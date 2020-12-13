Ферстаппен: У меня нет поддержки, бьюсь один
Поделились
Комментарии
Макс посетовал на отсутствие сильного напарника
Победитель пяти последних Гран При Абу-Даби стартовали с поула, однако Макс Ферстаппен не уверен, что первое место в квалификации принесет ему успех в гонке.
Пилот Red Bull опасается, что гонщики Mercedes применят против него разные тактики, а отставание Алекса Элбона оставит самого Ферстаппена без подобной поддержки.
«Конечно, Mercedes в гонке будет супербыстр, – сказал Ферстаппен. – Одно то, что я буду стартовать с поула, не означает, что я легко выиграю. Я сделаю, что смогу, а там посмотрим.
У меня позади два пилота Mercedes, и они могут выбрать разные стратегии. А позади них стартует McLaren, так что поддержки у меня нет. Мне надо биться одному».
Читайте также:
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Макс Ферстаппен
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Ферстаппен: У меня нет поддержки, бьюсь один
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
15 нояб. 2020 г.
Гран При Турции - стартовая решетка
12 нояб. 2020 г.
Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции
3 нояб. 2020 г.
Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи
10 сент. 2020 г.
Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры
14 авг. 2020 г.
Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер