Ферстаппен удержался в пределах трассы и выиграл квалификацию спринта

После того, как днем ранее выезд за белую линию стоил Максу Ферстаппену поула главной гонки, пилот Red Bull не повторил ошибки днем позже: показав в единственной попытке третьего сегмента время 1:34.538 и оставшись при этом с нужной стороны белых линий, голландец стал сильнейшим.

Стоит отметить, что перед началом субботних заездов FIA расширила белые линии в девятом, 12-м и 19-м поворотах, чтобы сократить число нарушений – этот шаг оказался действенным, хотя и не позволил окончательно снять вопрос.

Ферстаппен едва не потерял шансы на поул, закрутившись на поребрике во втором сегменте. К счастью для гонщика, днище его Red Bull не получило повреждений, и Макс в третий раз в нынешнем сезоне обеспечил себе поул спринта.

Шарль Леклер лидировал после двух секторов, но в итоге уступил 0,055 секунды, тогда как Льюис Хэмилтон отстал от гонщика Ferrari еще на 0,014.

Две следующие позиции заняли представители McLaren, причем отставание Ландо Норриса также оказалось минимальным – 0,101 секунды.

Шестерку, которая уместилась в четыре десятых, замкнул прошлогодний обладатель поула Карлос Сайнс.

Серхио Перес с Джорджем Расселлом ехали в третьем сегменте на уже использованных сликах Soft, потому предсказуемо остались позади соперников из топ-команд, но все равно смогли опередить Алекса Элбона, который днем ранее был только 18-м по скорости, с Пьером Гасли.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, на пит-лейне

Шаг вперед после двух назад

Два первых сегмента участники квалификации обязаны были провести на шинах Medium (C3). Так как не у всех осталось достаточно свежих комплектов, семеро пилотов во второй части сессии смогли проехать всего одну позицию. Впрочем, неожиданностью. стал разве что вылет Эстебана Окона – с французом такое произошло впервые с Баку.

Оба пилота Aston Martin, в отличие от ужасной пятницы, дошли до этой стадии, но вот дальше не продвинулись. Также вылетели Чжоу Гуаньюй с Даниэлем Риккардо.

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Болельщики Haas

Неправильные стены

После пятничной тренировки показалось, что обновленная машина Haas на домашней трассе должна быть очень быстра. Но в главной квалификации лучшим результатом команды стало 14-е место Кевина Магнуссена, а в субботу и вовсе оба пилота на VF-23 вылетели в самом начале.

В невероятно плотной борьбе, где первый и 20-й результаты разделили лишь 1,2 секунду, компанию пилотам Haas составили Валттери Боттас, Юки Цунода и единственный американец в пелотоне Логан Сарджент.

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Уже после окончания заездов судьям FIA предстоит разобрать несколько эпизодов. Расселл еще в первом сегменте заблокировал Леклера, а Цунода – Хэмилтона, причем во втором случае дошло до контакта.

Кроме того, чуть ли не у половину пелотона зафиксировали слишком низкий темп на медленных кругах – такое уже происходило на прошлых Гран При и еще ни разу не привело к санкциях, так как виновные называли причину, по которой сбрасывали скорость.

Обновление: Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера

Спринт Гран При США стартует в 1:00 ночи на воскресенье по московскому времени.

Результаты квалификации спринта Гран При США

Поз. Гонщик / Команда Машина Время / Отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 1'34.538 2 Шарль Леклер Ferrari +0.055 1'34.593 3 Льюис Хэмилтон Mercedes +0.069 1'34.607 4 Ландо Норрис McLaren +0.101 1'34.639 5 Оскар Пиастри McLaren +0.356 1'34.894 6 Карлос Сайнс Ferrari +0.401 1'34.939 7 Серхио Перес Red Bull Racing +0.503 1'35.041 8 Джордж Расселл Mercedes +0.661 1'35.199 9 Алекс Элбон Williams +0.828 1'35.366 10 Пьер Гасли Alpine +1.359 1'35.897 11 Даниэль Риккардо AlphaTauri +1.440 1'35.978 12 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing +1.549 1'36.087 13 Эстебан Окон Alpine +1.599 1'36.137 14 Лэнс Стролл Aston Martin Racing +1.643 1'36.181 15 Чжоу Гауньюй Alfa Romeo +1.644 1'36.182 16 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team +2.211 1'36.749 17 Кевин Магнуссен Haas F1 Team +2.384 1'36.922 18 Валттери Боттас Alfa Romeo +2.384 1'36.922 19 Юки Цунода AlphaTauri +2.407 1'36.945 20 Логан Сарджент Williams +2.648 1'37.186