив жестом свое недовольство.

Но даже без этого Макс выиграл у Карлоса Сайнса 0,354 секунды, а у Шарля Леклера – и вовсе 0,637. Испанец, которого замена мотора в любом случае отправила на последний стартовый ряд, потерял часть времени, пока механики работали с задней подвеской его Ferrari, но все равно опередило напарника.

Леклер, кроме того, потерял контроль над машиной в 12-м повороте – к счастью, его F1-75 не пострадала.

Льюис Хэмилтон показал четвертое время – гонщики Mercedes избрали разные аэродинамические пакеты, и сэр семикратный на более «загруженной» машине проехал быстрее Джорджа Расселла. Более того, Льюис опередил на несколько сотых и Серхио Переса, ставшего лидером по пройденной дистанции.

Алекс Элбон, Williams FW44, Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Последующие результаты позмоляют говорить о крайне упорной борьбе в средней группе. После слабой пятницы Фернандо Алонсо стал «лучшим среди остальных» с седьмым результатом, но еще большим сюрпризом можно назвать восьмое время Алекса Элбона из Williams.

Учитывая 12-й результат его партнера Николя Латифи, можно говорить об очень хороших шансах команды из Гроу в квалификации.

Ландо Норрис (McLaren) и Юки Цунода (AlphaTauri) замкнули десятку – японец опять не смог избежать ругательств в радиоэфире после выезда за пределы трассы.

Гонщики Haas, напротив, опустились во второй десяток. Еще хуже выступили представители Aston Martin – Лэнс Стролл жаловался на отвратительное поведение машины, а Себастьян Феттель вовсе не смог поработать на шинах Soft из-за необходимости заменить днище его AMR22.

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