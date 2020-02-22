Ферстаппен: У Ferrari проблемы, мы впереди них

Ferrari не показала высокой скорости в первой части предсезонных тестов Формулы 1. По итогам трех дней пилоты Скудерии более, чем на две секунды отстали от лучшего времени гонщиков Mercedes. В самой Ferrari уверяют, что не стремились показывать высокой скорости в эти дни, однако инсайдер Лео Туррини уже сообщил, что в Маранелло ошиблись с аэродинамикой и теперь меняют ее.

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен полагает, что итальянская команда столкнулась с проблемами. Но пока не готов судить о них однозначно.

«Кажется, у них проблемы, – цитирует голландца Auto Motor und Sport. – Ferrari еще не проводила гоночных симуляций, поэтому трудно оценить их темп. Но пока кажется, что мы впереди».

Сам Ферстаппен в сводной таблице по итогам трех дней занял только девятое место. Но проблемы в этом не увидел.

«Мы не так далеко, как кажется, – заверил голландец. – Мы не пытались найти идеальные настройки, нашим приоритетом была надежность. Машина кажется более стабильной [чем в прошлом году]. Но всегда есть, в чем прибавить».