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Формула 1 / Гран При Франции Отчет о тренировке

Ферстаппен уехал от Ferrari в финальной тренировке Гран При Франции

После сложной пятницы действующий чемпион мира из Red Bull начал субботу в Ле-Кастелле с лучшего времени

Александр Кабановский
Автор:
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Ферстаппен уехал от Ferrari в финальной тренировке Гран При Франции
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За одну ночь расстановка сил претерпела радикальные изменения: если первый день завершился в пользу Ferrari, то в часовой субботней тренировке гонщики на алых машинах не смогли угнаться за Максом Ферстаппеном. 

Время 1:32.272, показанное голландцем на мягких шинах Soft (C4), сделало его фаворитом перед стартом квалификации. Возможно, лидер сезона мог бы проехать и еще быстрее, но в последнем повороте последнего медленного круга уперся в Haas Мика Шумахера и был вынужден сбросить скорость, выразив жестом свое недовольство. 

Но даже без этого Макс выиграл у Карлоса Сайнса 0,354 секунды, а у Шарля Леклера – и вовсе 0,637. Испанец, которого замена мотора в любом случае отправила на последний стартовый ряд, потерял часть времени, пока механики работали с задней подвеской его Ferrari, но все равно опередило напарника.

Леклер, кроме того, потерял контроль над машиной в 12-м повороте – к счастью, его F1-75 не пострадала. 

Льюис Хэмилтон показал четвертое время – гонщики Mercedes избрали разные аэродинамические пакеты, и сэр семикратный на более «загруженной» машине проехал быстрее Джорджа Расселла. Более того, Льюис опередил на несколько сотых и Серхио Переса, ставшего лидером по пройденной дистанции.

Алекс Элбон, Williams FW44, Фернандо Алонсо, Alpine A522

Алекс Элбон, Williams FW44, Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Последующие результаты позмоляют говорить о крайне упорной борьбе в средней группе. После слабой пятницы Фернандо Алонсо стал «лучшим среди остальных» с седьмым результатом, но еще большим сюрпризом можно назвать восьмое время Алекса Элбона из Williams. 

Учитывая 12-й результат его партнера Николя Латифи, можно говорить об очень хороших шансах команды из Гроу в квалификации.

Ландо Норрис (McLaren) и Юки Цунода (AlphaTauri) замкнули десятку – японец опять не смог избежать ругательств в радиоэфире после выезда за пределы трассы. 

Гонщики Haas, напротив, опустились во второй десяток. Еще хуже выступили представители Aston Martin – Лэнс Стролл жаловался на отвратительное поведение машины, а Себастьян Феттель вовсе не смог поработать на шинах Soft из-за необходимости заменить днище его AMR22.

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Результаты третьей тренировки Гран При Франции

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 23 1'32.272  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 14 1'32.626 0.354
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 20 1'32.909 0.637
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 22 1'33.255 0.983
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 25 1'33.293 1.021
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 18 1'33.376 1.104
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 18 1'33.505 1.233
8 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 19 1'33.558 1.286
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 16 1'33.669 1.397
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 19 1'33.751 1.479
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 17 1'33.788 1.516
12 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 16 1'33.841 1.569
13 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 18 1'33.869 1.597
14 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 20 1'33.872 1.600
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 19 1'33.911 1.639
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 23 1'34.031 1.759
17 France Эстебан Окон Alpine Renault 18 1'34.122 1.850
18 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 20 1'34.177 1.905
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 12 1'34.222 1.950
20 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 11 1'34.536 2.264
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