Ферстаппен удержался в пределах трассы и выиграл квалификацию спринта
Даже разворот по ходу укороченной субботней сессии не помешал трехкратному чемпиону стать сильнейшим – Шарль Леклер с Льюисом Хэмилтоном уступили ему по несколько сотых
После того, как днем ранее выезд за белую линию стоил Максу Ферстаппену поула главной гонки, пилот Red Bull не повторил ошибки днем позже: показав в единственной попытке третьего сегмента время 1:34.538 и оставшись при этом с нужной стороны белых линий, голландец стал сильнейшим.
Стоит отметить, что перед началом субботних заездов FIA расширила белые линии в девятом, 12-м и 19-м поворотах, чтобы сократить число нарушений – этот шаг оказался действенным, хотя и не позволил окончательно снять вопрос.
Ферстаппен едва не потерял шансы на поул, закрутившись на поребрике во втором сегменте. К счастью для гонщика, днище его Red Bull не получило повреждений, и Макс в третий раз в нынешнем сезоне обеспечил себе поул спринта.
Шарль Леклер лидировал после двух секторов, но в итоге уступил 0,055 секунды, тогда как Льюис Хэмилтон отстал от гонщика Ferrari еще на 0,014.
Две следующие позиции заняли представители McLaren, причем отставание Ландо Норриса также оказалось минимальным – 0,101 секунды.
Шестерку, которая уместилась в четыре десятых, замкнул прошлогодний обладатель поула Карлос Сайнс.
Серхио Перес с Джорджем Расселлом ехали в третьем сегменте на уже использованных сликах Soft, потому предсказуемо остались позади соперников из топ-команд, но все равно смогли опередить Алекса Элбона, который днем ранее был только 18-м по скорости, с Пьером Гасли.
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, на пит-лейне
Шаг вперед после двух назад
Два первых сегмента участники квалификации обязаны были провести на шинах Medium (C3). Так как не у всех осталось достаточно свежих комплектов, семеро пилотов во второй части сессии смогли проехать всего одну позицию. Впрочем, неожиданностью. стал разве что вылет Эстебана Окона – с французом такое произошло впервые с Баку.
Оба пилота Aston Martin, в отличие от ужасной пятницы, дошли до этой стадии, но вот дальше не продвинулись. Также вылетели Чжоу Гуаньюй с Даниэлем Риккардо.
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Болельщики Haas
Неправильные стены
После пятничной тренировки показалось, что обновленная машина Haas на домашней трассе должна быть очень быстра. Но в главной квалификации лучшим результатом команды стало 14-е место Кевина Магнуссена, а в субботу и вовсе оба пилота на VF-23 вылетели в самом начале.
В невероятно плотной борьбе, где первый и 20-й результаты разделили лишь 1,2 секунду, компанию пилотам Haas составили Валттери Боттас, Юки Цунода и единственный американец в пелотоне Логан Сарджент.
Уже после окончания заездов судьям FIA предстоит разобрать несколько эпизодов. Расселл еще в первом сегменте заблокировал Леклера, а Цунода – Хэмилтона, причем во втором случае дошло до контакта.
Кроме того, чуть ли не у половину пелотона зафиксировали слишком низкий темп на медленных кругах – такое уже происходило на прошлых Гран При и еще ни разу не привело к санкциях, так как виновные называли причину, по которой сбрасывали скорость.
Обновление: Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера
Спринт Гран При США стартует в 1:00 ночи на воскресенье по московскому времени.
Результаты квалификации спринта Гран При США
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