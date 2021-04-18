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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Ферстаппен удивился выигранному старту

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, Редактор

По словам победителя Гран При Эмилии-Романьи, он не ожидал, что на скользком асфальте сможет хорошо стартовать

Ферстаппен удивился выигранному старту

Макс Ферстаппен стартовал под дождем с третьей позиции в Гран При Эмилии-Романьи, но в первый поворот вошел уже параллельно с Льюисом Хэмилтоном и во втором вышел в лидеры. Вовремя сменив промежуточную резину на слики, Ферстаппен сохранил лидерство, а после вылета Хэмилтона уверенно выиграл гонку.

Отвечая на вопросы сразу после финиша, гонщик Red Bull признался, что не ожидал от себя такой прыти на старте на мокром покрытии.

«Честно сказать, я удивился, что выиграл старт, – заявил Ферстаппен. – В прошлом году это, напротив, было нашим слабым местом. Но мы усердно потрудились над тем, чтобы исправить такой недостаток и уже в Бахрейне стало ясно, что машина стартует лучше. Но здесь условия на старте были сложнее, так что я могу подтвердить, что инженеры проделали отличную работу.

Гонка получилось сложной, особенно в самом начале. Честно сказать, держаться на трассе было очень непросто, поверхность была очень скользкой. Ну а потом, само собой, промежуточные шины стали деградировать, так что было очень важно выбрать правильный момент для перехода на слики. Полагаю, что в плане стратегии мы все сделали плавильно.

На рестарте я чуть не проиграл, когда меня занесло. Я пытался прогреть резину за счет пробуковки и перестарался. Мне повезло, что удалось избежать разворота. В остальном все сложилось идеально».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Пилоты Макс Ферстаппен
Автор Сергей Иванов

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