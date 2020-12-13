Ферстаппен: У меня нет поддержки, бьюсь один

Победитель пяти последних Гран При Абу-Даби стартовали с поула, однако Макс Ферстаппен не уверен, что первое место в квалификации принесет ему успех в гонке.

Пилот Red Bull опасается, что гонщики Mercedes применят против него разные тактики, а отставание Алекса Элбона оставит самого Ферстаппена без подобной поддержки.

«Конечно, Mercedes в гонке будет супербыстр, – сказал Ферстаппен. – Одно то, что я буду стартовать с поула, не означает, что я легко выиграю. Я сделаю, что смогу, а там посмотрим.

У меня позади два пилота Mercedes, и они могут выбрать разные стратегии. А позади них стартует McLaren, так что поддержки у меня нет. Мне надо биться одному».