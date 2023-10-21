Формула 1 Гран При США
Отчет о квалификации

Ферстаппен удержался в пределах трассы и выиграл квалификацию спринта

Даже разворот по ходу укороченной субботней сессии не помешал трехкратному чемпиону стать сильнейшим – Шарль Леклер с Льюисом Хэмилтоном уступили ему по несколько сотых

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

После того, как днем ранее выезд за белую линию стоил Максу Ферстаппену поула главной гонки, пилот Red Bull не повторил ошибки днем позже: показав в единственной попытке третьего сегмента время 1:34.538 и оставшись при этом с нужной стороны белых линий, голландец стал сильнейшим. 

Стоит отметить, что перед началом субботних заездов FIA расширила белые линии в девятом, 12-м и 19-м поворотах, чтобы сократить число нарушений – этот шаг оказался действенным, хотя и не позволил окончательно снять вопрос. 

Ферстаппен едва не потерял шансы на поул, закрутившись на поребрике во втором сегменте. К счастью для гонщика, днище его Red Bull не получило повреждений, и Макс в третий раз в нынешнем сезоне обеспечил себе поул спринта. 

Шарль Леклер лидировал после двух секторов, но в итоге уступил 0,055 секунды, тогда как Льюис Хэмилтон отстал от гонщика Ferrari еще на 0,014. 

Две следующие позиции заняли представители McLaren, причем отставание Ландо Норриса также оказалось минимальным – 0,101 секунды. 

Шестерку, которая уместилась в четыре десятых, замкнул прошлогодний обладатель поула Карлос Сайнс. 

Серхио Перес с Джорджем Расселлом ехали в третьем сегменте на уже использованных сликах Soft, потому предсказуемо остались позади соперников из топ-команд, но все равно смогли опередить Алекса Элбона, который днем ранее был только 18-м по скорости, с Пьером Гасли.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, на пит-лейне

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, на пит-лейне

Шаг вперед после двух назад

Два первых сегмента участники квалификации обязаны были провести на шинах Medium (C3). Так как не у всех осталось достаточно свежих комплектов, семеро пилотов во второй части сессии смогли проехать всего одну позицию. Впрочем, неожиданностью. стал разве что вылет Эстебана Окона – с французом такое произошло впервые с Баку. 

Оба пилота Aston Martin, в отличие от ужасной пятницы, дошли до этой стадии, но вот дальше не продвинулись. Также вылетели Чжоу Гуаньюй с Даниэлем Риккардо.

Болельщики Haas

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Болельщики Haas

Неправильные стены

После пятничной тренировки показалось, что обновленная машина Haas на домашней трассе должна быть очень быстра. Но в главной квалификации лучшим результатом команды стало 14-е место Кевина Магнуссена, а в субботу и вовсе оба пилота на VF-23 вылетели в самом начале. 

В невероятно плотной борьбе, где первый и 20-й результаты разделили лишь 1,2 секунду, компанию пилотам Haas составили Валттери Боттас, Юки Цунода и единственный американец в пелотоне Логан Сарджент.

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Уже после окончания заездов судьям FIA предстоит разобрать несколько эпизодов. Расселл еще в первом сегменте заблокировал Леклера, а Цунода – Хэмилтона, причем во втором случае дошло до контакта. 

Кроме того, чуть ли не у половину пелотона зафиксировали слишком низкий темп на медленных кругах – такое уже происходило на прошлых Гран При и еще ни разу не привело к санкциях, так как виновные называли причину, по которой сбрасывали скорость. 

Обновление: Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера

Спринт Гран При США стартует в 1:00 ночи на воскресенье по московскому времени. 

Результаты квалификации спринта Гран При США

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing

1'34.538
2 Monaco Шарль ЛеклерFerrari

+0.055

1'34.593
3 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes

+0.069

1'34.607
4 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren

+0.101

1'34.639
5 Australia Оскар ПиастриMcLaren

+0.356

1'34.894
6 Spain Карлос СайнсFerrari

+0.401

1'34.939
7 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing

+0.503

1'35.041
8 United Kingdom Джордж РасселлMercedes

+0.661

1'35.199
9 Thailand Алекс ЭлбонWilliams

+0.828

1'35.366
10 France Пьер ГаслиAlpine

+1.359

1'35.897
11 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri

+1.440

1'35.978
12 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing

+1.549

1'36.087
13 France Эстебан ОконAlpine

+1.599

1'36.137
14 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing

+1.643

1'36.181
15 China Чжоу ГауньюйAlfa Romeo

+1.644

1'36.182
16 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team

+2.211

1'36.749
17 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team

+2.384

1'36.922
18 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo

+2.384

1'36.922
19 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri

+2.407

1'36.945
20 United States Логан СарджентWilliams

+2.648

1'37.186
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