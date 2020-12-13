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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Ферстаппен: У меня нет поддержки, бьюсь один

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Ферстаппен: У меня нет поддержки, бьюсь один
Автор:
, редактор

Макс посетовал на отсутствие сильного напарника

Победитель пяти последних Гран При Абу-Даби стартовали с поула, однако Макс Ферстаппен не уверен, что первое место в квалификации принесет ему успех в гонке.

Пилот Red Bull опасается, что гонщики Mercedes применят против него разные тактики, а отставание Алекса Элбона оставит самого Ферстаппена без подобной поддержки.

«Конечно, Mercedes в гонке будет супербыстр, – сказал Ферстаппен. – Одно то, что я буду стартовать с поула, не означает, что я легко выиграю. Я сделаю, что смогу, а там посмотрим. 

У меня позади два пилота Mercedes, и они могут выбрать разные стратегии. А позади них стартует McLaren, так что поддержки у меня нет. Мне надо биться одному».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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