Ферстаппен: Удача помогла выиграть гонку, но не титул

Макс Ферстаппен выиграл чемпионский титул в последней гонке Формулы 1. При этом на протяжении большей части дистанции он уступал в скорости Льюису Хэмилтону и смог оказаться впереди на финише только благодаря удачно появившемуся в конце гонки автомобилю безопасности.

Накануне официального награждения, которое пройдет сегодня вечером в Париже, Ферстаппен признал, что в Абу-Даби ему просто повезло. Но, по мнению голландца, в течение года на его долю хватило и неудач, так что одно уравновешивает другое и титул он заслужил.

«Иногда мы и правда друг друга ненавидели, – признался Ферстаппен. – Нам обоим свойственен дух противоборства. Он невероятный гонщик, очень трудный соперник, пожалуй самый трудный во всей моей карьере. В большинстве гонок мы сражались на равных. Я определенно уважаю его за талант.

Сейчас многие говорят, что я стал чемпионом благодаря удаче в последней гонке. Не скрою, там мне правда повезло. Но также по ходу сезона порой нас преследовали и неудачи, иначе я бы выиграл чемпионат досрочно.

Я понимаю, как больно должно быть Льюису от такого поражения. Если бы я оказался на его месте, то мне бы тоже было очень тяжело это принять».