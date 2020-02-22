Ферстаппен: У Ferrari проблемы, мы впереди них

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
88 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
186 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
193 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
207 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
214 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
228 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
242 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
249 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
263 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
277 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Ферстаппен: У Ferrari проблемы, мы впереди них

Поделились
Комментарии
Ферстаппен: У Ferrari проблемы, мы впереди них
Автор:
, редактор
22 февр. 2020 г., 16:05

Пилот Red Bull призвал не судить о темпе Скудерии раньше времени, но свою машину оценил выше.

Ferrari не показала высокой скорости в первой части предсезонных тестов Формулы 1. По итогам трех дней пилоты Скудерии более, чем на две секунды отстали от лучшего времени гонщиков Mercedes. В самой Ferrari уверяют, что не стремились показывать высокой скорости в эти дни, однако инсайдер Лео Туррини уже сообщил, что в Маранелло ошиблись с аэродинамикой и теперь меняют ее. 

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен полагает, что итальянская команда столкнулась с проблемами. Но пока не готов судить о них однозначно. 

«Кажется, у них проблемы, – цитирует голландца Auto Motor und Sport. – Ferrari еще не проводила гоночных симуляций, поэтому трудно оценить их темп. Но пока кажется, что мы впереди». 

Сам Ферстаппен в сводной таблице по итогам трех дней занял только девятое место. Но проблемы в этом не увидел.

«Мы не так далеко, как кажется, – заверил голландец. – Мы не пытались найти идеальные настройки, нашим приоритетом была надежность. Машина кажется более стабильной [чем в прошлом году]. Но всегда есть, в чем прибавить».

Следующая новость
Ньюи: Новые правила – позор. Они делают GP1 из Формулы 1

Предыдущая новость

Ньюи: Новые правила – позор. Они делают GP1 из Формулы 1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Бельгии

Гран При Бельгии

18 июн. - 20 июн.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Гонка
пн 1 дек.
вт 2 дек.
19:03
00:34
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Технический анализ: что придумали в Red Bull для борьбы с DAS

2
Формула 1

Ньюи: Новые правила – позор. Они делают GP1 из Формулы 1

3
Формула 1

Слухи: Аэродинамика Ferrari не сработала. На вторых тестах ее заменят

4
Формула 1

Ферстаппен: У Ferrari проблемы, мы впереди них

20мин
5
Формула 1

Новая система Mercedes может нарушать правила закрытого парка

Последние видео

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020 01:18
Формула 1

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri 00:44
Формула 1

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса? 00:38
Формула 1

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса?

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам 01:00
Формула 1

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам

McLaren MCL35 проехал первые круги 00:43
Формула 1

McLaren MCL35 проехал первые круги

Самое важное:

Ферстаппен: У Ferrari проблемы, мы впереди них
F1

Ферстаппен: У Ferrari проблемы, мы впереди них

Ньюи: Новые правила – позор. Они делают GP1 из Формулы 1
F1

Ньюи: Новые правила – позор. Они делают GP1 из Формулы 1

Ferrari построит DAS не раньше лета. Но сперва попросит пояснений у FIA
F1

Ferrari построит DAS не раньше лета. Но сперва попросит пояснений у FIA

Слухи: Аэродинамика Ferrari не сработала. На вторых тестах ее заменят
F1

Слухи: Аэродинамика Ferrari не сработала. На вторых тестах ее заменят

Представители FIA уже убедились в безопасности системы DAS
F1

Представители FIA уже убедились в безопасности системы DAS

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.